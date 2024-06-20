SEforALL 理事會批准行政總裁 Damilola Ogunbiyi 的續任

Ogunbiyi 女士成為首位連任第二個五年任期的行政總裁，這反映出在她領導下取得的巨大成果和影響力

維也納2024年6月21日 /美通社/ -- Sustainable Energy for All (SEforALL) 治理委員會批准再次任命 Damilola Ogunbiyi 女士擔任行政總裁，開啟第二個五年任期。在她的領導下，該組織在推動公正、公平、可持續的能源轉型方面取得長足進步，確保發展中地區的人民能改善生活品質，獲得更多機會。

Ogunbiyi 女士自 2020 年的第一個任期以來就被譽為開拓者，帶領 SEforALL 雄心勃勃地擴大全球影響力，加強對各國的支援，為那些最易被落下的國家和地區指明了清晰的道路，加速實現全球能源普及和推動公正、公平的能源轉型。在此期間，SEforALL 透過一系列創新計劃和倡議，與 200 多個合作夥伴建立了工作關係，並在全球範圍內為 90 多個國家和地區提供支援。