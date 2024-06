Conselho da SEforALL aprova renovação do mandato da CEO Damilola Ogunbiyi

A Sra. Ogunbiyi torna-se a primeira CEO a ser renovada para um segundo mandato de cinco anos, refletindo enormes resultados e impacto sob sua liderança

VIENA, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Conselho de Governança de Energia Sustentável para Todos (SEforALL) aprovou a recondução da Sra. Damilola Ogunbiyi para um segundo mandato de cinco anos como Diretora Executiva. Sob sua liderança, a organização fez grandes progressos para permitir transições de energia justas, equitativas e sustentáveis que garantam uma melhor qualidade de vida e oportunidades para as pessoas que vivem em regiões em desenvolvimento.

Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative to the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All

Reconhecida como pioneira durante seu primeiro mandato, que começou em 2020, a Sra. Ogunbiyi liderou uma ambiciosa expansão da influência global da SEforALL e do apoio aos países, fornecendo caminhos claros para acelerar o progresso em direção ao acesso universal à energia e promover uma transição energética justa e equitativa em países que correm maior risco de serem deixados para trás. Neste período, a SEforALL, através de uma série de programas e iniciativas inovadoras, estabeleceu relações de trabalho com mais de 200 parceiros e apoiou mais de 90 países em todo o mundo.

A SEforALL priorizou o apoio baseado em evidências para a capacitação no país que está impulsionando políticas, projetos e ações ecossistêmicas com soluções de energia sustentável para as prioridades climáticas e de desenvolvimento. Concretamente, a SEforALL alcançou os seguintes impactos em menos de cinco anos:

US $ 1,3 trilhão em compromissos expressos por meio de Pactos de Energia para apoiar a realização do ODS7. A SEforALL, em parceria com a UN-Energy, liderou os Pactos de Energia, permitindo a captura pela primeira vez de compromissos voluntários do ODS7 específicos de energia, alinhados com as Contribuições Nacionalmente Determinadas.

expressos por meio de Pactos de Energia para apoiar a realização do ODS7. A SEforALL, em parceria com a UN-Energy, liderou os Pactos de Energia, permitindo a captura pela primeira vez de compromissos voluntários do ODS7 específicos de energia, alinhados com as Contribuições Nacionalmente Determinadas. 129.000.000 de pessoas obtiveram acesso à eletricidade e 22.000.000 de pessoas obtiveram acesso à cozinha limpa por meio de compromissos do Pacto de Energia.

e 22.000.000 de pessoas obtiveram acesso à cozinha limpa por meio de compromissos do Pacto de Energia. Levantou US $ 40 milhões como subsídio para preencher a lacuna para novos sistemas solares autônomos de minirrede e alta capacidade que apoiaram Serra Leoa, Madagascar , República Democrática do Congo , Benim e Nigéria por meio do Mecanismo Universal de Energia (UEF), um mecanismo de financiamento baseado em resultados e plataforma de vários doadores gerenciada pela SEforALL.

que apoiaram Serra Leoa, , República Democrática do , Benim e Nigéria por meio do Mecanismo Universal de Energia (UEF), um mecanismo de financiamento baseado em resultados e plataforma de vários doadores gerenciada pela SEforALL. 330 jovens do Sul Global treinadas no setor de energia sustentável e beneficiadas com o desenvolvimento de carreira.

treinadas no setor de energia sustentável e beneficiadas com o desenvolvimento de carreira. Apoiou oito Presidências do G20 e da COP – Arábia Saudita, Itália, Indonésia, Índia e Brasil no âmbito do G20 e Reino Unido, Egito e Emirados Árabes Unidos no âmbito da COP para promover transições energéticas justas e equitativas.

Arábia Saudita, Itália, Indonésia, Índia e Brasil no âmbito do G20 e Reino Unido, Egito e Emirados Árabes Unidos no âmbito da COP para promover transições energéticas justas e equitativas. Apoiei Gana, Quênia, Nigéria, Barbados e Serra Leoa no desenvolvimento de Planos de Transição Energética e Investimento, proporcionando uma oportunidade para esses países construírem sistemas de energia que apoiem o desenvolvimento econômico e social e alcancem emissões líquidas zero .

e Serra Leoa no desenvolvimento de Planos de Transição Energética e Investimento, proporcionando uma oportunidade para esses países . Apoiou o desenvolvimento de planos nacionais integrados de energia (IEPs) para ajudar a direcionar recursos de forma eficaz e eficiente para ajudar a alcançar as metas do Malawi , Nigéria e Madagáscar para a eletrificação e acesso a cozinha limpa.

O Plano Estratégico SEforALL 2024-2026 prioriza três pilares de trabalho:

Advocacia global e disseminação de conhecimento para o ODS7 e uma transição energética justa e equitativa.

para o ODS7 e uma transição energética justa e equitativa. Soluções e plataformas escaláveis que desenvolvem e fornecem soluções replicáveis para enfrentar desafios comuns a questões regionais ou globais.

que desenvolvem e fornecem soluções replicáveis para enfrentar desafios comuns a questões regionais ou globais. Apoio nacionalpersonalizado para atender às necessidades específicas de cada país para uma transição energética justa e equitativa.

Especificamente, o plano visa criar ambição internacional por meio da diplomacia energética e mobilizar coalizões globais para financiar e proporcionar uma transição energética justa e equitativa; impulsionar conexões verificadas e acelerar a implantação de soluções de energia limpa pelo setor privado, inclusive por meio da ampliação contínua da Instalação Universal de Energia; e apoiar a ação nacional por meio de apoio programático estratégico em nível nacional.

A Sra. Ogunbiyi recebeu mensagens de felicitações dos Presidentes do Gana e da Nigéria, do Primeiro-Ministro de Barbados, dos Presidentes da COP28, do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento e da Fundação Rockefeller, do CEO em exercício do GEAPP, do Secretário Executivo da UNECA e do Diretor Executivo do UNOPS e do CEO do Pacto Global da ONU. Para ver o comunicado de imprensa completo, visite: https://www.seforall.org/news/seforall-announcement

NOTAS AOS EDITORES

Sobre Energia Sustentável para Todos

Energia Sustentável para Todos (SEforALL) é uma organização internacional que trabalha em parceria com as Nações Unidas e líderes do governo, setor privado, instituições financeiras, sociedade civil e filantropias para impulsionar ações mais rápidas para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS7) – acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos até 2030 – em consonância com o Acordo de Paris sobre o clima. A SEforALL trabalha para garantir uma transição de energia limpa que não deixe ninguém para trás e traga novas oportunidades para que todos alcancem seu potencial. Saiba mais sobre o nosso trabalho em SEforALL.org.

