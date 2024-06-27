Crown Laboratories, Inc. 和 BIOJUVE® 共同慶祝 2024 年世界微生物群日

使用 BIOJUVE 擁抱肌膚微生物組的力量

田納州約翰遜城2024年6月27日 /美通社/ -- 微生物組研究徹底改變了我們對人類健康的理解，突顯了我們體內微生物組在維持整體健康方面發揮的重要作用。為慶祝世界微生物群日，Crown Laboratories, Inc.（簡稱「Crown」）與 BIOJUVE® 重申其致力研發創新的皮膚微生物組護理方案，並鼓勵消費者呵護其微生物組，視其為整體皮膚微生物組的重要組成部分。BIOJUVE 由 Crown 的分部 Crown Aesthetics 發佈。

在此處體驗完整的互動式多通路新聞發佈：https://www.multivu.com/players/English/9271351-crown-laboratories-biojuve-celebrate-world-microbiome-day/

基因、壓力、環境因素、年齡、病原體等均可令肌膚天然微生物組失去平衡，但消費者可以透過 BIOJUVE 幫助恢復平衡。皮膚是我們最大的器官，擁有一個由多種微生物組成的多樣化群落，構成了皮膚微生物組。這些微生物在守護肌膚健康方面發揮著至關重要的作用，包括抵禦病原體侵襲、調節免疫反應和影響痤瘡、濕疹等皮膚狀況。本身為真正肌膚益生菌的 BIOJUVE，能透過平衡肌膚微生物組，運用益生菌的力量助您對抗老化跡象。BIOJUVE 蘊含專利研發的 Xycrobe 技術，能深入肌膚底層，平衡肌膚微生物組，同時持續自然產生抗氧化物、蛋白質、胜肽、脂肪酸等，全面優化肌膚健康及活力。BIOJUVE 透過益生菌的力量，讓您的肌膚重煥生命光彩。其功效超越傳統護膚程序，能令肌膚微生物組煥發活力，塑造理想的肌膚健康生態系統，臨床實證有效改善膚質，令肌膚更健康、更顯年輕。

BIOJUVE 代表著皮膚科學的典範轉移，利用由該領域領軍專家研發的創新科技，並獲得全球各地認證皮膚科醫生和美容專業人士的支持，例如德州休斯頓的認證皮膚科醫生 Suneel Chilukuri 博士、紐約市的認證皮膚科醫生 Doris Day 博士，以及英國倫敦的屢獲殊榮的美容醫生 Sophie Shotter 博士。BIOJUVE 運用其專利研發的肌膚益生菌技術，為肌膚帶來持久的益處，彰顯了肌膚微生物組護理的尖端技術進步。品牌已將其開創性的科學推廣至全球 27 個國家/地區的消費者，並將迅速擴展至更多地區。

Crown 科學總監 Thomas M. Hitchcock 博士表示：「在世界微生物組日，我們非常興奮地彰顯 BIOJUVE 理念對肌膚微生物組健康所帶來的革新影響。BIOJUVE 致力於透過重視和增強皮膚天然微生物組的科學創新來推動皮膚科的發展。正值世界微生物組日，我們鼓勵所有人擁抱呵護肌膚微生物組的局部護膚程序，優化肌膚微生物組，進而促進整體肌膚健康。」

BIOJUVE 的配方不含刺激性化學品或合成添加劑，確保有益皮膚微生物保存，同時有效地解決特定皮膚問題。透過倡導對微生物組友好的生活方式，Crown 鼓勵消費者做出明智的選擇，促進皮膚健康，以確保皮膚微生物組始終保持平衡。

如欲了解更多有關 BIOJUVE 的資訊，請瀏覽 www.biojuve.com

關於 Crown Laboratories, Inc.

Crown 是一間私營的全方位國際護膚品公司，致力研發及提供多元化的醫美、頂級和醫用護膚品系列，旨在改善消費者整個護膚歷程的生活質素。作為專注於皮膚科學的創新公司，Crown 堅持追求卓越療效和加強患者的效果，因此該公司能成為皮膚科學和美容行業的領袖。Crown 已連續十年被《Inc.》雜誌列為 5000 家增長速度最快的私人持有公司之一，並成功將其分銷網絡擴展到超過 50 個國家。如需更多資訊，請瀏覽 www.crownlaboratories.com

SOURCE Crown Laboratories, Inc.