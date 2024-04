À la conquête de l'Asie du Sud-Est : Farasis Energy s'apprête à se faire remarquer lors des salons indonésiens du deux-roues et de l'automobile

JAKARTA, Indonésie, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Du 30 avril au 4 mai et du 15 au 17 mai, Farasis Energy présentera ses batteries standard pour motos électriques 7432/7455, ses solutions de batteries d'alimentation SPS (Super Pouch Solution), ses batteries à poche NCM haute performance et d'autres produits au salon Asiabike Jakarta 2024, le premier salon professionnel des deux-roues en Asie du Sud-Est, et au plus grand salon complet de l'automobile et de la moto en Asie du Sud-Est, INAPA 2024/INABIKE 2024, à l'exposition internationale de Jakarta (JIEXPO), en Indonésie. Au cours du salon, des accords de coopération stratégique seront signés avec des clients afin d'accélérer l'expansion de Farasis Energy en Asie du Sud-Est.

Les batteries standard pour motos électriques 7432/7455 de Farasis Energy présentent sept avantages majeurs : haute densité énergétique, conception légère, performance puissante, longue endurance, sécurité et fiabilité, résistance aux températures élevées et évolutivité avec des cellules de batterie de même taille, répondant ainsi efficacement aux demandes des consommateurs d'Asie du Sud-Est en matière d'autonomie, de charge efficace, de durabilité et de fiabilité.

La solution SPS (Super Pouch Solution) de Farasis Energy est une solution de batterie de pointe qui combine une grande autonomie, une charge rapide, une sécurité accrue, une conception légère, un bon rapport coût-efficacité et des mises à niveau transparentes des batteries à l'état solide. Le 23 avril, RADAR Horizon, le nouveau modèle de la marque Geely de véhicules haut de gamme à énergie nouvelle et à style de vie extérieur, a été officiellement lancé, équipé de la batterie SPS de Farasis Energy, marquant ainsi la première production de masse de la technologie SPS.

Pour le moment, Farasis Energy a coopéré avec les principaux opérateurs d'échange de batteries et les équipementiers de motocycles en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie et en Thaïlande, et a démontré d'excellentes performances de la batterie grâce à des tests approfondis. À l'avenir, Farasis Energy approfondira sa coopération avec les véhicules et motos électriques, l'échange de batteries et d'autres industries en Asie du Sud-Est, afin de faire progresser rapidement le processus d'électrification des véhicules et motos électriques en Asie du Sud-Est et de promouvoir les transports écologiques et à faible émission de carbone.

Farasis Energy (688567.SH) est un leader mondial dans le domaine des batteries d'alimentation à poche, spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la vente de systèmes de batteries d'alimentation pour les véhicules à énergie nouvelle et le stockage de l'énergie. L'entreprise s'est engagée à fournir des solutions vertes et de pointe pour les applications mondiales des nouvelles énergies. En tant que leader mondial des technologies innovantes dans le domaine des nouvelles énergies, elle a lancé la première batterie sodium-ion au monde pour les véhicules électriques et a réalisé la livraison eVTOL au client final dans le monde entier. De 2017 à 2023, l'entreprise s'est classée au premier rang des capacités installées de batteries lithium-ion en Chine pendant sept années consécutives. En 2023, elle s'est classée parmi les trois premières entreprises mondiales en termes de capacité installée de batteries à poche.