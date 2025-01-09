شركة Corero Network Security توقّع عقودًا جديدة تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار، وتوسع نطاق الاعتماد العالمي لحلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)

تسلط الصفقات الجديدة مع مقدمي خدمات الاتصالات والاستضافة الضوء على الطلب المتزايد على حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) كخدمة واتفاقيات ترخيص المؤسسات في الأسواق الرئيسية.

مارلبورو، ماساتشوستس، 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Corero Network Security المسجلة بالرمز (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF) ، والمتخصصة في الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، عن نجاحها في ضم العديد من العملاء الجدد إلى حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة كخدمة (DDPaaS) واتفاقية ترخيص المؤسسات (ELA) في النصف الثاني من عام 2024. وتشمل هذه العقود التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، والتي تمتد عبر مختلف الصناعات والمناطق، مقدم خدمة اتصالات في ألمانيا، ومقدم خدمة استضافة في البرتغال، واثنين من مقدمي خدمة الإنترنت في البرازيل، بالإضافة إلى اثنين من مقدمي خدمة الاستضافة مقرهما الولايات المتحدة. وبالمجمل، حققت هذه الاتفاقيات حجوزات تجاوزت قيمتها 4 ملايين دولار، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على حلول Corero كأدوات أساسية لحماية البنية التحتية وزيادة نمو الإيرادات.

تُبرز هذه المكاسب الأخيرة قدرة Corero على معالجة تهديدات هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) المعقدة والمتطورة في مختلف الصناعات، ومن بينها مقدمي خدمات الاتصالات والاستضافة ومشغلي خدمة الإنترنت. كان التحدي المشترك الذي واجهته هذه المؤسسات هو عدم قدرة حلولها الحالية على مواكبة متطلبات النمو السريع والهجمات المتطورة بشكل متزايد. ومن خلال اعتماد حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) المتقدمة من Corero ونماذج الترخيص المرنة، لم تتمكن هذه الشركات من حماية شبكاتها فحسب، بل فتحت أيضًا فرصًا جديدة للإيرادات من خلال تقديم حماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) لعملائها، مما يساعدهم على البقاء قادرين على المنافسة والنمو في سوق اليوم سريع الوتيرة.

صرح Carl Herberger، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security، قائلاً "من الملهم أن نرى المؤسسات في مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية تعترف بأن حلول Corero تتجاوز الحماية التقليدية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) - فهي محفزات للنمو والابتكار والتميز. ومن خلال توفير راحة البال والموثوقية الثابتة، تعمل هذه الشركات على تعزيز الثقة مع عملائها وتعزيز وضعها في السوق."

وأضاف: "تُظهر هذه الشراكات كيف تستفيد الشركات ذات التفكير المتقدم من أمن الشبكات المتطورة كميزة استراتيجية. وفي بيئة التهديدات المتزايدة التعقيد اليوم، تعد المرونة التشغيلية وثقة العملاء مفتاح نجاح الأعمال، وتفخر شركة Corero بكونها القوة الدافعة وراء هذا النجاح."

نبذة عن شركة Corero Network Security

شركة Corero Network Security، هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وهي متخصصة في حلول الاكتشاف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة، والتحليلات، وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة "Corero" على الحماية من التهديدات الخارجية والداخلية لهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) في بيئات المشتركين وأجهزة الحافة الشبكية، مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع "Corero" المراكز التشغيلية في مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مدرجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن (رمز التداول: CNS) والسوق الأمريكي للتداول خارج البورصة (OTCQX) تحت الرمز .(OTCQX: DDOSF)

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