A nomeação avança a cultura centrada nas pessoas e a estratégia de talentos da Crowley

Principais fatos:

A Diretora de Pessoas Jen Leonard liderará as atividades de toda a empresa da Crowley para elevar sua cultura e desempenho para seus 5.000 funcionários, a partir de 1º de janeiro de 2026.

Leonard foi anteriormente vice-presidente do grupo de Talentos e Cultura da Crowley, onde liderou a estratégia de gestão de desempenho, cidadania corporativa e aprendizagem.

Leonard sucede Megan Davidson, que se torna diretora de operações de Crowley em 1º de janeiro.

JACKSONVILLE, Fla., 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Crowley anunciou hoje que Jen Leonard foi nomeada diretora de recursos humanos, a partir de 1º de janeiro de 2026, liderando suas atividades em toda a empresa para sustentar uma cultura de elite e alto desempenho na empresa de soluções marítimas, logísticas e energéticas.

Crowley nomeia Jen Leonard como Diretora de Pessoas, promovendo a cultura centrada nas pessoas e a estratégia de talentos da empresa.

Como vice-presidente do grupo de Talentos e Cultura da Crowley desde 2023, Leonard tem sido fundamental no avanço da estratégia e dos programas de capital humano da empresa. Isso inclui estratégias de talentos para o desempenho, experiência e engajamento dos funcionários — como cidadania corporativa e funções de aprendizagem e desenvolvimento — que alinham o trabalho das pessoas com os resultados dos negócios.

"Jen tem sido uma líder central em nossa evolução como uma cultura e organização orientada para o desempenho e centrada nas pessoas", disse Tom Crowley, presidente e CEO. "Ela construiu os programas e sistemas que ajudam nossas equipes a prosperar com responsabilidade, e o fez com autenticidade e um compromisso genuíno com nosso pessoal. À medida que continuamos a crescer, Jen é a líder certa para ser diretora de pessoas para promover nossa cultura de excelência e garantir que todas as pessoas vejam o valor que elas trazem para o sucesso dos negócios."

Como diretor de pessoal, Leonard liderará a organização multifacetada de Pessoas e Cultura da Crowley, incluindo aquisição de talentos, recursos humanos, remuneração e benefícios, e sua cultura inclusiva e atividades comunitárias, como o desenvolvimento da força de trabalho em carreiras marítimas e profissionais. Leonard sucede Megan Davidson, que foi recentemente nomeada diretora de operações da empresa, a partir de 1º de janeiro.

"Estou honrado em assumir esse papel e continuar o impulso que Megan construiu", disse Leonard. "A força da Crowley é o nosso pessoal – a sua experiência, a sua dedicação e a sua motivação. Meu compromisso como diretor de pessoas é criar um ambiente onde todos possam fazer seu melhor trabalho, onde nos elevemos mutuamente e onde nossa cultura sustenta consistentemente o excelente desempenho que oferecemos para clientes, parceiros e comunidades todos os dias."

Antes de ingressar na Crowley em 2023, Leonard ocupou cargos de liderança na Newfold Digital, Adecco Group e Acosta. Ela é bacharel pela Universidade do Norte da Flórida em Jacksonville.

Sobre a Crowley

A Crowley é uma empresa privada de soluções marítimas, de energia e logística, de propriedade e operada nos EUA. Há mais de 130 anos, seu portfólio de negócios fornece serviços inovadores de transporte marítimo e terrestre para os setores comercial e governamental. Como proprietário e operador global de navios, a Crowley atende 36 nações e territórios insulares e é um dos principais empregadores de marinheiros dos EUA. Visite www.crowley.com para saber mais.

Contatos de mídia:

David DeCamp

Diretor de Comunicações Corporativas

(904) 727-4263

[email protected]

Torey Vogel

Especialista Sênior, Comunicação Corporativa

(904) 726-4536

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846759/Crowley_appoints_Jen_Leonard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1931889/crowley_Logo.jpg

FONTE Crowley