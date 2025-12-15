Costa Rica: VW Caminhões e Ônibus firma parceria com Grupo Purdy

O investimento busca conquistar novos clientes e impulsionar vendas ao governo

SAO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Alinhado a seus objetivos de expansão, o Grupo Purdy, novo importador da VW Caminhões e Ônibus na Costa Rica, investe em modelos da montadora para fortalecer sua presença no segmento do transporte de cargas e passageiros. A chegada da marca às concessionárias do representante é acompanhada de investimentos em infraestrutura, capacitação técnica e fortalecimento da rede nacional de serviços. Para a VWCO, a nova parceria amplia ainda mais sua presença na América Central.

Com mais de 68 anos de mercado, o Grupo Purdy tem como premissa oferecer soluções de mobilidade confiáveis e sustentáveis que gerem valor real para seus clientes, os assessorando durante todo o processo com suporte especializado e cobertura nacional com sete concessionárias, número em expansão. A aliança foi motivada pela complementaridade dos produtos, pela reputação global da VWCO em tecnologia e qualidade, e pela capacidade do importador de oferecer suporte especializado e cobertura nacional.

"Nosso objetivo é consolidar um portfólio competitivo que impulsione a mobilidade sustentável e a eficiência operacional dos clientes. Serão oferecidos serviços completos de manutenção, reparo e fornecimento de peças, respaldados por uma rede nacional de oficinas especializadas e unidades móveis. Toda a equipe técnica foi treinada segundo os padrões da montadora, garantindo atendimento especializado e peças originais", detalha Allan Rodríguez, diretor comercial do importador. Além do preparo mencionado, o Grupo Purdy investiu em infraestrutura, estoque para entrega imediata, contratações, capacitação de colaboradores e expansão da rede de serviços.

Com a oferta das famílias Delivery, Constellation e Meteor, além do modelo de ônibus 17.260 para transporte urbano, o Grupo Purdy pretende atender a empresas grandes e médias, operadores de transporte público, frotas corporativas e transportadores independentes. Também há expectativa de crescimento no setor governamental, especialmente para caminhões de coleta de lixo e aplicações especiais, segmentos de grande expertise para a VWCO.

"A parceria com o Grupo Purdy é um passo estratégico fundamental para a expansão e consolidação da nossa marca na América Central. Eles possuem grande credibilidade de mercado e capilaridade que se alinham perfeitamente aos nossos objetivos de crescimento. Trata-se de uma região com grande potencial e alta exigência e conquistamos um parceiro ideal, não só pela sua excelência de operação, mas pela visão compartilhada", celebra Frank Gundlach, diretor de Mercados Internacionais da VWCO.

O mercado costarriquenho de caminhões e ônibus é altamente competitivo. Nesse cenário, a VW Caminhões e Ônibus se destaca pela combinação de inovação, durabilidade e serviço pós-venda especializado. Com unidades montadas no Brasil e equipadas por fornecedores especializados, a parceria assegura qualidade, rapidez na entrega e configurações adaptadas às demandas específicas dos clientes.

