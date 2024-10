Construindo a liderança de Fibra na América Latina: Trazendo Vida Gigabit para a Região

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A LATAM Fiber Broadband Leaders Summit 2024, organizada pela Huawei e apoiada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) foi realizada com sucesso no Brasil. Com o tema "Fibra Digital, Avançando com o Giga na América Latina", mais de 260 organizações do setor, parceiros e operadoras da América Latina e do Caribe participaram. Na cúpula, discutiram tendências, estratégias e práticas de desenvolvimento de banda larga de fibra. A Huawei propôs pela primeira vez três estratégias de desenvolvimento - transição totalmente óptica, transição gigabit e transição de cenário para a indústria de banda larga de fibra giga, lançando três soluções de fibra digital.

Joey Zhou, Presidente do Departamento de Vendas de Soluções e Marketing de TIC da Huawei na América Latina, disse que a fibra óptica se tornou a tecnologia de acesso de banda larga mais importante da América Latina. Sua declaração foi baseada em um relatório recente da consultoria Omdia, que observou que, em 2024, a fibra foi responsável por mais de 60% da banda larga doméstica na América Latina.

As principais operadoras da América Latina lançaram estratégias totalmente ópticas e continuaram a aumentar o investimento. Serviços digitais como home office, e-commerce e transmissões ao vivo estão se desenvolvendo rapidamente na América Latina, de forma que usuários prestarão mais atenção aos requisitos de experiência de rede e atualizarão a largura de banda de 100Mbit/s para 1Gbit/s, o que trará um novo espaço de crescimento para as operadoras. Ao mesmo tempo, os cenários de aplicação da banda larga óptica não estão mais limitados aos cenários tradicionais de entretenimento doméstico, muitos âmbitos de aplicação diversificada, como casas inteligentes e a digitalização de pequenas e médias empresas, surgem por meio da fibra, o que ajudará as operadoras a expandir os limites da receita de banda larga doméstica.

Ao mesmo tempo, Joey Zhou observou: "A economia digital da América Latina está em um período de desenvolvimento dourado, os serviços digitais estão se acelerando, o que trouxe amplas oportunidades para a criação de valor. A Huawei está disposta a trabalhar com governos, reguladores, operadoras e parceiros do setor para acelerar o desenvolvimento da indústria de banda larga óptica gigabit da América Latina e construir em conjunto uma América Latina digital".

Gary Lu, Presidente do Departamento de Vendas de Soluções e Marketing de Rede de Operadoras da Huawei, fez um discurso intitulado "ACT3 para Abraçar as eras GIGA e IA". No acrônimo ACT, A é para ARPU, C para cobertura de serviço e T para taxa de aceitação.

A cobertura multiplicada pela taxa de aceitação é a base de usuários, e o ARPU é a chave para aumentar a receita. As três letras de "ACT" se estabelecem de forma que as três transições estratégicas são a maneira de aumentar a base de usuários e a receita do serviço FBB, trazendo qualidade de vida digital para a América Latina. Gary Lu disse que a construção e o desenvolvimento da fibra na América Latina entraram na via rápida, a era da banda larga de fibra gigabit latino-americana chegou. As operadoras precisam aproveitar as novas oportunidades de negócios na era do gigabit e da IA. Em seu discurso, Gary Lu propôs três sugestões de estratégia de desenvolvimento - transição totalmente óptica, transição de gigabit e transição de cenário - para acelerar a transição de cabo-a-fibra, aumentar a velocidade e a qualidade, atender aos requisitos de serviços digitais e de IA e fornecer serviços diversificados e baseados em cenários. Ao acelerar as três transições, a Huawei e as operadoras da América Latina iniciarão em conjunto uma nova era de inteligência gigabit na região, proporcionando experiências de vida digital mais ricas e de maior qualidade aos usuários.

Daniel Zhang, Vice-presidente do Departamento de Vendas de Soluções e Marketing de TIC da Huawei na América Latina, fez um discurso intitulado "Inovações em Fibra Digital, Avançando o Giga na América Latina".

Daniel Zhang disse que a Huawei sempre aderiu à visão "na América Latina, para a América Latina", correspondendo às exigências do mercado da América Latina e promovendo continuamente inovações de fibra digital para acelerar o desenvolvimento da indústria de TIC latino-americana. Para ajudar as operadoras a aproveitar melhor as oportunidades de desenvolvimento do gigabit na América Latina, a Huawei lançou três grandes inovações em soluções de fibra digital: Soluções rápidas digitais de ODN de 4 núcleos para construção de FTTH econômica, a solução gigabit FTTH baseada em fatiamento de nível de serviço garante uma experiência de serviço diferenciada, e a solução Super GPON simétrica de 2,5 Gbit/s suporta cenários de negócios simétricos para pequenas e médias empresas. No futuro, a Huawei espera trabalhar com parceiros do setor para construir gigabits na América Latina e acelerar o desenvolvimento da economia digital na América Latina.

