Desvendando o futuro do trem de alta velocidade: protótipo da EMU CR450 é apresentado a 400 km/h

Um grande avanço na tecnologia ferroviária, a EMU CR450 estabelece novos padrões de velocidade, segurança e conforto

PEQUIM, 30 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O protótipo da unidade múltipla elétrica (EMU) CR450 foi oficialmente apresentado em Pequim, concluindo uma etapa importante do projeto de inovação científica e tecnológica CR450 O protótipo inclui dois modelos, o CR450AF e o CR450BF, ambos projetados e fabricados respectivamente pelas subsidiárias da CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766), Qingdao CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. e CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. Os modelos foram desenvolvidos para atingir velocidades de até 400 km/h (aproximadamente 249 mph), estabelecendo novos padrões na tecnologia de trens de alta velocidade.

A série CR450 lidera o segmento com métricas de desempenho excepcionais, incluindo velocidade operacional, eficiência energética, nível de ruído na cabine e distância de frenagem. Os destaques são:

Maior velocidade : com velocidade de teste de até 450 km/h (280 mph) e velocidade operacional de 400 km/h, a EMU CR450 visa reduzir significativamente o tempo de viagem, oferecendo uma experiência mais rápida e eficiente. Segurança avançada : os trens têm distância de frenagem menor e mais estabilidade, mantendo a segurança mesmo em velocidades maiores. Eficiência energética : o projeto reduz a resistência geral do trem em 22% e o peso em 10%, contribuindo para uma pegada mais ecológica. Mais conforto : melhorias no índice de conforto, 2 decibéis a menos de ruído na cabine e um aumento de 4% no espaço de serviço proporcionam uma viagem mais agradável e relaxante para os passageiros. Tecnologia inteligente : modernizações tecnológicas completas em áreas como controle e condução do trem, interação inteligente com o condutor, monitoramento de segurança e serviços aos passageiros asseguram uma experiência de viagem mais inteligente, eficiente e segura para passageiros e operadores.

O protótipo da EMU CR450 conta com tecnologias inovadoras para operação segura em alta velocidade, redução de arrasto e consumo, controle de vibração e ruído, construção leve e abrangente e design inteligente integrado. O conjunto de inovações compõe uma estrutura tecnológica robusta para unidades elétricas múltiplas (EMUs) de 400 km/h e também promove grandes avanços em teoria, tecnologia, equipamentos, padrões e práticas de gestão, contribuindo para o avanço do cenário global de tecnologia ferroviária de alta velocidade.

