Corero Network Security Expande Parcerias Estratégicas na América Latina com Novos Acordos e Clientes no Chile

MARLBOROUGH, MA, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQB: DDOSF), especialistas em proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), anunciou hoje a assinatura de três novos acordos estratégicos de parceria no Chile com NovaRed, Vista Group International Ltd (VGL) e GreyMatter. Essas parcerias marcam um marco significativo na contínua expansão da Corero e no seu compromisso em fortalecer sua presença no mercado latino-americano.

NovaRed é uma empresa líder em cibersegurança com sede na América Latina e uma presença sólida em vários países da região. Especializada em serviços e soluções abrangentes de cibersegurança, a NovaRed se dedica a proteger as organizações contra ameaças digitais. Suas ofertas incluem gestão de segurança, resposta a incidentes, inteligência de ameaças e consultoria em segurança. Com escritórios na Argentina, Brasil, Chile e Espanha, a NovaRed apoia clientes de diversas indústrias, ajudando-os a proteger seus ativos digitais e a manter a continuidade dos negócios diante da evolução das ameaças cibernéticas. A experiência da NovaRed na gestão de grandes volumes de eventos e incidentes de segurança anualmente demonstra sua capacidade de lidar com desafios complexos de cibersegurança.

Vista Group International Ltd (VGL) é um líder global em soluções de software para a indústria cinematográfica, operando principalmente no mercado de cinema. A VGL oferece um conjunto de produtos que atende a vários aspectos do ecossistema cinematográfico, incluindo gestão de cinemas, distribuição de filmes, análise de clientes e inteligência de negócios. Com nove empresas principais em seu portfólio—Vista Entertainment Solutions, Veezi, BookMyShow, MACCS INTERNATIONAL, Movio, Numero, Cinema Intelligence, POWSTER e Flicks—A VGL estabeleceu uma forte presença global, atendendo clientes na Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, Américas e Oceania. A parceria com a VGL amplia ainda mais o alcance da Corero no setor de mídia e entretenimento, apoiando medidas robustas de cibersegurança dentro dessa indústria altamente dinâmica.

A GreyMatter é uma empresa chilena de tecnologia especializada em transformação digital e desenvolvimento de software. A GreyMatter oferece uma ampla gama de serviços, incluindo desenvolvimento de software personalizado, desenvolvimento de aplicativos móveis e design de produtos digitais, visando melhorar os processos de negócios e as experiências dos clientes. Conhecida por sua expertise em tecnologias emergentes, a GreyMatter oferece soluções de alta qualidade e personalizadas para atender às necessidades específicas de seus clientes. Seu trabalho em diversas indústrias no Chile e além o posiciona como um parceiro chave para a Corero, melhorando a resiliência digital das organizações à medida que navegam pelo cenário tecnológico em rápida evolução.

Além disso, em parceria com a GreyMatter, a Corero fechou um acordo substancial com a Netline, uma força líder em telecomunicações no Chile.

"Estamos entusiasmados em receber a NovaRed, a VGL e a GreyMatter como nossos parceiros no Chile e em celebrar nossa recente colaboração com a GreyMatter e a Netline," disse Carl Herberger, CEO da Corero Network Security. "Esses desenvolvimentos refletem nosso compromisso contínuo em expandir nossa presença na América Latina e em fornecer soluções de proteção DDoS e conectividade segura de classe mundial para uma gama mais ampla de indústrias em toda a região."

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é uma provedora líder de soluções de proteção contra DDoS, especializada em soluções automáticas de detecção e proteção com ferramentas de visibilidade, análise e relatórios de rede. A tecnologia da Corero protege contra ameaças DDoS externas e internas em ambientes complexos de borda e assinantes, garantindo a disponibilidade do serviço de Internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA, e Edimburgo, Reino Unido, a Corero tem sua sede em Londres e está listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (ticker: CNS) e no mercado OTCQB dos EUA (OTCQB: DDOSF).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1100072/Corero_Network_Security_Logo.jpg

FONTE Corero Network Security