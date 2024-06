Crown Laboratories, Inc. und BIOJUVE® feiern den Weltmikrobiomtag 2024

Mit BIOJUVE die Kraft des Hautmikrobioms nutzen

JOHNSON CITY, Tennessee, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Mikrobiomforschung hat unser Verständnis der menschlichen Gesundheit revolutioniert und die entscheidende Rolle hervorgehoben, die das Mikrobiom unseres Körpers bei der Aufrechterhaltung des allgemeinen Wohlbefindens spielt. Zu Ehren des Weltmikrobiomtages bekräftigen Crown Laboratories, Inc. ("Crown") und BIOJUVE® ihr Engagement für bahnbrechende Pflegelösungen für das Hautbiom und ermutigen die Verbraucher, ihr Mikrobiom als wesentlichen Teil des gesamten Hautbioms zu begreifen. BIOJUVE wird von Crown Aesthetics, einer Abteilung von Crown, vertrieben.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9271351-crown-laboratories-biojuve-celebrate-world-microbiome-day/

Genetik, Stress, Umweltfaktoren, Alter, Krankheitserreger und vieles mehr können das natürliche Mikrobiom der Haut aus dem Gleichgewicht bringen. Mit BIOJUVE können Verbraucher dazu beitragen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Haut, unser größtes Organ, beherbergt eine vielfältige Gemeinschaft von Mikroorganismen, die das Hautmikrobiom bilden. Diese Mikroorganismen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Krankheitserregern, bei der Regulierung von Immunreaktionen und bei der Beeinflussung von Hauterkrankungen wie Akne und Ekzemen. Als echtes Hautprobiotikum stellt BIOJUVE das Gleichgewicht des Hautmikrobioms wieder her und hilft, die sichtbaren Zeichen der Hautalterung mit Hautprobiotika zu bekämpfen. Die patentierte Xycrobe-Technologie in BIOJUVE geht über die Hautoberfläche hinaus, um das Mikrobiom der Haut auszubalancieren, während sie auf natürliche Weise rund um die Uhr Antioxidantien, Proteine, Polypeptide, Fettsäuren und mehr produziert, um die Gesundheit und Vitalität der Haut zu optimieren. BIOJUVE nutzt die Kraft der Probiotika, um Ihre Haut wirklich wieder zum Leben zu erwecken. Die Wirkung ist anders als bei herkömmlichen Hautpflegeroutinen. Sie revitalisiert und optimiert das ideale Ökosystem für die Hautgesundheit mit klinisch nachgewiesenen Ergebnissen für eine gesündere, jünger aussehende Haut.

BIOJUVE stellt einen Paradigmenwechsel in der Hautwissenschaft dar und nutzt innovative Technologien, die von führenden Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurden. Unterstützt wird BIOJUVE von zertifizierten Dermatologen und Ästhetikern auf der ganzen Welt, darunter Dr. Suneel Chilukuri, zertifizierter Dermatologe in Houston, TX, Dr. Doris Day, zertifizierte Dermatologin in New York City, und Dr. Sophie Shotter, preisgekrönte Ärztin für Ästhetik in London, UK. BIOJUVE nutzt seine patentierte probiotische Technologie für die Haut, um der Haut kontinuierlich Vorteile zu bieten, und stellt die Spitze des Fortschritts in der Hautbiompflege dar. Die Marke hat ihre bahnbrechende Wissenschaft auf Verbraucher in 27 Ländern ausgeweitet, und weitere werden bald folgen.

"Wir freuen uns, den Weltmikrobiomtag zu feiern, indem wir die transformative Wirkung der BIOJUVE-Philosophie auf die Gesundheit des Hautbioms hervorheben", sagte Thomas M. Hitchcock, Ph.D., Chief Science Officer bei Crown. "BIOJUVE hat sich zum Ziel gesetzt, die Dermatologie durch wissenschaftliche Innovationen voranzubringen, die das natürliche Mikrobiom der Haut respektieren und verbessern. Anlässlich des Weltmikrobiomtages ermutigen wir jeden, eine Pflege zu wählen, die das Hautmikrobiom nährt, um das Hautbiom und damit die allgemeine Hautgesundheit zu optimieren."

Die Formulierungen von BIOJUVE enthalten keine scharfen Chemikalien oder synthetischen Zusatzstoffe, so dass die nützlichen Hautmikroben erhalten bleiben und gleichzeitig spezifische Hautprobleme wirksam angegangen werden. Durch die Förderung eines mikrobiomfreundlichen Lebensstils ermutigt Crown die Verbraucher, sachkundige Entscheidungen zu treffen, die die Hautgesundheit unterstützen und sicherstellen, dass das Mikrobiom der Haut stets im Gleichgewicht ist.

Weitere Informationen über BIOJUVE finden Sie unter www.biojuve.com.

Informationen zu Crown Laboratories, Inc.

Crown, ein privates, voll integriertes, globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, hochwertigen und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden während ihrer gesamten Hautpflege verbessern. Als innovatives Unternehmen, das sich auf die Hautwissenschaft fürs Leben konzentriert, ist Crowns unnachgiebiges Streben nach therapeutischen Spitzenleistungen und verbesserten Patientenergebnissen der Grund dafür, dass es sich zu einem führenden Unternehmen in der Dermatologie und Ästhetik entwickelt hat. Crown ist seit zehn Jahren auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgeführt und hat seinen Vertrieb auf über 50 Länder ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownlaboratories.com.

