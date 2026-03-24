Cores e precisão: monitor LG UltraFine 40U990A chega ao Brasil

Novo monitor 5K2K com tecnologia Nano IPS Black e Thunderbolt™ 5 amplia produtividade e entrega precisão de cor para profissionais criativos

SÃO PAULO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anuncia o lançamento do UltraFine 40U990A no Brasil, monitor premium desenvolvido para atender às demandas de profissionais criativos, especialistas em tecnologia e usuários que buscam máxima produtividade com excelência visual. Com tela curva de 40 polegadas e resolução 5K2K (5120 × 2160), o modelo inaugura um novo padrão de performance e conectividade no segmento ultrawide.

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Equipado com tecnologia Nano IPS Black, o UltraFine 40U990A proporciona pretos mais profundos, brilho de até 450 nits e cobertura de 99% do espectro DCI-P3, assegurando alta fidelidade de cores e riqueza de detalhes para edição de imagens, vídeos e projetos gráficos de alta precisão. A proporção 21:9 amplia o campo de visão em 30% e favorece fluxos de trabalho multitarefa, reduzindo a necessidade de múltiplos monitores.

Um dos grandes destaques do lançamento é a conectividade de última geração com Thunderbolt™ 5, que permite transferência de dados em alta velocidade, ideal para profissionais que trabalham com arquivos pesados, como vídeos em alta resolução, projetos 3D e grandes bases de dados. O monitor também conta com suporte a daisy-chain, onde múltiplos dispositivos podem ser conectados simultaneamente, complementados pelos recursos Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) e KVM integrado, para reforçar o foco em produtividade.

O modelo oferece carregamento de até 96W para notebooks compatíveis, além de entradas HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C, USB e porta RJ-45, oferecendo uma solução completa para estações de trabalho modernas.

Com taxa de atualização de 120Hz, tempo de resposta de 5ms e suporte a AMD FreeSync™ Premium, o lançamento combina fluidez e estabilidade visual. Por sua vez, a certificação VESA DisplayHDR™ 600 garante maior profundidade e contraste em conteúdos HDR.

O design do monitor também merece destaque. Com sofisticadas bordas ultrafinas em três lados e base com ajustes de altura, inclinação e rotação proporciona ergonomia e conforto para longas jornadas de uso. O modelo ainda incorpora alto-falantes integrados 10Wx2 com tecnologia Rich Bass, complementando a experiência multimídia.

"O UltraFine 40U990A 5K2K foi projetado para os profissionais que exigem alta precisão, desempenho e conectividade de ponta em um único equipamento. Com a combinação da tecnologia Nano IPS Black e Thunderbolt™ 5, estamos oferecendo uma solução completa para criadores e usuários que desejam elevar seu fluxo de trabalho a um novo nível", afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa .

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil