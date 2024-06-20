SEforALL 理事會批准行政總裁 Damilola Ogunbiyi 的續任
21 6月, 2024, 00:04 CST
Ogunbiyi 女士成為首位連任第二個五年任期的行政總裁，這反映出在她領導下取得的巨大成果和影響力
維也納2024年6月21日 /美通社/ -- Sustainable Energy for All (SEforALL) 治理委員會批准再次任命 Damilola Ogunbiyi 女士擔任行政總裁，開啟第二個五年任期。在她的領導下，該組織在推動公正、公平、可持續的能源轉型方面取得長足進步，確保發展中地區的人民能改善生活品質，獲得更多機會。
Ogunbiyi 女士自 2020 年的第一個任期以來就被譽為開拓者，帶領 SEforALL 雄心勃勃地擴大全球影響力，加強對各國的支援，為那些最易被落下的國家和地區指明了清晰的道路，加速實現全球能源普及和推動公正、公平的能源轉型。在此期間，SEforALL 透過一系列創新計劃和倡議，與 200 多個合作夥伴建立了工作關係，並在全球範圍內為 90 多個國家和地區提供支援。
SEforALL 優先考慮基於證據的支援，協助進行國内能力建設，利用可持續能源解決方案推動政策、專案和生態系統行動，以實現氣候和發展優先事項。具體而言，SEforALL 在不到五年的時間內就實現了以下影響：
- 透過「能源協議」做出提供 1.3 兆美元的承諾，以支援實現 SDG7。SEforALL 與聯合國能源署合作，牽頭推出「能源協議」，首次獲得了與國家自主貢獻相一致、針對能源的 SDG7 自願承諾。
- 透過「能源協議」承諾，已有 1.29 億人可使用電力，2200 萬人可使用清潔烹飪能源。
- 透過普及能源基金（簡稱 UEF），一個由 SEforALL 管理的基於結果的融資機制和多方捐助平台），為支援獅子山共和國、馬達加斯加、剛果民主共和國、貝南和奈及利亞的新型微電網和高容量獨立太陽能系統籌集了 4000 萬美元補貼，用於彌合它們之間的差距。
- 330 名來自南半球的年輕女性 在可持續能源領域接受了訓練，並將受益於職業發展。
- 支援了八個 G20 和 COP 主席國的工作——在 G20 框架下支援了沙特阿拉伯、意大利、印尼、印度和巴西，在 COP 框架下支援了英國、埃及和阿拉伯聯合酋長國，以推動公正和公平的能源轉型。
- 支援迦納、肯亞、奈及利亞、巴貝多和獅子山共和國制定能源轉型和投資計劃，為這些國家建立支援經濟和社會發展並實現淨零排放的能源系統提供機會。
- 支援制定國家綜合能源計劃 (IEP)，助力有效和有效率地分配資源，幫助實現馬拉威、奈及利亞和馬達加斯加的電氣化和清潔烹飪目標。
2024-2026 年 SEforALL 策略計劃優先考慮三大工作支柱：
- 為 SDG7 和公正、公平的能源轉型進行全球宣傳和知識傳播。
- 制定並提供可複製的解決方案的可擴展解決方案和平台，以應對區域或全球問題的共同挑戰。
- 量身訂製的國家支援，以滿足各國對於公正和公平的能源轉型的特定需求。
具體而言，該計劃旨在透過能源外交建立國際雄心，並動員全球聯盟資助和實現公正和公平的能源轉型；推動經過驗證的連接並加速私營部門部署清潔能源解決方案，包括透過持續擴大普及能源基金的規模；並透過策略性的國家級方案支援來幫助國家行動。
Ogunbiyi 女士收到了迦納和奈及利亞總統、巴貝多總理、COP28 主席、世界銀行、非洲開發銀行和洛克菲勒基金會、GEAPP 代理行政總裁、UNECA 執行秘書、UNOPS 執行主任，以及聯合國全球協議行政總裁的賀信。如需查看完整新聞稿，請瀏覽：https://www.seforall.org/news/seforall-announcement
編者按
關於 Sustainable Energy for All
Sustainable Energy for All (SEforALL) 是一個國際組織，與聯合國及各國政府、私營部門、金融機構、民間社會和慈善組織的領導者攜手合作，致力於加速實現可持續發展目標 7 (SDG7)，即在 2030 年前讓所有人都能享有負擔得起、可靠、可持續的現代能源，並與《巴黎氣候協定》的目標保持一致。SEforALL 致力於確保在清潔能源轉型方面不會讓任何人落後，並為每個人帶來充分發揮潛力的新機會。請瀏覽 SEforALL.org. 進一步了解我們的工作。
SOURCE Sustainable Energy for All
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