VWCO lança configurador online para a linha Meteor

SAO PAULO, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta seu novo configurador online para os caminhões da família Meteor, uma solução que eleva a experiência de compra para o cliente e impulsiona negócios para a rede de concessionários. Disponível no webconfigurador.vwco.com.br e no site da marca www.vwco.com.br, a ferramenta oferece uma jornada digital completa.

Com interface intuitiva e recursos avançados, o configurador permite personalizar o caminhão diretamente pelo site, com visualização 360°, escolha de cores, opções técnicas e estéticas, além de integração ao sistema de leads das concessionárias.

"Este lançamento reforça nosso compromisso com a transformação digital e com a melhoria contínua da experiência do cliente. O configurador é mais do que uma ferramenta: é um passo importante para aproximar ainda mais a marca de seus clientes e gerar novas oportunidades para nossa rede", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.

Após enviar as configurações desejadas, as informações chegam ao concessionário escolhido em tempo real, garantindo agilidade no atendimento e propostas mais assertivas. O processo é simples e interativo, passando por etapas como versões, motorização, cores, conforto, tecnologia e resumo final.

Além de montar o caminhão, os clientes também podem conhecer uma gama de serviços disponíveis para o Meteor, valorizando a experiência completa desde a compra até o dia a dia na operação. "Por enquanto, a novidade atende exclusivamente à família Meteor e a VWCO já planeja expandir a funcionalidade para outros produtos da linha em 2026", finaliza Ricardo Alouche.

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

