Contagem regressiva para a COP29: acelerando a ação conjunta para cumprir a promessa de consenso dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em menos de 50 dias, os líderes mundiais se reunirão na COP29 para apresentar uma visão revitalizada para agilizar a ação contra as mudanças climáticas. Na última semana, líderes dos Emirados Árabes Unidos estiveram nos EUA para compromissos de grande relevância, desde a Casa Branca, em Washington, até as Nações Unidas, em Nova York, discutindo avanços em financiamento climático, o Consenso dos Emirados Árabes Unidos e o compromisso global de manter o limite de 1,5 °C, energia limpa, tecnologia sustentável, natureza e biodiversidade, transformação dos sistemas alimentares e resiliência hídrica. Isso prepara o terreno para a COP29 em Baku, que será uma oportunidade vital para aumentar a ambição coletiva, erguer mais vozes e possibilitar uma nova era de ação contra as mudanças climáticas, criando resiliência global em benefício de todos.

Na COP28, em Dubai, os Emirados Árabes Unidos mobilizaram 198 participantes para entregar o histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos e se comprometeram a manter 1,5° C como meta, acelerando uma nova era de ações ambiciosas contra as mudanças climáticas. Demonstrando o sucesso do multilateralismo e da inclusão, o Consenso dos Emirados Árabes Unidos colocou o mundo em um caminho claro, estabeleceu metas ambiciosas para permitir que o mundo alcance uma meta de emissão líquida zero até 2050, além de triplicar as energias renováveis e dobrar a eficiência energética até 2030. Também incluiu compromissos para acabar com o desmatamento até o final desta década e novidades importantes no financiamento climático, sendo anunciado logo no primeiro dia da COP28 o fundo para perdas e danos. Esse fundo ajudará algumas das nações mais expostas às mudanças climáticas a responder aos impactos dessas mudanças, reconhecendo o papel das agências de classificação de crédito pela primeira vez e ampliando o financiamento para adaptação para atender às demandas crescentes enfrentadas por comunidades vulneráveis às mudanças climáticas.

A COP28 iniciou a entrega de uma nova era na ação contra as mudanças climáticas, incentivando vozes de todas as áreas, setores, jovens e comunidades a se engajarem em conversas abertas para buscar novas soluções que visem a criação coletiva de uma resiliência climática. Para garantir a continuidade, a ação e a cooperação multilateral sustentada, a Troika das Presidências da COP também surgiu da COP28, incumbindo os Emirados Árabes Unidos, em conjunto com o Azerbaijão e o Brasil, como presidentes da COP29 e COP30, a garantir a continuidade e promover a ação contra as mudanças climáticas. Este "Roteiro para a Missão 1,5 °C" transformará o Consenso dos Emirados Árabes Unidos de um mero acordo em ações tangíveis e sustentáveis, estabelecendo responsabilidades para a próxima rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), que devem ser entregues até fevereiro de 2025.

Sua Excelência Abdulla Al Balalaa, Ministro Adjunto de Energia e Assuntos Sustentáveis do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, disse: "A ambição da COP28 buscou revitalizar uma abordagem global sobre as prioridades em relação às mudanças climáticas. Do Consenso dos Emirados Árabes Unidos à Pauta de Ações, queríamos trazer diversas vozes globalmente para a mesa e liderar um modelo novo e mais inclusivo de como nos reunimos em torno das questões climáticas. Juntos, isso define o desafio como uma oportunidade de reimaginar uma forma de nos unirmos para criar resiliência global, preparar nossas comunidades para o futuro e proteger nosso planeta em prol das gerações futuras. A COP29 é um momento importante para continuarmos a acelerar a ação conjunta e a criarmos coletivamente uma resiliência climática, unindo prioridades e capacidades globais e garantindo que nossas parcerias multilaterais se traduzam em resultados impactantes e equitativos."

Através da Pauta de Ações da Presidência da COP28, a ação climática foi catalisada em torno dos pilares de: acelerar uma transição energética justa e ordenada; corrigir o financiamento climático para torná-lo mais disponível, acessível e viável; focar nas pessoas, na natureza, na vida e nos meios de subsistência; e promover plena inclusão na ação contra as mudanças climáticas. A COP28 também testemunhou a rápida adoção do fundo para perdas e danos organizado pelo Banco Mundial com 19 países, empenhando aproximadamente US$ 800 milhões garantidos até o momento, incluindo US$ 100 milhões dos Emirados Árabes Unidos, bem como a criação do ALTÉRRA pelos Emirados Árabes Unidos, um veículo de investimento privado de US$ 30 bilhões com o objetivo de catalisar o financiamento climático nas economias em desenvolvimento. Todos esses esforços levaram à mobilização de impressionantes US$ 85,1 bilhões para ação contra as mudanças climáticas e ao lançamento de 11 compromissos e declarações, elevando os compromissos multilaterais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas a novos patamares.

Em reunião com Sua Alteza o Presidente Mohamed bin Zayed al Nahyan dos Emirados Árabes Unidos na Casa Branca, em Washington, na semana passada, o Presidente Biden descreveu os Emirados Árabes Unidos como "uma nação de pioneiros, sempre olhando para o futuro". O Presidente Biden se referiu aos esforços conjuntos dos países: "cooperação crescente em inteligência artificial, energia limpa, espaço e investimento em infraestrutura para conectar regiões... lado a lado nos lugares mais desafiadores."

Os Emirados Árabes Unidos planejam investir mais de US$ 163 bilhões em energia limpa e renovável nos próximos anos para atingir zero emissões líquidas até 2050, comprometendo-se a triplicar a capacidade de produção de energia renovável até 2030. A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2051 visa desenvolver um sistema nacional abrangente para permitir a produção sustentável de alimentos por meio de tecnologia moderna. Em parceria com os EUA, os Emirados Árabes Unidos também lançaram a iniciativa global Missão de Inovação Agrícola para o Clima (AIM for Climate/AIM4C) e se comprometeram a investir US$ 16 bilhões em agricultura inteligente em relação ao clima e sistemas alimentares para melhorar a agricultura e a segurança alimentar. A iniciativa conquistou o apoio de mais de 600 participantes e parceiros estatais e não estatais, arrecadando mais de US$ 17 bilhões em investimentos.

Sua Excelência Abdulla Al Balalaa concluiu: "À medida que a comunidade internacional se volta para a COP29, avaliar o progresso que alcançamos em relação a essas metas – e as lacunas que ainda precisam ser abordadas – será essencial para as discussões deste ano. O Consenso dos Emirados Árabes Unidos deve continuar a atuar como nossa estrela guia, servindo como um quadro abrangente para concretizar nossa ambição coletiva por uma ação climática transformadora e construir um futuro mais justo e equitativo para todos."

Com base em nossos ambiciosos compromissos de zero emissões líquidas até 2050, colaborações globais na COP28 e no Consenso dos Emirados Árabes Unidos, aceleramos a ação conjunta para manter 1,5 °C ao alcance, construindo resiliência global e protegendo um futuro mais otimista para vidas, meios de subsistência e o planeta.

Inspirados pela sabedoria e pelos valores de nossos antecessores, os Emirados Árabes Unidos são uma nação que trabalha unida para construir uma economia resiliente às mudanças climáticas e proteger um futuro mais justo e equitativo para os filhos dos nossos netos.

