Crowley tauft das erste vollelektrische Schleppschiff der USA im Hafen von San Diego

SAN DIEGO, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Gemeinsam mit verschiedenen Partnern und Unterstützern aus der Industrie taufte Crowley die eWolf, Amerikas erstes vollelektrisches Schiffsassistenzboot Hafenschlepper. Der Schlepper arbeitet mit emissionsfreien und anderen nachhaltigen Technologien und bietet die hohe Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Effizienz, für die Crowley bekannt ist.

"Die eWolf ist ein historischer Meilenstein in der maritimen Industrie und im Erbe von Crowley und unterstreicht das Engagement unseres Unternehmens, als globaler Nachhaltigkeitsführer und Innovator zu dienen. Der vollelektrische Schlepper ist das technologisch fortschrittlichste Schiff seiner Art, und eWolf wird unseren Kunden und Gemeinden helfen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen, und gleichzeitig Fähigkeiten liefern, die unsere lebenswichtige Lieferkette stärken", sagte Tom Crowley, Chairman und CEO. "Wir gratulieren den Menschen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz den eWolf gemeinsam mit unseren Partnern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zum Erfolg geführt haben. setzt nicht nur in Amerika, sondern weltweit einen neuen Standard."

Während der Zeremonie begrüßte Crowley Gustav Hein, Direktor der Mid-Pacific Gateway Region der U.S. Maritime Administration, Frank Urtasun, Vorsitzender des Port of San Diego, Jack Shu, Vorsitzender des Verwaltungsrats des San Diego County Air Pollution Control District und Mitglied des Stadtrats von La Mesa, Diane Takvorian, Mitglied der kalifornischen Luftreinhaltungskommission, und den Präsidenten des Stadtrats von San Diego, Joe LaCava, um den Meilenstein der Branche zu feiern. Christine Crowley, die stellvertretende Vorsitzende von Crowley, übernahm die Patenschaft für die Segnung und Durchführung der Taufe in der Bucht von San Diego. Der eTug wird diese Woche seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen.

"Crowleys erster elektrischer Schlepper ist ein Meilenstein in der Branche. Es erfüllt alle Kriterien, da es für unsere Gemeinden und die maritime Industrie ökologische, wirtschaftliche und betriebliche Vorteile bietet", sagte Urtasun. "Dies ist wirklich eine Geschichte von Teamwork und Zusammenarbeit. Wir sind stolz darauf, mit Crowley und unseren staatlichen und lokalen Partnern an dieser und anderen Elektrifizierungsinitiativen in und um unseren Hafen herum zusammenzuarbeiten, einschließlich elektrischer Frachtumschlagsgeräte wie unseren vollelektrischen Hafenkränen, unserem Mikronetz, der Landstromversorgung für Schiffe und vielem mehr."

Das von Master Boat Builders in Coden, Ala. gebaute 82-Fuß-Schiff bietet 70 Tonnen Pfahlzug - stärker als sein konventioneller Vorgänger. Der eTug verfügt außerdem über ein vollständig integriertes elektrisches Paket für die Batteriespeicherung von ABB mit fortschrittlicher Technologie für die Sicherheit der Seeleute. Der eWolf wird von einer neuen Mikronetz-Ladestation an Land unterstützt, die es dem Schlepper ermöglicht, täglich mit voller Leistung mit Strom zu arbeiten.

Crowley wurde bei der Schiffstaufe von Projektpartnern wie dem Hafen von San Diego, dem San Diego County Air Pollution Control District, dem California Air Resources Board (CARB), der U.S. EPA und der U.S. Maritime Administration begleitet. Die gemeinsame Anstrengung von Bundes-, Landes- und Kommunalpartnern zur Dekarbonisierung des Hafens fördert das gemeinsame Ziel, die Luftqualität in San Diego zu verbessern.

"CARB ist stolz darauf, an diesem historischen Projekt mitzuwirken, das die Luftverschmutzung und den Klimawandel verringern wird. Die betroffenen Portside-Gemeinden wie Barrio Logan und National City atmen mehr Dieselabgase ein als 90 % der kalifornischen Gemeinden, und Kinder werden bis zu fünfmal häufiger wegen Asthma ins Krankenhaus eingeliefert", sagte Takvorian, Mitglied des CARB-Vorstands. "Der eWolf wird einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer gesunden Umwelt für alle Gemeinden leisten."

"SDAPCD ist stolz darauf, das Projekt eWolf finanziert zu haben, eine bahnbrechende Initiative, die darauf abzielt, von herkömmlichen dieselbetriebenen Schiffen auf elektrische Antriebssysteme umzusteigen", sagte Shu, Stadtrat von La Mesa und Vorsitzender des SDAPCD-Verwaltungsrats. "Der eWolf ist ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Partnern sinnvolle Veränderungen herbeiführen und einen wichtigen Beitrag zu einer saubereren und gesünderen Umwelt für alle leisten kann."

Als langjähriger Marktführer im Bereich sicherer und effizienter Schifffahrtsdienste wählte das Unternehmen den Namen eWolf in Anspielung auf einen Schlepper aus der ursprünglichen Flotte des Unternehmens, die Sea Wolf, die vor mehr als einem Jahrhundert in Kalifornien eingesetzt wurde.

