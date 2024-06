Crowley Christens o primeiro rebocador totalmente elétrico nos EUA no porto de San Diego

SAN DIEGO, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com a participação de diversos parceiros e apoiadores do setor, Crowley batizou o eWolf, o primeiro rebocador portuário de assistência a navios totalmente elétricos dos Estados Unidos. Operando com emissões zero e outras tecnologias sustentáveis, o rebocador oferece a capacidade de alta potência, segurança e eficiência que a Crowley fez sua reputação.

"O eWolf é um marco histórico na indústria marítima e no legado da Crowley, e ressalta o compromisso da nossa empresa de servir como líderes e inovadores em sustentabilidade global. O rebocador totalmente elétrico é o navio tecnologicamente mais avançado de seu tipo, e o eWolf ajudará nossos clientes e comunidades a atingir suas metas de descarbonização, ao mesmo tempo em que oferece recursos que fortalecem nossa cadeia de suprimentos vital ", disse Tom Crowley, Presidente e CEO. "Parabenizamos as pessoas cuja dedicação incansável trouxe o eWolf à fruição com nossos parceiros no governo federal, estadual e local, estabelecendo um novo padrão não apenas na América, mas globalmente."

Durante a cerimônia, Crowley recebeu Gustav Hein, Diretor da Mid-Pacific Gateway Region para a Administração Marítima dos EUA; Frank Urtasun, Presidente do Porto de San Diego; Jack Shu, Presidente do Conselho de Administração do Distrito de Controle da Poluição do Ar do Condado de San Diego e membro do Conselho da Cidade de La Mesa; Diane Takvorian, membro do Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia; e o Presidente do Conselho Pro Tem Joe LaCava de San Diego para celebrar o marco da indústria. A vice-presidente da Crowley, Christine Crowley, serviu como patrocinadora para dar a bênção e conduzir o batismo na Baía de San Diego. O eTug entrará em serviço comercial esta semana.

"O primeiro rebocador elétrico de Crowley é um divisor de águas. Ele verifica todas as caixas, fornecendo benefícios ambientais, econômicos e operacionais para nossas comunidades e indústria marítima", disse Urtasun. "Esta é realmente uma história de trabalho em equipe e colaboração. Estamos orgulhosos de trabalhar com a Crowley e nossos parceiros estaduais e locais nesta e em outras iniciativas de eletrificação dentro e ao redor de nosso porto, incluindo equipamentos elétricos de manuseio de carga, como nossos guindastes portuários móveis totalmente elétricos, nossa microrrede, energia terrestre de embarcações e muito mais."

Construído pela Master Boat Builders em Coden, Alabama, o navio de 82 pés oferece 70 toneladas de tração de cabeço – mais forte do que seu antecessor convencional. O eTug também possui um pacote elétrico totalmente integrado para armazenamento de energia da bateria pela ABB com tecnologia avançada para segurança marítima. o eWolf é suportado por uma nova estação de carregamento em terra de microrrede que permite que o rebocador opere com desempenho total diariamente com eletricidade.

Crowley foi acompanhado no batizado da embarcação por parceiros do projeto, incluindo o Porto de San Diego, o Distrito de Controle da Poluição do Ar do Condado de San Diego, o Conselho de Recursos do Ar da Califórnia (CARB), a EPA dos EUA e a Administração Marítima dos EUA. O esforço colaborativo entre parceiros federais, estaduais e locais para descarbonizar o porto promove o objetivo comum de melhorar a qualidade do ar em San Diego.

"A CARB tem orgulho de fazer parceria neste esforço histórico que reduzirá a poluição do ar e do clima. As comunidades afetadas de Portside, como Barrio Logan e National City, respiram mais poluição por diesel do que 90% das comunidades da Califórnia e as crianças sofrem até 5 vezes mais hospitalizações por asma", disse Takvorian, membro do conselho do CARB. "O eWolf contribuirá significativamente para a criação de um ambiente saudável para todas as comunidades."

"A SDAPCD orgulha-se de ter fornecido financiamento para o projeto eWolf, uma iniciativa inovadora que visa a transição de embarcações tradicionais movidas a diesel para sistemas de propulsão elétrica", disse Shu, membro do Conselho da Cidade de La Mesa e Presidente do Conselho de Administração da SDAPCD. "O eWolf exemplifica como a colaboração entre o governo e parceiros privados pode impulsionar mudanças significativas, contribuindo significativamente para um ambiente mais limpo e saudável para todos."

Líder de longa data em serviços marítimos seguros e eficientes, a empresa escolheu o nome eWolf em homenagem a um rebocador da frota inicial da empresa, o Sea Wolf, que operava há mais de um século na Califórnia.

