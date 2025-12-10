Sol, mar, piscina e hidratação: dicas essenciais para cuidar da pele no verão

Entre mergulhos e dias de sol, descubra como manter a pele saudável durante a estação mais quente do ano

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O verão está chegando e, junto com ele, os dias de sol, mar e piscina. A temporada é perfeita para curtir ao ar livre, mas também é uma das mais desafiadoras quando o assunto é saúde da pele. O aumento da radiação ultravioleta, somado à exposição à água salgada e ao cloro, pode causar ressecamento, oleosidade excessiva, manchas e até envelhecimento precoce.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, o aumento da radiação ultravioleta no verão exige cuidados redobrados com hidratação e fotoproteção, principalmente em peles sensíveis. Já a dermatologista Juliana Martins (CRM-10.187 / RQE 49.49) explica que muitos dos desconfortos típicos da estação surgem quando a pele é exposta a vários estímulos de forma repentina, sem tempo para se adaptar.

"No verão, as pessoas costumam mudar tudo de uma vez — passam mais tempo ao sol, entram na piscina, testam novos produtos e ainda tomam banhos mais longos. Essa combinação acaba sobrecarregando a pele e enfraquecendo sua barreira de proteção natural", alerta a especialista.

Mar, piscina e o efeito do sal e do cloro

Poucas coisas são mais gostosas do que um mergulho no mar ou na piscina, mas tanto o sal quanto o cloro podem retirar o manto hidrolipídico da pele — a camada que ajuda a reter a hidratação natural.

"Após o banho de mar ou piscina, é importante enxaguar o corpo com água doce e aplicar um hidratante leve logo em seguida. Essa reposição é essencial para evitar coceira, descamação e aquele aspecto esbranquiçado de pele ressecada", orienta a dermatologista.

A dica é apostar em fórmulas com glicerina, pantenol e ácido hialurônico, que ajudam a restaurar a barreira cutânea sem pesar. Para peles oleosas, as texturas em gel ou loção oil-free são as mais indicadas.

Hidratação em dobro

No calor, o corpo perde mais água por meio do suor — e isso reflete diretamente na pele. Por isso, a hidratação precisa acontecer de dentro para fora e de fora para dentro. Segundo a dermatologista, até as peles oleosas precisam de hidratação: quando ficam desidratadas, tendem a produzir mais sebo, o que pode agravar a oleosidade e aumentar o risco de acne.

"Beber bastante água é essencial, mas não basta. A pele também precisa de hidratação tópica, com ativos que atraem e retêm água, como o ácido hialurônico, que fortalece a barreira cutânea", explica Juliana.

Rotina leve para cada tipo de pele

Cada pele reage de um jeito às altas temperaturas, e adaptar os cuidados faz toda a diferença. Quem tem pele seca deve apostar em hidratantes mais cremosos e reaplicar nas áreas que costumam ressecar, como cotovelos e joelhos. Já a pele oleosa se beneficia de fórmulas oil-free, com textura leve e efeito matificante, que ajudam a controlar o brilho sem obstruir os poros.

Para peles sensíveis, o ideal é escolher produtos sem fragrância e com ativos calmantes, como alantoína e bisabolol. E, após um dia de sol, vale investir em itens com aloe vera e água termal para acalmar e refrescar a pele.

Pequenos hábitos que fazem diferença

O influenciador Felipe Theodoro (@theodoro), conhecido por compartilhar sua rotina de skincare de forma leve e prática, conta que os cuidados com a pele continuam mesmo na correria dos dias quentes.

"No verão, eu foco em produtos que deixam a pele leve e equilibrada. Uso o Gel Creme de Cetaphil logo depois do banho e um protetor solar antes de sair de casa. Sinto que minha pele fica hidratada, mas sem ficar oleosa, mesmo com o calor ou depois de pegar sol e piscina", comenta.

Agora, confira alguns produtos que podem ajudar a cuidar da saúde da pele nessa época do ano:

Cetaphil® Gel Creme de Rápida Absorção 453g combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa de um gel de rápida absorção2 para deixar a pele suave, macia e refrescante3A. Com sua fórmula enriquecida com Aloe Vera e Alantoína4, ajuda a reduzir a sensação de irritação e desconforto associada à pele muito seca e descamativa5.

Cetaphil® Loção Hidratante 473ml, com uma textura leve6B, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa7, recupera a barreira da pele em 15 minutos8 e reduz imediatamente o ressecamento e a aspereza9.

Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g garante a sensação e a aparência de pele suave após o uso10, com uma hidratação imediata e prolongada por 72 horas após uma única aplicação11. Sem deixar uma sensação de pele pesada e oleosa12, apresenta o exclusivo Complexo HydroSensitiv™ com blue daisy, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50% proporcionando maior retenção e hidratação13C.

Cetaphil® Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos 15ml melhora das olheiras e da aparência das rugas, assim como da luminosidade e da firmeza do contorno dos olhos14D. Clinicamente comprovado para ser suave em peles sensíveis, apresenta exclusivo Complexo HydroSensitiv™ com blue daisy, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50% proporcionando maior retenção e hidratação13C.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

Referências:

A. Estudo de percepção realizado com 43 participantes.

B. Estudo de percepção realizado com 36 participantes após 28 dias de aplicação

C. Estudo in vitro

D. Após 28 dias de aplicação

1. https://www.sbd.org.br/cuidados/cuidados-com-a-pele-no-verao/

2-3. RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

4. Data on File. Fórmula FIL 1677 - 24.11.2021

5. RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

6. RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

7. 19148724 Moore DJ et al. International Journal of Cosmetic Science, 2017, 39, 366–372

8. RD.53.SRE.203896 (FIL 1743)

9. RD.53.SRE.203908_Multiple washes_1747_2021

10. RD.27.SPR.204764 (FIL 2653)

11. RD.27.SPR.204768 (FIL 2653)

12. RD.27.SPR.204768 (FIL 2653)

13. RD.53.SPR.118777

14. FPS50 All–S–UDPS–38738–01–07–13

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843018/Theodoro.jpg

FONTE Galderma