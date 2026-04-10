FEICON supera expectativas de público e geração de negócios nos primeiros dias

Movimentação intensa nos estandes, público qualificado e avanço nas negociações demonstram o papel da feira como principal plataforma de conexões da construção civil

SÃO PAULO, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Os primeiros dias da FEICON 2026 contaram com forte movimentação e resultados acima das expectativas entre expositores. Com mais de 1.200 marcas participantes, a feira registrou fluxo intenso de visitantes, alto nível de qualificação do público e avanço das prospecções, se apresentando como um hub de negócios para a construção civil.

Com mais de 1.200 marcas participantes, a FEICON registrou fluxo intenso de visitantes (Crédito: Divulgação/FEICON)

A dinâmica observada nos pavilhões reforçou o papel do evento como ponto de encontro estratégico da cadeia produtiva. "A feira está muito bem visitada, os estandes estão cheios e com equipes trabalhando intensamente. Já temos expositores sinalizando que atingiram suas metas de vendas nestes primeiros dias", afirma Ivan Romão, diretor da FEICON.

Qualificação impulsiona negócios

Um dos principais diferenciais desta edição apontados pelas marcas é a qualificação dos visitantes. A presença de varejistas, compradores, distribuidores e profissionais técnicos tem contribuído para acelerar negociações e gerar oportunidades com maior potencial de conversão.

Para Eduardo Muniz, diretor de marketing da Astra e Japi, o perfil do público tem impacto direto nos resultados. "Tivemos uma qualificação muito boa, sobretudo nos primeiros dias. Isso eleva o nível das conversas, estreita relacionamento e já cria condições para que essas interações se convertam em negócios nas próximas semanas", afirma.

A percepção é compartilhada por Cleiton Hoss, gerente de marketing da Zagonel. "O público veio em busca de solução para o negócio, não apenas de produto. Conseguimos atender essas demandas com mais precisão, e isso se reflete em resultados acima do esperado", diz. Segundo ele, a empresa já superou as expectativas traçadas para a feira.

Negociações em andamento

A intensidade de pessoas circulando nos corredores da FEICON tem sido outro destaque desta edição. Expositores relatam alto volume de visitas, demonstrações técnicas com grande adesão e agendas comerciais já estruturadas para o pós-evento.

Na avaliação de Jussara Salles, gerente de marketing da Makita, o movimento se traduz em oportunidades concretas. "Estamos com um estande bastante movimentado, com captação de leads altamente qualificados e negociações em andamento, além de uma agenda relevante de desdobramentos comerciais", afirma.

Pedro Morelli, gerente comercial e de marketing da Sil Cabos Elétricos, também destaca o desempenho acima das expectativas. "O fluxo intenso de visitantes e o interesse técnico demonstrado nas interações reforçam um perfil cada vez mais preparado, o que abre novas frentes comerciais e boas perspectivas para os próximos meses", diz.

Vitrine de inovação

Além da geração direta de negócios, a FEICON atua como uma vitrine de tecnologia, lançamentos e tendências. As empresas utilizam o evento como principal momento do ano para apresentar soluções ao mercado, enquanto visitantes buscam atualização técnica e referências para a tomada de decisão.

"A FEICON é onde o setor se encontra para conhecer as inovações que vão moldar o futuro da construção. É uma vitrine que conecta demanda e oferta, tecnologia e aplicação prática", afirma Romão.

Com participação de empresas e profissionais de mais de 85 países, a feira amplia também seu alcance internacional, fortalecendo o ambiente de networking e troca de experiências.

Sobre a FEICON

A Feicon é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. A edição de 2026 conta com o patrocínio da BB consórcio. Para mais informações acesse o site oficial da FEICON: https://www.feicon.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954017/PR_6___FEICON.jpg

FONTE FEICON