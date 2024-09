Contagem regressiva para o Verão: comece a cuidar da pele agora para aproveitar a estação mais quente do ano

Alguns procedimentos estéticos têm efeitos progressivos e podem levar algum tempo para que os resultados apareçam por completo, como é o caso dos bioestimuladores de colágeno, que ajudam na melhora da flacidez e firmeza da pele

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Os meses mais quentes do ano estão chegando e as altas temperaturas, que já podem ser vistas no horizonte, fazem com que muitas pessoas comecem a contagem regressiva para se preparar para curtir o verão com uma pele radiante e saudável.

Segundo o dermatologista Rafael Azevedo (CRM-SP 181221), uma das maneiras de atingir esse objetivo, além dos cuidados diários com a pele, é a aplicação de procedimentos estéticos injetáveis. "Um dos tratamentos mais buscados para quem está se planejando para o verão é a aplicação de bioestimulador de colágeno para recuperar a firmeza da pele. E como o bioestimulador tem efeitos progressivos – ou seja, levam alguns meses até que os resultados se tornem completamente aparentes –, agora é o período mais adequado para sua realização. Afinal, ter esse tempo de adaptação da pele é fundamental para que as mudanças desejadas aconteçam de maneira saudável, equilibrada e com resultados duradouros", comenta o médico.

O profissional ainda explica que, conforme os anos vão avançando, a pele vai passando por alterações naturais, e uma das mais significativas é a perda de colágeno, que pode ser notada a partir dos 20 anos1-2. "Isso ocorre porque a enzima responsável por degradar as fibras de colágeno na pele aumenta sua atividade, o que resulta em perda de elasticidade, viço e sustentação, levando à flacidez e ao surgimento de linhas de expressão. O bioestimulador de colágeno age justamente para estimular a produção dessa proteína e melhorar esses aspectos da pele", explica.

Entre os bioestimuladores disponíveis no mercado, Sculptra® se destaca por apresentar duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno*3 e estimula sua produção na pele em 66,5%4, em 3 meses, além de uma duração comprovada de mais de 2 anos5. O produto ainda se diferencia por possuir tecnologia PLLA-SCATM6, processo de produção exclusivo e patenteado das partículas de ácido poli-L-láctico (PLLA) de Sculptra®.

"É importante destacar que nem todo bioestimulador de colágeno é igual. O modo de produção desses produtos importa muito, porque garante o nível de segurança necessário para atingir a melhor eficácia no tratamento do paciente. Por isso, é importante buscar profissionais capacitados a indicar os melhores tratamentos de forma personalizada para cada história de pele", finaliza o dermatologista.

A aplicação de Sculptra® deve ser realizada por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

*Estudo experimental.

FONTE Galderma