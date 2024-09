CRRC apresenta suas soluções mais recentes para energia eólica na WindEnergy Hamburg

HAMBURGO, Alemanha, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na WindEnergy Hamburg, a CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766), uma das principais fornecedoras chinesas de soluções para energia eólica, revelou seus mais recentes avanços em grupos de turbinas eólicas (WTGs), gestão de suprimentos para componentes de energia eólica e sistemas integrados de energia eólica-solar-hidrogênio-armazenamento. Esses desenvolvimentos destacam o compromisso da CRRC em criar um futuro sustentável e de baixo carbono, por meio de soluções abrangentes, integradas e tecnologicamente avançadas, que cobrem toda a cadeia de suprimentos no setor de energia renovável. No Estande 241, no Pavilhão B7, da Hamburg Messe und Congress, a CRRC apresenta suas mais recentes inovações em energia eólica e participa de discussões com parceiros globais sobre a evolução do setor.

CRRC apresenta suas últimas soluções de energia eólica na WindEnergy Hamburg 2024. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

Criando e construindo um ecossistema abrangente de cadeia de suprimentos

A CRRC utiliza sua expertise em transporte ferroviário para estabelecer uma cadeia industrial robusta de equipamentos, centrada em turbinas eólicas completas. A cadeia inclui componentes-chave como geradores, pás, torres, conversores, caixas de engrenagens e transformadores, gerando vendas anuais superiores a 30 bilhões de yuans.

As turbinas eólicas completas da empresa atendem a diversas capacidades, variando de 1,5 MW a 12 MW para aplicações onshore e de 8 MW a 20 MW para offshore. Com 20 fábricas, a CRRC equipou mais de 260 parques eólicos em todo o mundo, com uma capacidade instalada total de mais de 13.000 unidades.

As pás de turbinas eólicas da CRRC, adequadas para uso onshore e offshore, têm um fornecimento global cumulativo superior a 22.000 conjuntos, garantindo uma participação de mercado entre as três maiores do mundo.

A empresa desenvolveu cinco principais plataformas tecnológicas para geradores eólicos, incluindo rotor duplo, gaiola de esquilo, acionamento direto por ímã permanente (PMDD), acionamento semidireto por ímã permanente (PMSDD) e sistema de transmissão por ímã permanente (PMTS), com capacidades variando de 600 kW a 25 MW. A CRRC forneceu mais de 200 GW de vários tipos de turbinas eólicas para mais de 2.100 parques eólicos globalmente. Em 2023, sua participação no mercado foi a maior do mundo.

Inteligência de alto nível impulsionada por sistemas

Diversidade de Produtos: A CRRC lidera com tecnologias diversificadas, como previsão de energia eólica de alta precisão, plataformas de orientação energética, torres superaltas, "uma máquina, um armazenamento", colaboração em nuvem de ponta-a-ponta PHM, gêmeos digitais para turbinas eólicas, descongelamento de pás, acoplamento de armazenamento de energia eólica-solar e sistemas integrados de gerenciamento de energia. A CRRC oferece designs personalizados adaptados a várias condições geográficas e climáticas, fornecendo soluções de sistema para o ciclo completo de vida dos parques eólicos.

O&M Inteligente: A CRRC revelou suas soluções inteligentes de gestão e operação de parques eólicos no evento. Seu sistema centralizado de monitoramento remoto permite monitoramento em qualquer momento e lugar das condições das turbinas eólicas. O sistema de gestão de saúde, equipado com modelos de diagnóstico de falhas e aviso prévio, realiza check-ups em tempo real. A plataforma de serviço inteligente integrada, baseada na colaboração em nuvem de ponta-a-ponta, junto com a tecnologia de operação sem supervisão, oferece um pacote completo de O&M inteligente para todo o ciclo de vida.

Qualidade Premium: Na exposição, a CRRC lançou uma nova turbina eólica offshore flutuante de 20 MW. Com um diâmetro do rotor de 260 metros, altura máxima da ponta da pá de 320 metros e uma área varrida de 53.000 metros quadrados (equivalente a sete campos de futebol), ela gera 40 kWh de eletricidade por rotação na velocidade máxima do vento, tornando-se uma solução ideal para o desenvolvimento de recursos eólicos offshore em águas profundas.

"Nos últimos anos, a CRRC tem liderado a transformação do setor com várias inovações de nível mundial, incluindo a maior turbina eólica flutuante do mundo, a torre eólica onshore mais alta e o gerador eólico de 25 MW mais potente com acionamento semidireto por ímã permanente, demonstrando nossa expertise técnica na indústria global de energia eólica", comentou um responsável da CRRC.

Perseguindo o desenvolvimento sustentável, liderando soluções de baixo carbono

No evento, a CRRC revelou sua solução integrada de energia eólica-solar-hidrogênio-armazenamento, incorporando várias fontes de energia, incluindo eólica, solar, hidrelétrica e hidrogênio, para otimizar a utilização de energia. A solução possui uma vantagem tecnológica e de cadeia industrial, abrangendo todo o espectro da eletricidade limpa, desde a geração, transmissão e distribuição até o consumo. A empresa busca estabelecer um ecossistema energético verde, de baixo carbono e sustentável, que englobe aquisição, armazenamento e aplicação de energia, proporcionando aos parceiros soluções de sistema abrangentes e de todo o processo.

Olhando para o futuro, a CRRC está dedicada a avançar em inovação nas tecnologias sustentáveis e de baixo carbono, contribuindo para os esforços globais de proteção ambiental. Em colaboração com seus parceiros, a empresa está trabalhando ativamente para um mundo mais sustentável, estabelecendo metas ambiciosas para atingir a neutralidade de carbono em suas operações até 2035 e em toda sua cadeia de valor até 2050.

Para mais informações, visite https://www.crrcgc.cc/en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2514934/image.jpg

FONTE CRRC Corporation Limited