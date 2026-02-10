Crime organizado atua em rede na adulteração de cigarros, bebidas e combustíveis, dizem 85% dos brasileiros

Estudo também aponta consenso da população sobre cigarro ilegal e crime organizado

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Cada vez mais, os brasileiros reconhecem o mercado ilegal de cigarros como um eixo estratégico do crime organizado, conectado a outras frentes de atuação ilícita. De acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva, encomendada pelo FNCP (Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade), 85% dos brasileiros consideram que existem conexões entre organizações criminosas que adulteram cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis.

Para 83% das pessoas, as mesmas rotas do comércio ilegal de cigarros são usadas para o tráfico de armas e drogas. Além disso, 9 em cada 10 brasileiros acreditam que a comercialização ilegal de cigarros financia organizações criminosas.

"A pesquisa mostra que a população já compreendeu algo fundamental: o mercado ilegal de cigarros não é um problema isolado. Ele faz parte da engrenagem do crime organizado e impacta diretamente a segurança das cidades", afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Cigarro Ilegal: uma ameaça à Segurança Pública

A percepção social acompanha a dimensão real do problema. Dados do Instituto Ipec (2024) mostram que o mercado ilegal de cigarros representa atualmente 32% de todo o volume comercializado no Brasil, movimentando cerca de R$ 8,8 bilhões por ano. Trata-se de um mercado paralelo robusto, estruturado e altamente lucrativo, que opera à margem da lei e da fiscalização.

Segundo o levantamento, 24% desse volume ilegal têm origem no contrabando – majoritariamente do Paraguai – e em fábricas clandestinas instaladas no próprio território nacional, que reproduzem o modelo do produto contrabandeado. Outros 8% correspondem à atuação de empresas nacionais classificadas como devedoras contumazes: companhias que operam formalmente, mas deixam de recolher tributos de forma recorrente, praticando preços abaixo do mínimo legal e distorcendo a concorrência.

O impacto fiscal dessa cadeia ilegal é expressivo. Apenas em 2024, a evasão de impostos no setor de cigarros é estimada em R$ 7,2 bilhões, recursos que deixam de ser destinados a políticas públicas essenciais, como educação e segurança, ao mesmo tempo em que fortalecem financeiramente organizações criminosas.

Para Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), os dados "reforçam que o combate ao mercado ilegal de cigarros vai muito além de uma discussão econômica ou setorial. Trata-se de uma agenda estratégica de segurança pública, que exige integração entre fiscalização e políticas tributárias equilibradas para combater a ilegalidade".

FONTE FNCP (Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade)