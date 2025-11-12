Volkswagen lança seu primeiro caminhão exclusivo para exportação

Novo Constellation é o maior modelo rodoviário da marca

Revelação mundial ocorre na Expotransporte no México, primeiro país a recebê-lo

O Constellation 26.480 6x4 chega exclusivamente para atender à demanda de mercados internacionais da marca

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com peso bruto total combinado de 74 toneladas, o Constellation 26.480 é o primeiro da família Constellation voltado à aplicações rodoviárias com tração 6x4 e motor de 13 litros. Para o México, o modelo representa a entrada definitiva da Volkswagen Caminhões e Ônibus no mercado local de extrapesados.

"A empresa tem uma estratégia robusta de internacionalização, que passa pelo desenvolvimento de produtos sob medida para cada região. Esse novo Constellation nos permitirá ampliar de maneira decisiva nossa participação de mercado, conquistando clientes em um segmento em que ainda não atuávamos com a marca Volkswagen", avalia Rafael Magalhães, diretor da VWCO no México.

A expansão para outros países será gradual, de acordo com a demanda de clientes que já operem com tecnologia Euro 6. Além do mais moderno padrão de emissões da marca, esse Constellation vem de série completo, com todo o pacote de conforto e segurança da VWCO.

Entre os destaques, a suspensão pneumática e o freio retarder, que combinado ao freio motor integra eficiência e conforto. O modelo está disponível também com suspensão metálica, sob pedidos, e tem três opções de entre-eixos (3.200 mm, 3.400 ou 3.600) para cobrir a maior variação de aplicações do mercado de extrapesados.

Lançamentos sob medida para o México

Toda a nova linha de caminhões da VWCO traz segurança ativa de série, com tecnologias para precisão na partida em rampa, maior estabilidade em curvas, máxima aderência ao solo, além de controles de frenagem. E as novidades não param por aí.

Lado a lado com o novo Constellation 26.480 estará seu irmão caçula, o 20.480 4x2, modelo de entrada da VW nos extrapesados e que também traz o motor de 13 litros, juntamente com todo o portfólio Euro 6 da marca. Desembarcam os caminhões leves da família Delivery com transmissão automatizadas, além do renovado Delivery 6.170.

Para os semipesados rígidos, a aposta é o Constellation 26.320 e a introdução da cabine leito teto alto. Já o pacote Highline com o padrão máximo de conforto da VWCO vai surpreender o cliente mexicano com um novo patamar de experiência a bordo.

Na eletromobilidade, chega ao mercado mexicano a segunda geração do e-Delivery, agora disponível também com seis packs de bateria e 250 km de autonomia. Para o transporte de passageiros, a VWCO revela o Volksbus 15.210, a nova geração do chamado Huracán, uma solução da VWCO exclusiva para o segmento de ônibus no México.

Para acelerar ainda mais os negócios, a VWCO soma à oferta no país o portfólio de soluções da TRATON Financial Services, que estreou no México em março deste ano, para apoiar seus clientes com serviços financeiros sob medida.

