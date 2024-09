CRRC präsentiert seine neuesten Windenergie-Lösungen auf der WindEnergy Hamburg

HAMBURG, Deutschland, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der WindEnergy Hamburg stellt CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766), ein führender chinesischer Anbieter von Windkraftlösungen, seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Windturbinengruppen (WTG), Lieferkettenmanagement für Windkraftkomponenten und integrierte Wind-Solar-Wasserstoff-Speichersysteme vor. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement von CRRC für die Schaffung einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Zukunft durch umfassende, integrierte und technologisch fortschrittliche Lösungen, die die gesamte Lieferkette im Bereich der erneuerbaren Energien abdecken. Am Stand 241 in Halle B7 der Hamburg Messe und Congress präsentiert CRRC seine neuesten Innovationen im Bereich der Windenergie und diskutiert mit internationalen Partnern über die sich entwickelnde Landschaft des Sektors.

CRRC Showcases its Latest Wind Power Solutions at WindEnergy Hamburg 2024.

Schaffung und Aufbau eines umfassenden Ökosystems für die Lieferkette

CRRC nutzt seine Erfahrung im Schienenverkehr, um eine robuste Industriekette für Ausrüstung rund um komplette Windkraftanlagen aufzubauen. Die Kette umfasst Schlüsselkomponenten wie Generatoren, Rotorblätter, Turmzylinder, Umrichter, Getriebe und Transformatoren und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 30 Milliarden Yuan.

Die Flaggschiff-Komplettwindkraftanlagen des Unternehmens sind für verschiedene Leistungsklassen ausgelegt, von 1,5 MW bis 12 MW im Onshore-Bereich und von 8 MW bis 20 MW im Offshore-Bereich. Mit 20 Produktionsstätten hat CRRC weltweit mehr als 260 Windparks mit einer installierten Gesamtkapazität von über 13.000 Einheiten ausgestattet.

Die Windturbinenblätter von CRRC, die sowohl für den Onshore- als auch für den Offshore-Einsatz geeignet sind, wurden insgesamt mehr als 22.000 Mal ausgeliefert, was dem Unternehmen einen weltweiten Marktanteil unter den ersten drei sichert.

Das Unternehmen hat fünf große Technologieplattformen für Windgeneratoren entwickelt, darunter doppelt gespeiste Generatoren, Käfigläufer, Permanentmagnet-Direktantriebe (PMDD), Permanentmagnet-Halbdirektantriebe (PMSDD) und Permanentmagnet-Übertragungssysteme (PMTS) mit einer Leistung von 600 kW bis 25 MW. CRRC hat bis 2023 weltweit über 200 GW verschiedener Windturbinentypen an mehr als 2.100 Windparks ausgeliefert und damit den ersten Platz auf dem Weltmarkt erreicht.

Hochwertige, systemgestützte Intelligenz

Produktvielfalt: CRRC ist führend in verschiedenen Technologien, darunter hochpräzise Windkraftprognosen, Energieberatungsplattformen, Superhochhäuser, „eine Maschine, ein Speicher", Cloud-Edge-End Collaboration PHM, digitale Zwillinge für Windturbinen, Rotorblattenteisung, Wind-Solar-Energiespeicherkopplung und integrierte Energiemanagementsysteme. CRRC bietet maßgeschneiderte Designs, die auf verschiedene geografische und klimatische Bedingungen ausgerichtet sind, und stellt Systemlösungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks bereit.

Intelligente O&M-Lösung: CRRC stellt auf der Veranstaltung seine intelligenten Lösungen für Windparks und Gesundheitsmanagement vor. Das zentrale Fernüberwachungssystem ermöglicht es, den Zustand der Windkraftanlagen jederzeit und überall zu überwachen. Das mit Fehlerdiagnose- und Frühwarnmodellen ausgestattete Gesundheitsmanagementsystem führt Echtzeitkontrollen durch. Die integrierte intelligente Serviceplattform, die auf Cloud-Edge-End-Zusammenarbeit basiert, bietet zusammen mit der Technologie für den unbeaufsichtigten Betrieb ein umfassendes intelligentes O&M-Paket für den gesamten Lebenszyklus.

Premiumqualität: Auf der Messe stellt CRRC eine neue schwimmende Offshore-Windkraftanlage mit 20 MW vor. Mit einem Rotordurchmesser von 260 Metern, einer maximalen Blattspitzenhöhe von 320 Metern und einer überstrichenen Fläche von 53.000 Quadratmetern (was sieben Standard-Fußballfeldern entspricht) erzeugt sie bei voller Windgeschwindigkeit 40 kWh Strom pro Umdrehung und ist damit eine optimale Lösung für die Erschließung von Offshore-Windenergie im tiefen Wasser.

„CRRC hat in den letzten Jahren mit mehreren weltweit führenden Innovationen den Wandel in der gesamten Branche vorangetrieben, darunter die größte schwimmende Windkraftanlage der Welt, der höchste Onshore-Windturm und der leistungsstärkste 25-MW-Permanentmagnet-Windgenerator mit semi-direktem Antrieb, die unser technisches Know-how in der globalen Windenergiebranche unter Beweis stellen", kommentierte ein Vertreter von CRRC.

Grüne Entwicklung vorantreiben, kohlenstoffarme Lösungen anführen

Auf der Veranstaltung stellt CRRC seine integrierte Wind-Solar-Wasserstoff-Speicherlösung vor, die mehrere Energiequellen, darunter Wind, Solar, Wasserkraft und Wasserstoff, nahtlos miteinander verbindet, um die Energienutzung zu optimieren. Die Lösung bietet einen technologischen und industriellen Kettenvorteil, der das gesamte Spektrum sauberer Elektrizität von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zum Verbrauch abdeckt. Ziel ist es, ein grünes, kohlenstoffarmes und nachhaltiges Energie-Ökosystem zu schaffen, das die Energiegewinnung, -speicherung und -anwendung umfasst und den Partnern umfassende, ganzheitliche und prozessübergreifende Systemlösungen bietet.

Mit Blick auf die Zukunft hat sich CRRC der Förderung von Innovationen im Bereich nachhaltiger und kohlenstoffarmer Technologien verschrieben und leistet damit einen Beitrag zu den globalen Umweltschutzbemühungen. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern arbeitet das Unternehmen aktiv an einer nachhaltigeren Welt und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um bis 2035 in seinen Betrieben und bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette CO2-Neutralität zu erreichen.

