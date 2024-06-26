Crowley 在聖地亞哥港舉辦美國首艘全電動拖船命名下水典禮

聖地亞哥2024年6月26日 /美通社/ -- Crowley 與多元產業合作夥伴以及行業支持者共同為美國首艘全電動船輔助港口拖船命名為 eWolf。這艘拖船採用零碳排放和其他可持續發展科技，為 Crowley 提供高功率、安全和高效率的拖船，進一步鞏固 Crowley 的良好聲譽。

「eWolf 是海運行業的歷史里程碑，也彰顯 Crowley 公司的傳統，強調我們公司擔任引領全球可持續發展和創新的承諾。這艘全電動拖船是同類船舶中技術最先進的拖船，eWolf 將幫我們客戶和社區實現減碳目標，同時強化我們重要的供應鏈，」主席兼行政總裁 Tom Crowley 表示。「我們衷心祝賀辛勤奉獻的人士，攜手聯邦、州和地方政府合作夥伴，成功實現 eWolf 項目，樹立了不僅在美國，甚至在全球的新標準。」

在儀式上，Crowley 歡迎美國海事局中太平洋網關區主任 Gustav Hein、聖地亞哥港主席 Frank Urtasun、聖地牙哥縣空氣污染管制區董事局主席 Jack Shu、拉梅薩市議員、加州空氣資源委員會成員Diane Takvorian、聖地牙哥議會主席 Pro Tem Joe LaCava 攜手共同慶祝行業里程碑。Crowley 副主席 Christine Crowley 作為贊助商，在聖地亞哥灣舉行命名下水典禮。eTug 將於本週投入商業服務。

「Crowley 首創的電動拖船徹底改變了行業。該艘拖船將為我們社區和海運行業帶來環境、經濟和營運效益，」Urtasun 表示。「這是團隊合作和協作的成功案例。我們很榮幸與 Crowley 以及州和地方合作夥伴攜手合作，共同推進港口及其周邊地區的電氣化舉措，其中包括全電動移動式港口吊車、微電網、船舶岸上電源等電動貨物裝卸設備，以及其他更多綠色環保的舉措。」

這艘 82 英呎長的拖船是阿拉巴馬州科登的 Master Boat Builders 建造，可提供比傳統拖船更強大的 70 噸繫纜拖力。eTug 還配備了 ABB 的完全集成電氣套件，用於儲存電池能源，並具有先進科技，以確保海員的安全。eWolf 配備一套全新的微網岸充電站，使拖船每天都能以完全充滿的電力運行。

Crowley 與項目合作夥伴以及包括聖地亞哥港、聖地牙哥縣空氣污染控制區、加州空氣資源委員會（CARB）、美國環保局和美國海事局共同參與此次盛會。聯邦、州和當地合作夥伴共同努力港口去碳化以改善聖地牙哥空氣質素的共同目標。

「CARB 很榮幸能為這項減少空氣和氣候污染的歷史性舉措貢獻一份力量。受影響的波特賽德社區（例如巴里奧洛根和國家城市）的空氣受柴油污染程度較加州社區高出 90%，兒童患上哮喘的住院率更多出 5 倍。」CARB 董事會成員 Takvorian 表示，「eWolf 將為所有社區創造健康的環境做出重大貢獻。」

拉梅薩市議員兼 SDAPCD 董事會主席 Shu 表示：「SDAPCD 很自豪為eWolf 項目提供資金，這是一項突破性的倡議，旨在從傳統柴油驅動船舶向電動推進系統轉型。eWolf展示出政府與私營合作夥伴之間的合作如何推動有意義的變革，為所有人創造更清潔、更健康的環境做出重大貢獻。」

該公司是安全高效航海服務領域的長期領導者，選擇eWolf 的 名字，是向該公司在超過一世紀前於加州營運的Sea Wolf 拖船致敬。

關於 Crowley

Crowley 是一家私營、由美國擁有和營運的海運、能源和物流解決方案公司，為商業和政府部門提供服務，年收入為 3.5 億美元，超過 170 艘船隻主要屬於瓊斯法案船隊和全球約 7,000 名員工，僱用美國海員比其他公司多。海運是全球貿易和全球經濟的支柱，Crowley 已在海運領域投資超過 32 億美元。作為一家擁有 130 多年創新和可持續發展承諾的全球船主營運和服務提供商，該公司為 36 個國家和島嶼地區的客戶提供服務。更多有關 Crowley、其業務部門及子公司的資訊，可以在 www.crowley.com 找到。

傳媒聯絡：

David DeCamp

[email protected]

(904) 727-4263

SOURCE Crowley