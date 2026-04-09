Na FEICON, César Cielo leva lições de resiliência ao setor da construção civil

Medalhista olímpico participou da Feiconference apresentando a importância do direcionamento de pensamentos para vencer obstáculos em momentos desafiadores

SÃO PAULO, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Na quarta-feira (8), a programação da FEICON 2026 foi marcada pela abertura da 2ª edição da Feiconference (Conferência Internacional de Construção e Arquitetura), que trouxe como tema "Resiliência para Liderar a Transformação na Construção". O curador da conferência, Luiz Henrique Ferreira, CEO da Inovatech Engenharia, explicou que a escolha da temática partiu de uma necessidade de mudança no setor, levando em conta um cenário de incertezas políticas e econômicas.

Durante os assuntos discutidos, César Cielo afirmou que não é a sorte, o talento ou até mesmo a disciplina que fazem as pessoas superarem momentos desafiadores, mas sim saber direcionar pensamentos - Créditos: Divulgação/FEICON

Dentre os assuntos discutidos, a principal mensagem veio do medalhista de ouro olímpico na natação César Cielo. Durante sua palestra, que encerrou a programação do palco The Bridge, o atleta afirmou que "quando existe foco e propósito, o caminho para alcançar os objetivos são encurtados, mas o fator determinante é saber direcionar o mental."

Para Cielo, não é a sorte, o talento ou até mesmo a disciplina que fazem as pessoas superarem momentos desafiadores, mas sim saber direcionar pensamentos. "Quando colocamos um objetivo claro e entendemos como aquilo pode mudar as nossas vidas, chegamos à alta performance. O foco é a forma que temos de nos concentrar no que somos bons e no que gostamos, para então fazer o nosso melhor trabalho", afirmou Cielo.

Superando tributos

Ainda durante a programação do primeiro dia da Feiconference, a palestra Os Impactos da Nova Carga Tributária no Setor de Materiais de Construção, ministrada por Paulo Carvalho Júnior, presidente da ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção) orientou sobre os impactos práticos da reforma tributária na indústria e no varejo.

"As mudanças são grandes, estruturais, e vão impactar diretamente o operacional da indústria e mudar totalmente o aspecto negocial do varejo. Mas ela vem para o bem do país. Todo mundo ganha, mas é difícil de entender, precisa se informar", explica Carvalho Júnior.

O especialista apontou que as principais alterações são o fim da submissão tributária e dos incentivos fiscais estaduais. "Talvez a empresa tenha que mudar a forma de negócio, de vender, e talvez de comprar. Se não entender isso, ela pode estar fora do mercado", alerta. Para ele, o primeiro passo é revisar emissões fiscais, contratos e a jornada de compra e venda, e entender se a operação completa está de acordo com as mudanças.

Desafios nas grandes obras

Já no painel Os maiores desafios da construção pesada no Brasil, especialistas do setor trouxeram obstáculos que pressionam prazos e exigem mudanças no modelo de produção. Segundo Bruno Stupello, Diretor de Desenvolvimento de Projetos Estratégicos da Santos Brasil, a ausência de planejamento integrado entre obras e cadeias de suprimento já impacta a capacidade de resposta do setor, com limitações que vão desde o desenvolvimento de projetos até a execução em campo.

A sustentabilidade também tem ganhado espaço nas obras, mas o ritmo ainda depende de uma maior integração entre indústria e engenharia. Segundo Lidiane Blank, executiva da Votorantim, análises de ciclo de vida, que consideram as emissões desde a produção dos insumos até a operação das obras, ganham espaço e ampliam o nível de exigência sobre os projetos.

Outro desafio discutido durante o painel e que tem sido uma das grandes dificuldades do setor é a escassez de mão de obra. A falta de profissionais, tanto na execução quanto em funções técnicas, tem levado empresas a rever estratégias, com maior adoção práticas fora da obra, como soluções industrializadas, pré-fabricação e automação de processos, novas tecnologias que também podem auxiliar do lado sustentável da construção civil.

Mais debates

A programação da Feiconference segue nesta quinta-feira, dia 9, e traz grandes nomes, como o do navegador Amyr Klink, e especialistas do setor que abordarão sobre como construir negócios duradouros, a habitação de interesse social, startups e as novas soluções para a construção, entre outros temas.

A conferência faz parte das experiências da FEICON, que segue até sexta-feira, dia 10 de abril, no São Paulo EXPO, reunindo mais de 1 mil marcas, incluindo os principais players da construção civil.

Credenciamento e venda de ingressos

O credenciamento para visitantes da edição 2026 da FEICON pode ser feito por meio do site oficial. Também está aberta a venda de ingressos para a 2ª edição da Feiconference – Conferência Internacional da Construção e Arquitetura, que podem ser adquiridos pelo site.

Sobre a FEICON

A Feicon é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. A edição de 2026 conta com o patrocínio da BB consórcio. Para mais informações acesse o site oficial da FEICON.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953270/PR_5___FEICON.jpg

FONTE FEICON