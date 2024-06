El Consejo de SEforALL aprueba la renovación del CEO Damilola Ogunbiyi

La Sra. Ogunbiyi se convierte en la primera CEO en ser renovada por un segundo mandato de cinco años, lo que refleja enormes resultados e impacto bajo su liderazgo

VIENA, 20 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- La Junta de Gobierno de Energía Sostenible para Todos (SEforALL) aprobó la reelección de la Sra. Damilola Ogunbiyi para un segundo mandato de cinco años como Directora Ejecutiva. Bajo su liderazgo, la organización ha hecho grandes avances para permitir transiciones energéticas justas, equitativas y sostenibles que garanticen una mejor calidad de vida y oportunidades para las personas que viven en regiones en desarrollo.

Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative to the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All

Reconocida como pionera durante su primer mandato, que comenzó en 2020, la Sra. Ogunbiyi lideró una ambiciosa expansión de la influencia global y el apoyo a los países de SEforALL, proporcionando vías claras para acelerar el progreso hacia el acceso universal a la energía y avanzar en una transición energética justa y equitativa en los países que corren el mayor riesgo de quedarse atrás. En este período, SEforALL, a través de una serie de programas e iniciativas innovadoras, estableció relaciones de trabajo con más de 200 socios y apoyó a más de 90 países en todo el mundo.

SEforALL ha priorizado el apoyo basado en la evidencia para el desarrollo de capacidades en el país que está impulsando la acción de políticas, proyectos y ecosistemas con soluciones de energía sostenible hacia las prioridades climáticas y de desarrollo. Concretamente, SEforALL ha logrado los siguientes impactos en menos de cinco años:

USD 1,3 billones en compromisos expresados a través de los Pactos de Energía para apoyar el logro del ODS 7. SEforALL, en asociación con ONU-Energía, encabezó los Pactos de Energía, permitiendo la captura por primera vez de compromisos voluntarios específicos de energía del ODS 7, alineados con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

expresados a través de los Pactos de Energía para apoyar el logro del ODS 7. SEforALL, en asociación con ONU-Energía, encabezó los Pactos de Energía, permitiendo la captura por primera vez de compromisos voluntarios específicos de energía del ODS 7, alineados con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. 129 millones de personas han tenido acceso a la electricidad y 22 millones de personas han tenido acceso a la cocina limpia a través de los compromisos del Energy Compact.

y 22 millones de personas han tenido acceso a la cocina limpia a través de los compromisos del Energy Compact. Recaudó USD 40 millones como subsidio para cerrar la brecha de los nuevos sistemas solares independientes de minirred y alta capacidad que apoyaron a Sierra Leona , Madagascar , la República Democrática del Congo , Benín y Nigeria a través del Fondo Universal de Energía (UEF), un mecanismo de financiamiento basado en resultados y una plataforma de múltiples donantes administrada por SEforALL.

que apoyaron a , , la República Democrática del , Benín y a través del Fondo Universal de Energía (UEF), un mecanismo de financiamiento basado en resultados y una plataforma de múltiples donantes administrada por SEforALL. 330 mujeres jóvenes del Sur Global se capacitaron en el sector de la energía sostenible y se beneficiaron del desarrollo profesional.

capacitaron en el sector de la energía sostenible y se beneficiaron del desarrollo profesional. Apoyó ocho presidencias del G20 y la COP: Arabia Saudita, Italia, Indonesia , India y Brasil bajo el G20 y el Reino Unido, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos bajo la COP para avanzar en transiciones energéticas justas y equitativas.

Arabia Saudita, Italia, , y Brasil bajo el G20 y el Reino Unido, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos bajo la COP para avanzar en transiciones energéticas justas y equitativas. Apoyó a Ghana , Kenia, Nigeria , Barbados y Sierra Leona para desarrollar Planes de Transición e Inversión Energética que brinden una oportunidad para que estos países construyan sistemas energéticos que respalden el desarrollo económico y social y logren emisiones netas cero .

, Kenia, , y para desarrollar Planes de Transición e Inversión Energética que brinden una oportunidad para que estos países . Apoyó el desarrollo de planes nacionales integrados de energía (IEP) para ayudar a dirigir los recursos de manera efectiva y eficiente para ayudar a lograr los objetivos de Malawi , Nigeria y Madagascar para la electrificación y el acceso limpio a la cocina.

El Plan Estratégico SEforALL 2024-2026 prioriza tres pilares de trabajo:

Promoción global y difusión de conocimientos para el ODS 7 y una transición energética justa y equitativa.

para el ODS 7 y una transición energética justa y equitativa. Soluciones y plataformas escalables que desarrollan y proporcionan soluciones replicables para abordar desafíos comunes a problemas regionales o globales.

que desarrollan y proporcionan soluciones replicables para abordar desafíos comunes a problemas regionales o globales. Apoyo nacionalpersonalizado para abordar las necesidades específicas de cada país para una transición energética justa y equitativa.

Específicamente, el plan tiene como objetivo desarrollar la ambición internacional a través de la diplomacia energética y movilizar coaliciones globales para financiar y ofrecer una transición energética justa y equitativa; impulsar conexiones verificadas y acelerar el despliegue del sector privado de soluciones de energía limpia, incluso a través de la ampliación continua del Fondo Universal de Energía; y apoyar la acción nacional a través del apoyo programático estratégico a nivel de país.

La Sra. Ogunbiyi recibió mensajes de felicitación de los Presidentes de Ghana y Nigeria, el Primer Ministro de Barbados, los Presidentes de la COP28, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la Fundación Rockefeller, el CEO interino de la EMAPP, el Secretario Ejecutivo de la UNECA y el Director Ejecutivo de UNOPS y el CEO del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Para ver el comunicado de prensa completo, visite: https://www.seforall.org/news/seforall-announcement

NOTAS PARA LOS EDITORES

Acerca de la energía sostenible para todos

Sustainable Energy for All (SEforALL) es una organización internacional que trabaja en asociación con las Naciones Unidas y los líderes del gobierno, el sector privado, las instituciones financieras, la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas para impulsar una acción más rápida hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7): acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos en 2030, en línea con el Acuerdo de París sobre el clima. SEforALL trabaja para garantizar una transición de energía limpia que no deje a nadie atrás y brinde nuevas oportunidades para que todos alcancen su potencial. Obtenga más información sobre nuestro trabajo en SEforALL.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443194/Damilola_Ogunbiyi_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2218511/SEforALL_Logo.jpg

FUENTE Sustainable Energy for All