Construção civil intensifica busca por eficiência, inovação e novos negócios na FEICON 2026

Maior evento do setor na América Latina engloba indústria, varejo e especialistas em um momento decisivo para a tomada de decisão, com foco em produtividade, tecnologia e networking

SÃO PAULO, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com mais de R$ 660 bilhões em investimentos previstos para infraestrutura e habitação até 2026 (Firjan), a construção civil brasileira busca acelerar ganhos de eficiência e inovação em meio a uma retomada gradual e maior seletividade nos investimentos. É nesse contexto que a FEICON 2026 – Feira Internacional da Construção Civil, realizada de 7 a 10 de abril, no São Paulo Expo, reunirá mais de mil marcas e cerca de 100 mil profissionais do Brasil e do exterior, consolidando-se como um dos principais ambientes de negócios e leitura de mercado do setor.

Principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, FEICON será realizada de 7 a 10 de abril no São Paulo Expo, na capital paulista

Ao conectar indústria, varejo e profissionais, o evento se torna um ponto de convergência para decisões estratégicas, lançamento de soluções e identificação de tendências, que devem orientar o desempenho da construção civil nos próximos meses.

"A FEICON reflete o momento do setor. É onde as empresas conseguem entender o mercado com mais clareza, comparar soluções e tomar decisões com base em informação e relacionamento", afirma Ivan Romão, diretor da FEICON.

Conteúdo e estratégia

Em sintonia com esse papel de promover discussões estratégicas, a feira integra conteúdo, relacionamento e soluções em um mesmo ambiente. A Feiconference – Conferência Internacional da Construção e Arquitetura e os fóruns promovidos por entidades como Sincomavi, Anamaco e Abramat, fomentam toda a cadeia.

Com cerca de 200 horas de conteúdo e mais de 50 palestras e painéis na conferência internacional da FEICON, a programação aborda temas como inteligência artificial, BIM, industrialização, gestão, sustentabilidade e cenário econômico, com foco direto na aplicação prática. A proposta é aproximar discussão e execução, conectando conteúdo técnico às decisões de negócio e às soluções disponíveis no mercado.

Inovação e sustentabilidade

A edição de 2026 também reflete mudanças estruturais da construção civil, como a digitalização do setor, a evolução do varejo e o impacto crescente da influência digital na disseminação de conhecimento técnico e na decisão de compra.

A Arena de Influenciadores reúne criadores de conteúdo e especialistas para discutir como novas tecnologias, produtos e técnicas chegam ao mercado com mais velocidade, encurtando o ciclo entre lançamento e adoção.

Esse movimento se soma a iniciativas como a Rota da Sustentabilidade e o Selo Inovação Varejo, que destacam soluções com impacto direto em eficiência, desempenho e critérios ESG, cada vez mais presentes nas decisões da cadeia.

Credenciamento e venda de ingressos

O credenciamento para visitantes da edição 2026 da FEICON pode ser feito por meio do site oficial. Também está aberta a venda de ingressos para a 2ª edição da Feiconference – Conferência Internacional da Construção e Arquitetura, que podem ser adquiridos pelo site.

Sobre a FEICON

A Feicon é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. Para mais informações acesse: https://www.feicon.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943417/PR_1___FEICON.jpg

FONTE FEICON