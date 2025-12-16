Crowley nombra a Jen Leonard directora de personal

El nombramiento mejora la cultura centrada en las personas y la estrategia de talento de Crowley

Datos clave:

  • La directora de personal, Jen Leonard, dirigirá las actividades de Crowley en toda la empresa para elevar su cultura y desempeño para sus 5,000 empleados, a partir del 1 de enero de 2026.
  • Anteriormente, Leonard fue vicepresidenta del grupo de Talento y Cultura de Crowley, donde encabezó la estrategia para la gestión del desempeño, la ciudadanía corporativa y el aprendizaje.
  • Leonard sucede a Megan Davidson, quien se convierte en la directora de operaciones de Crowley el 1 de enero.

JACKSONVILLE, Florida, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Crowley ha anunciado hoy que Jen Leonard ha sido nombrada directora de personal, a partir del 1 de enero de 2026, liderando sus actividades en toda la empresa para mantener una cultura de élite y un alto rendimiento en la empresa de soluciones marítimas, logísticas y energéticas.

Crowley nombra a Jen Leonard como directora de personal, lo que impulsa la cultura centrada en las personas y la estrategia de talento de la empresa.
Como vicepresidente del grupo de Talento y Cultura de Crowley desde 2023, Leonard ha sido fundamental en el avance de la estrategia y los programas de capital humano de la compañía. Estos incluyen estrategias de talento para el desempeño, la experiencia y el compromiso de los empleados, como la ciudadanía corporativa y las funciones de aprendizaje y desarrollo, que alinean el trabajo de las personas con los resultados comerciales.

"Jen ha sido un líder central en nuestra evolución como una cultura y organización orientada al rendimiento y centrada en las personas", dijo Tom Crowley, presidente y CEO. "Ha creado los programas y sistemas que ayudan a nuestros equipos a prosperar con responsabilidad, y lo ha hecho con autenticidad y un compromiso genuino con nuestra gente. A medida que continuamos creciendo, Jen es la líder adecuada para ser directora de personal para avanzar en nuestra cultura de excelencia y garantizar que cada persona vea el valor que aportan al éxito empresarial ".

Como director de personal, Leonard dirigirá la organización multifacética de Personas y Cultura de Crowley, incluida la adquisición de talentos, recursos humanos, compensación y beneficios, y su cultura inclusiva y actividades comunitarias, como el desarrollo de la fuerza laboral en carreras marinas y profesionales. Leonard sucede a Megan Davidson, quien recientemente fue nombrada directora de operaciones de la compañía, a partir del 1 de enero.

"Me siento honrado de asumir este cargo y continuar con el impulso que Megan ha construido", dijo Leonard. "La fuerza de Crowley es nuestra gente: su experiencia, su dedicación y su impulso. Mi compromiso como director de personal es crear un entorno en el que todos puedan hacer su mejor trabajo, donde nos elevemos mutuamente y donde nuestra cultura respalde constantemente el excelente desempeño que ofrecemos a los clientes, socios y comunidades todos los días ".

Antes de unirse a Crowley en 2023, Leonard ocupó cargos de liderazgo en Newfold Digital, Adecco Group y Acosta. Tiene una licenciatura de la Universidad del Norte de Florida en Jacksonville.

Acerca de Crowley
Crowley es una empresa privada de soluciones marítimas, energéticas y logísticas de propiedad y operación estadounidenses. Durante más de 130 años, su cartera de negocios ha brindado servicios innovadores de transporte marítimo y terrestre para los sectores comercial y gubernamental. Como propietario y operador global de buques, Crowley presta servicios a 36 naciones y territorios insulares y es uno de los principales empleadores de marineros estadounidenses. Visite www.crowley.com para obtener más información.

Contactos para los medios:
David DeCamp
Director de Comunicaciones Corporativas
(904)727-4263
[email protected]

Torey Vogel
Especialista Senior, Comunicaciones Corporativas
(904) 726-4536
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846760/Crowley_appoints_Jen_Leonard.jpg
Logo -  https://mma.prnewswire.com/media/1931889/crowley_Logo.jpg

FUENTE Crowley

