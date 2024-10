Compte à rebours avant la COP29 : accélérer l'action ensemble pour tenir la promesse du consensus des Émirats arabes unis

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dans moins de 50 jours, les dirigeants du monde se réuniront à la COP29 pour donner un souffle nouveau et accélérer l'action pour le climat. Au cours de la semaine écoulée, des dirigeants des Émirats arabes unis se sont rendus aux États-Unis pour des rendez-vous de haut niveau, de la Maison Blanche à Washington aux Nations unies à New York, afin de discuter des avancées en matière de financement de l'action pour le climat, du consensus des Émirats arabes unis et de l'engagement mondial à maintenir l'objectif de 1,5°C à notre portée, de l'énergie propre, des technologies vertes, de la nature et de la biodiversité, de la transformation des systèmes alimentaires et de la résilience de l'eau. Il s'agit de préparer le terrain pour la COP29 à Bakou, qui constituera une occasion cruciale de renforcer les ambitions collectives, de faire entendre davantage de voix, et de permettre une nouvelle ère d'action pour le climat, afin de construire une résilience mondiale pour tous.

Lors de la COP28 à Dubaï, les Émirats arabes unis ont galvanisé 198 parties pour aboutir au consensus historique des Émirats arabes unis et se sont engagés à maintenir l'objectif de 1,5°C à notre portée, accélérant ainsi une nouvelle ère d'action pour le climat ambitieuse. Démontrant le succès du multilatéralisme et de l'inclusion, le consensus des Émirats arabes unis a mis le monde sur une trajectoire claire, établissant des objectifs ambitieux pour permettre au monde d'atteindre zéro émission nette d'ici à 2050, ainsi que de tripler les énergies renouvelables et de doubler l'efficacité énergétique d'ici à 2030. Il comprend également des engagements visant à mettre fin à la déforestation d'ici à la fin de la décennie, ainsi que des premières significatives en matière de financement de l'action pour le climat, avec le fonds « pertes et dommages » annoncé le premier jour de la COP28. Ce fonds aidera certaines des nations les plus exposées aux effets du changement climatique à y répondre, en reconnaissant pour la première fois le rôle des agences de notation de crédit et en augmentant le financement de l'adaptation pour répondre à l'évolution des besoins des communautés vulnérables au changement climatique.

La COP28 a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'action pour le climat, encourageant les voix des industries, des secteurs, des jeunes et des communautés à s'engager dans une conversation ouverte afin de rechercher de nouvelles solutions pour co-créer la résilience climatique. Afin d'assurer la continuité, l'action et une coopération multilatérale soutenue, la troïka des présidences de la COP est également née de la COP28, chargeant les Émirats arabes unis, en collaboration avec l'Azerbaïdjan et le Brésil, présidents de la COP29 et de la COP30, d'assurer la continuité et d'encourager l'action pour le climat. Cette « feuille de route pour la mission 1,5°C » fera du consensus des Émirats arabes unis une action tangible et durable et introduira un devoir de responsabilité dans la prochaine série de contributions déterminées au niveau national (CDN), qui doivent être remises d'ici février 2025.

Son Excellence Abdulla Al Balalaa, ministre adjoint chargé de l'énergie et des affaires durables au ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis, a déclaré : « L'ambition de la COP28 était de revitaliser l'approche mondiale des priorités en matière de changement climatique. Du consensus des Émirats arabes unis au programme d'action, nous voulions faire entendre différentes voix à l'échelle mondiale et lancer un nouveau modèle, plus inclusif, de la manière dont nous nous réunissons pour aborder la question du climat. Ensemble, ces éléments définissent le défi comme une occasion de réimaginer la façon dont nous pouvons nous unir pour renforcer la résilience mondiale, préparer l'avenir de nos communautés et sauvegarder notre planète pour les générations futures. La COP29 est un grand événement palpitant pour continuer à accélérer l'action ensemble et à co-créer la résilience climatique, en rapprochant les priorités et les capacités mondiales et en veillant à ce que nos partenariats multilatéraux se traduisent par des résultats percutants et équitables ».

Le programme d'action de la présidence de la COP28 a permis de catalyser l'action pour le climat à travers les piliers suivants : l'accélération d'une transition énergétique juste et ordonnée ; l'assainissement du financement de l'action pour le climat pour le rendre plus disponible, abordable et accessible ; l'accent mis sur les personnes, la nature, les vies et les moyens de subsistance ; et la promotion d'une pleine inclusion dans l'action pour le climat. La COP28 a également vu l'adoption rapide du fonds « pertes et dommages » hébergé par la Banque mondiale avec 19 pays, avec des promesses de contributions s'élevant à 800 millions de dollars environ à ce jour, dont 100 millions de dollars des Émirats arabes unis, ainsi que la création par les Émirats arabes unis d'ALTÉRRA, un véhicule d'investissement privé de 30 milliards de dollars destiné à catalyser le financement de l'action pour le climat dans les économies en développement. Tous ces efforts ont permis de mobiliser une somme sans précédent de 85,1 milliards de dollars pour l'action pour le climat et de lancer 11 engagements et déclarations, les engagements multilatéraux en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique atteignant ainsi de nouveaux records.

Lors de sa rencontre avec S.A. le Président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed al Nahyan, à la Maison Blanche à Washington la semaine dernière, le président américain Joe Biden a décrit les Émirats arabes unis comme « une nation de pionniers, toujours tournée vers l'avenir » et a fait référence aux efforts conjoints des deux nations : « une coopération croissante en matière d'intelligence artificielle, d'énergie propre, d'espace et d'investissement dans les infrastructures pour connecter les régions... côte à côte dans les mêmes endroits les plus difficiles ».

Les Émirats arabes unis prévoient d'investir plus de 163 milliards de dollars dans les énergies propres et renouvelables au cours des prochaines années afin de parvenir à zéro émission nette d'ici à 2050, s'engageant à tripler la capacité de production d'énergies renouvelables d'ici à 2030. La stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 vise à développer un système national complet pour permettre une production alimentaire durable grâce aux technologies modernes. En partenariat avec les États-Unis, les Émirats arabes unis ont également lancé l'initiative mondiale Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate/AIM4C) et se sont engagés à investir 16 milliards de dollars dans une agriculture et des systèmes alimentaires intelligents face au changement climatique afin d'améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'initiative a obtenu le soutien de plus de 600 acteurs et partenaires étatiques et non étatiques, ce qui a permis d'investir plus de 17 milliards de dollars.

Son Excellence Abdulla Al Balalaa a conclu : « Alors que la communauté internationale se tourne vers la COP29, il sera essentiel pour les discussions de cette année de faire le point sur les progrès accomplis par rapport à ces objectifs et sur les lacunes qu'il reste à combler. Le consensus des Émirats arabes unis doit continuer à nous servir d'étoile polaire, de cadre général pour concrétiser notre ambition collective d'une action pour le climat transformatrice et d'un avenir plus juste et plus équitable pour tous ».

