Corero Network Security garante mais de 4 milhões em novos contratos, expande a adoção global de soluções de proteção contra DDoS

Novos contratos com provedores de telecomunicações e hospedagem destacam a crescente demanda por proteção contra DDoS como serviço e acordos de licença empresarial em mercados-chave.

MARLBOROUGH, Massachusetts, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), especialista em proteção contra ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS), anunciou a integração bem-sucedida de vários novos clientes às suas soluções de proteção contra DDoS como serviço (DDPaaS) e Acordos de Licença Empresarial (ELA) no segundo semestre de 2024. Esses contratos multimilionários, abrangendo vários setores e regiões, incluem um provedor de telecomunicações na Alemanha, um provedor de hospedagem em Portugal, dois operadores de ISP no Brasil e dois provedores de hospedagem com base nos EUA. Coletivamente, esses acordos geraram mais de US$ 4 milhões em reservas, refletindo a crescente demanda global pelas soluções da Corero como ferramentas fundamentais para proteger infraestruturas e impulsionar o crescimento da receita.

Essas vitórias recentes destacam a habilidade da Corero de lidar com ameaças DDoS complexas e constantes em vários setores, incluindo telecomunicações, hospedagem e operadoras de ISP. Um desafio comum para essas organizações era a incapacidade das soluções existentes de acompanhar as demandas do rápido crescimento e dos ataques cada vez mais sofisticados. Ao adotar a proteção avançada da Corero contra DDoS e modelos de licenciamento flexíveis, essas empresas não apenas protegeram suas redes, como também desbloquearam novas oportunidades de receita ao oferecer proteção contra DDoS para seus clientes, ajudando-as a permanecerem competitivas e viáveis no mercado acelerado de hoje.

Carl Herberger, CEO da Corero Network Security, comentou: "É inspirador ver organizações de diferentes setores e geografias reconhecerem que as soluções da Corero transcendem a proteção tradicional contra DDoS—elas são catalisadores para crescimento, inovação e diferenciação. Ao fornecer tranquilidade e confiabilidade inabalável, essas empresas estão fortalecendo a confiança com seus clientes e aprimorando sua posição no mercado."

Ele acrescentou: "Essas parcerias demonstram como empresas visionárias estão aproveitando a segurança de rede de ponta como uma vantagem estratégica. No ambiente de ameaças cada vez mais complexo de hoje, a resiliência operacional e a confiança dos clientes são fundamentais para o sucesso dos negócios, e a Corero tem orgulho de ser uma força motriz por trás desse sucesso."

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é uma fornecedora líder de soluções de proteção contra DDoS, se especializando em soluções automáticas de detecção e proteção com visibilidade de rede, análises e ferramentas de relatório. A tecnologia da Corero protege contra ameaças de DDoS externas e internas em ambientes complexos de borda e de assinantes, garantindo disponibilidade do serviço de internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA e Edimburgo, no Reino Unido, a Corero tem sede em Londres e está listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (código: CNS) e no mercado OTCQX dos EUA (OTCQX: DDOSF).

