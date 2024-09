CRRC lança dois trens inteligentes ecológicos inovadores na InnoTrans de 2024

O CINOVA H₂, o mais recente trem interurbano de passageiros verde e sem emissão de carbono da CRRC, apresenta especificações técnicas de nível internacional em termos de velocidade, capacidade de passageiros e alcance. O especialista técnico, Liang Caiguo, da CRRC, explica que o trem é movido a hidrogênio, o qual gera eletricidade por meio de uma reação química com o oxigênio, produzindo somente água como um subproduto, garantindo zero emissões de carbono em toda a operação. Com uma operação anual estimada em 300.000 km, cada trem pode reduzir as emissões em dióxido de carbono em cerca de 730 toneladas anualmente.

"Seu design enfatiza uma abordagem ecológica e sustentável", constatou Liang Caiguo. "A água emitida da reação da célula de combustível de hidrogênio é purificada e reciclada para atender às necessidades de água do passageiro. Além disso, o calor residual obtido por resfriamento da célula de combustível de hidrogênio é reaproveitado para aquecer o sistema de condicionamento de ar durante o inverno."

O CINOVA H₂ pode atingir uma velocidade máxima de 200 km por hora, composto por quatro vagões, transportando mais de 1.000 passageiros. Tem uma autonomia contínua de 1.200 km a 160 km/h, que ultrapassa a distância de Berlim a Londres e consome menos de 0,3 gramas de hidrogênio por passageiro a cada quilômetro.

Utilizando o sistema inteligente SmartCare de operação e manutenção (O&M) da CRRC, o CINOVA H₂ integra os dados do veículo e do solo, fornecendo aos usuários serviços abrangentes de O&M inteligentes de ciclo de vida que aprimoram a segurança operacional e reduzem os custos de manutenção. O sistema de hidrogênio passou por verificação rigorosa de segurança sob todos os cenários e condições, e apresenta vários sistemas de proteção, como detecção inteligente e proteção de isolamento para garantir a segurança.

O CINOVA H₂ é versátil e pode ser usado mundialmente em ferrovias não eletrificadas, substituindo os veículos tradicionais movidos a motor de combustão interna, reduzindo de forma eficiente as emissões de dióxido de carbono e poluentes do ar, e promovendo melhorias sustentáveis no setor ferroviário.

ART 2.0: combinação harmoniosa de inovação ecológica e elegância oriental

O ART 2.0, apresentado com a pintura "Pavão Verde", exibe motivos vibrantes em esmeralda e dourado, simbolizando prosperidade e esperança. "Ele combina a tecnologia ecológica com estéticas orientais, oferecendo tanto uma esplêndida experiência visual quanto um desempenho de primeira linha," observou o Dr. Xiao Lei, engenheiro da CRRC. Projetado para números de passageiros de médio a baixo, o ART combina os benefícios dos bondes com veículos rodoviários, adaptando-se às necessidades do transporte urbano.

O ART utiliza rodas de borracha e trilhos virtuais, eliminando a necessidade de trilhos e catenária, seu design inovador reduz drasticamente os custos em construção de trilhos e manutenção.

"O ART 2.0 oferece versatilidade em fontes de energia, comportando baterias de lítio de carregamento rápido, supercapacitores, energia de hidrogênio e sistemas de catenária suspensos, adaptados a diversas necessidades operacionais", enfatizou Dr. Xiao Lei. O ART 2.0 movido a hidrogênio tem autonomia máxima de 500 quilômetros. Sua capacidade de carregamento rápido também é incrível, adicionando 20 quilômetros de autonomia em apenas 5 minutos.

O ART 2.0 apresenta inteligência e segurança incomparáveis, ele é pioneiro na capacidade de condução totalmente autônoma. Seu sistema principal atinge o maior nível funcional de segurança, SIL4, garantindo aos passageiros uma jornada segura e confiável.

Dados da CRRC revelam que a China construiu nove linhas para o ART, que atravessam coletivamente mais de 15 milhões de quilômetros, acomodam mais de 35 milhões de passageiros e reduzem as emissões de carbono em mais de 24.500 toneladas. Além disso, os sistemas ART foram implantados nos Emirados Árabes Unidos e na Malásia.

"Temos o compromisso de proporcionar ao mundo uma infinidade de soluções de sistemas de transporte ferroviário, impulsionadas pela inovação tecnológica sustentável", comentou Ma Yunshuang, presidente da CRRC Corporation. "Nossa visão é promover um ecossistema global onde as soluções da CRRC são universalmente adotadas."

Pensando no futuro, a CRRC está comprometida com o avanço do desenvolvimento sustentável global, impulsionando a transformação digital, inteligente e ambientalmente responsável dos equipamentos de transporte ferroviário. A empresa visa fornecer opções mais inteligentes, convenientes e confortáveis de transporte, aprimorando a experiência de viagem para passageiros mundialmente.

