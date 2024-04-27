غزو جنوب شرق آسيا: مجموعة Farasis Energy ستتألق في المعارض الإندونيسية للسيارات ذات العجلات الثنائية والسيارات

جاكرتا، إندونيسيا، 27 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- من 30 أبريل إلى 4 مايو و 15 مايو إلى 17 مايو، ستعرض Farasis Energy بطارياتها القياسية للدراجات النارية الكهربائية 7432/7455، وحلول بطاريات الطاقة SPS (Super Pouch Solution)، وبطاريات الحقيبة NCM عالية الأداء، وغيرها من المعارض في Asiabike Jakarta 2024، وهو أول معرض احترافي للمركبات ذات العجلتين في جنوب شرق آسيا، وأكبر معرض شامل للسيارات والدراجات النارية في جنوب شرق آسيا، INAPA 2024/INABIKE 2024،في معرض جاكرتا الدولي (JIEXPO)، إندونيسيا. خلال المعرض، سيتم توقيع اتفاقات التعاون الاستراتيجي مع العملاء لتسريع توسع تواجد Farasis Energy في جنوب شرق آسيا.

تتكامل بطاريات الدراجات النارية الكهربائية القياسية 7432/7455 من Farasis Energy مع سبعة مزايا رئيسية من كثافة الطاقة العالية، والتصميم الخفيف الوزن، والأداء القوي، والتحمل الطويل، والسلامة والموثوقية، ومقاومة درجات الحرارة العالية، والتحديث مع خلايا البطارية ذات الحجم نفسه، مما يعالج بشكل فعال مطالب المستهلكين في جنوب شرق آسيا للمدى الموسع، والشحن الفعال، والمتانة، والموثوقية.

إن SPS (Super Pouch Solution) من Farasis Energy هو حل بطارية متطور يجمع بين المدى الطويل والشحن السريع والسلامة المعززة والتصميم خفيف الوزن وكفاءة التكلفة والترقيات السلسة للبطاريات ذات الحالة الصلبة. في 23 أبريل، تم إطلاق RADAR Horizon، النموذج الجديد تحت علامة Geely عالية الطاقة الجديدة في الهواء الطلق، بشكل رسمي، ومجهزة ببطارية الطاقة SPS من Farasis Energy، مما يمثل أول إنتاج جماعي لتكنولوجيا SPS.

في الوقت الحالي، تعاونت Farasis Energy مع كبار مشغلي تبديل البطاريات ومصنعي الدراجات النارية في جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا وتايلاند، حيث أظهرت أداءً ممتازًا للبطاريات من خلال الاختبارات الشاملة. في المستقبل، ستُعمق Farasis Energy تعاونها مع المركبات التي تسير بالطاقة الجديدة والدراجات النارية الكهربائية، وتبديل البطاريات والصناعات الأخرى في جنوب شرق آسيا، بهدف دفع عملية كهرباء المركبات التي تسير بالطاقة الجديدة والدراجات النارية في جنوب شرق آسيا بسرعة، وتعزيز النقل الأخضر والمنخفض الكربون.

شركة Farasis Energy (688567.SH) هي شركة رائدة عالمياً في بطاريات طاقة الجيب، وتتخصص في البحث والتطوير والإنتاج ومبيعات أنظمة بطاريات الطاقة لسيارات الطاقة الجديدة وتخزين الطاقة. تلتزم الشركة بطرح حلول متطورة وخضراء لتطبيقات الطاقة الجديدة العالمية. بصفتها رائدة عالمية في التقنيات المبتكرة للطاقة الجديدة، أُطلقت أول بطارية طاقة بأيون الصوديوم في العالم لعملاء السيارات الكهربائية وحققت تسليم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية للعملاء النهائيين في العالم. كانت رائدة في صناعة البطاريات الكهربائية والمركبات ذات العجلتين في الصين. من 2017 إلى 2023، احتلت المرتبة الأولى في الصين في القدرة المثبتة لبطاريات الجيب بالليثيوم أيون لمدة سبع سنوات متتالية. في عام 2023، احتلت المرتبة الثالثة عالمياً من حيث القدرة المثبتة لبطارية الجيب.