Crown Laboratories, Inc. e BIOJUVE® celebram o Dia Mundial do Microbioma 2024

O poder do microbioma da pele com BIOJUVE

JOHNSON CITY, Tennessee, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ – A pesquisa de microbioma revolucionou nossa compreensão da saúde humana, destacando o papel vital que o microbioma do nosso corpo desempenha na manutenção do bem-estar geral. Em homenagem ao Dia Mundial do Microbioma, a Crown Laboratories, Inc. ("Crown") e a BIOJUVE® reafirmam sua dedicação em busca de soluções pioneiras de cuidados com o bioma da pele e incentivam os consumidores a adotarem seus microbiomas como parte essencial do bioma geral da pele. A BIOJUVE é distribuída pela Crown Aesthetics, uma divisão da Crown.

Tenha acesso ao Comunicado de imprensa multicanais interativo completo aqui: https://www.multivu.com/players/English/9271351-crown-laboratories-biojuve-celebrate-world-microbiome-day/

Genética, estresse, fatores ambientais, idade, patógenos e muito mais podem criar um desequilíbrio no microbioma natural da pele, mas os consumidores podem ajudar a restaurar o equilíbrio com a BIOJUVE. A pele, nosso maior órgão, abriga uma comunidade diversificada de microrganismos que formam o microbioma da pele. Esses microrganismos desempenham papéis cruciais na proteção contra patógenos, regulando as respostas do sistema imunológico e influenciando as doenças de pele, como acne e eczema. Como um verdadeiro probiótico para a pele, a BIOJUVE trabalha para restaurar o equilíbrio dentro do microbioma da pele e ajudar a combater os sinais visíveis de envelhecimento usando probióticos para a pele. A tecnologia patenteada Xycrobe da BIOJUVE vai além da superfície para equilibrar o microbioma da pele, enquanto produz naturalmente antioxidantes, proteínas, polipeptídeos, ácidos graxos e muito mais, 24 horas por dia, para otimizar a saúde e a vitalidade da pele. A BIOJUVE usa o poder dos probióticos para realmente dar vida novamente à sua pele. Os efeitos são diferentes de outras rotinas tradicionais de cuidados com a pele, revitalizando e otimizando o ecossistema ideal para a saúde da pele com resultados clinicamente comprovados, o que resulta em uma pele mais saudável e com aparência mais jovem.

A BIOJUVE representa uma mudança de paradigma na ciência da pele, pois utiliza tecnologias inovadoras desenvolvidas por especialistas líderes na área, e é apoiada por dermatologistas certificados e profissionais de estética em todo o mundo, como o Dr. Suneel Chilukuri, dermatologista certificado de Houston, TX, Dra. Doris Day, dermatologista certificada em Nova York e Dra. Sophie Shotter, médica esteticista premiada em Londres, Reino Unido. A BIOJUVE utiliza sua tecnologia probiótica de pele patenteada para oferecer benefícios contínuos à pele e representa a inovação dos avanços nos cuidados com o bioma da pele. A marca expandiu sua ciência inovadora para consumidores em 27 países, com um acompanhamento mais rápido.

"Estamos entusiasmados por celebrar o Dia Mundial do Microbioma, destacando o impacto transformador da filosofia BIOJUVE na saúde do bioma da pele", disse Thomas M. Hitchcock, Ph.D., diretor científico da Crown. "A BIOJUVE dedica-se ao avanço da dermatologia por meio da inovação científica que respeita e melhora o microbioma natural da pele. Com a comemoração do Dia Mundial do Microbioma, incentivamos todos a adotarem uma rotina tópica de nutrição do microbioma da pele para otimizar seu bioma e, portanto, a saúde geral da pele."

As formulações da BIOJUVE não incluem produtos químicos agressivos ou aditivos sintéticos, o que garante que os micróbios benéficos da pele sejam preservados enquanto abordam com eficácia as preocupações específicas da pele. Ao promover um estilo de vida favorável ao microbioma, a Crown incentiva os consumidores a fazerem escolhas conscientes que apoiem a saúde da pele para garantir que o microbioma da pele esteja sempre em equilíbrio.

Para obter mais informações sobre a BIOJUVE, acesse www.biojuve.com .

Sobre a Crown Laboratories, Inc.

A Crown, uma empresa de capital fechada global totalmente integrada de cuidados com a pele, está comprometida em desenvolver e fornecer um portfólio diversificado de produtos estéticos de alta qualidade e terapêuticos de cuidados com a pele que melhoram a qualidade de vida de seus consumidores ao longo de sua jornada de cuidados com a pele. Uma empresa inovadora cujo foco existencial é a ciência da pele, a busca incansável da Crown de oferecer excelência terapêutica e melhores resultados para os pacientes é o motivo pelo qual ela se tornou líder em dermatologia e estética. A Crown está na Inc. 5000 Fastest Growing Private Held Companies List há dez anos e expandiu sua distribuição para mais de 50 países. Para obter mais informações, acesse www.crownlaboratories.com .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1457834/4701692/Crown_Logo.jpg

FONTE Crown Laboratories, Inc.