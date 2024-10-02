2024年聯合國氣候變化大會 (COP29) 倒數開幕：攜手加速實現《阿聯酋共識》承諾

阿聯酋阿布扎比2024年10月2日 /美通社/ -- 距今不到 50 天內，世界領導人將匯聚 2024 年聯合國氣候變化大會（簡稱「COP29」）討論，為加速氣候行動，重活成功願景。過去一週，阿聯酋領導人已走遍美國（從華盛頓的白宮到紐約的聯合國），並進行多個高層會議。該等會議討論了氣候融資、《阿聯酋共識》(the UAE Consensus) ，以及全球「保住 1.5°C」、潔淨能源、綠色科技、自然和生物多元、改變食品系統和水源復原力的承諾。這為在巴庫舉行的 COP29 鞏固了基礎，而 COP29 將代表加強集體抱負、鼓勵更多意見和進入新氣候行動時代的重要機會，而為全人類建立全球韌性。

在杜拜舉行的 2023 年聯合國氣候變化大會（簡稱「COP28」），阿聯酋已促進 198 個國家達成具歷史意義的《阿聯酋共識》及「保住1.5°C」承諾，從而加速進入目光遠大的新氣候行動時代。《阿聯酋共識》為世界制定通往遠大目標的明確路線，並展示多邊主義和包容的成功，世界各地實現 2050 年淨零排放目標，並於 2030 年提升再生能源至三倍，以及提升能源效率至雙倍。除此以外，還包括在這十年年底前，終止森林破壞承諾。COP28 首日，更宣佈成立損失與損害基金作為重要首創氣候融資。該基金將幫助某些最受氣候影響的國家，應付氣候變化的影響。此首創基金也首次承認信貸評級機構的角色，而擴大適應資金來應付氣候變化脆弱地區所面對的不斷變化需求。

COP28 鼓勵各行各業、青年和社區參與公開對話和提出意見，從而尋找全新解決方案，共同創氣候韌性，並締造新氣候行動時代。COP 三位主席小組為了確保連貫、行動兼持續的多邊合作，也出席 COP28。該小組委託阿聯酋攜手 COP29 主席阿塞拜疆和 COP30 主席巴西，確保貫徹推動氣候行動。這「任務 1.5°c 路線圖」協助《阿聯酋共識》從協議轉化為實質兼持續的行動，並將於 2025 年 2 月前，為下一輪「國家自主貢獻」（簡稱「NDC」）執行問責制。

阿聯酋外交部能源和可持續事務助理部長 Abdulla Al Balalaa 閣下表示：「COP28 務求在氣候優先考慮上，帶來全新全球方法。我們希望從《阿聯酋共識》到《行動議程》接納全球不同意見，並為我們召開氣候會議方法，帶來全新兼更包容的模式。攜手定義這挑戰為我們如何團結和建立全球韌性、為我們社會提供未來保護和為未來世代保護地球的重新設想機會。COP29 是個令人興奮的里程碑，它透過提出全球優先事項和能力，並確保我們多邊合作夥伴關係帶來有影響力兼公平的成果，從而繼續攜手加速採取行動和締造氣候韌性。」

透過 COP28 主席的《行動議程》，而在下列支柱上，促進氣候行動：迅速追蹤公正兼井然有序的能源轉型；制定更能提供、負擔得起和容易得到的氣候融資；關注人類、自然、生活與生計；以及促進氣候行動的全面包容。COP28 也看到世界銀行與 19 個國家管理的損失與損害基金，迅速採用，迄今為止，已達約 8 億美元（當中包括阿聯酋提供的 1 億美元，以及阿聯酋創立的 300 億美元 ALTÉRRA 私人投資工具）。這將於發展中經濟體中，促進氣候融資。該等努力促成前所未有地籌集 851 億美元氣候行動資金，發佈 11 項承諾與宣言，並諾提升多邊氣候變遷減緩和調適承至新高峰。

阿聯酋計劃在未來幾年，在潔淨和可再生能源上，投資超過 1630 億美元。希望在 2050 年達到淨零排放，並承諾於 2030 年提升可再生能源產能達三倍。「國家糧食安全策略 2051」(National Food Security Strategy 2051) 以開發全面國家制度為的，務求利用現代技術，實現可持續食物生產。阿聯酋還與美國合作推出全球倡議「氣候農業創新任務」（簡稱「AIM for Climate」或「AIM4C」），並承諾在氣候智能農業和食物系統上投資 160 億美元，改善農業和食物安全。該計劃已獲得 600 多個國家和非國家參與者和合作夥伴的支持，帶來超過 170 億美元投資。

Abdulla Al Balalaa 閣下總結：「隨着國際社會關注 COP29、盤點我們邁向這些目標的進展，以及仍需解決的差距，今年的討論將會是至關重要。《阿聯酋共識》必須繼續扮演為指引我們的北極星，作為實現我們變革氣候行動共同抱負的整體框架，並為全人類締造更公正兼公平的未來。」

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攜手加速行動

阿聯酋邀請全部人參與這共同抱負，一起邁進新氣候行動時代。

基於我們遠大的2050 年淨零排放承諾、COP28 的全球合作和《阿聯酋共識》的基礎，我們加速行動，履行「保住1.5°C」承諾，建立全球復原力，從而為生活、生計和地球保護帶來更樂觀的未來。

阿聯酋在祖先智慧和價值觀指導下，共同努力建立耐候性經濟，並為子孫後代保護更公正兼公平的未來。

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SOURCE UAE National Media Office