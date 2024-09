CRRC stellt auf der InnoTrans 2024 zwei innovative grüne intelligente Züge vor

Der CINOVA H₂, der neueste umweltfreundliche kohlenstofffreie Intercity-Personenzug von CRRC, verfügt über technische Spezifikationen von Weltklasse in Bezug auf Geschwindigkeit, Fahrgastkapazität und Reichweite. Der technische Experte Liang Caiguo von CRRC erklärt, dass der Zug mit Wasserstoff angetrieben wird, der durch eine chemische Reaktion mit Sauerstoff Elektrizität erzeugt, wobei nur Wasser als Nebenprodukt entsteht, so dass während des Betriebs keine Kohlenstoffemissionen entstehen. Bei einer geschätzten jährlichen Fahrleistung von 300.000 Kilometern kann jeder Zug den Kohlendioxidausstoß um etwa 730 Tonnen pro Jahr verringern.

„Sein Design betont einen grünen und nachhaltigen Ansatz", sagte Liang Caiguo. „Das bei der Wasserstoff-Brennstoffzellenreaktion entstehende Wasser wird gereinigt und wiederverwendet, um den Wasserbedarf der Fahrgäste zu decken. Außerdem wird die Abwärme, die bei der Kühlung der Wasserstoff-Brennstoffzelle entsteht, im Winter zum Heizen der Klimaanlage genutzt."

CINOVA H₂ kann eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde erreichen, wobei eine Viererformation über 1.000 Fahrgäste befördern kann. Er hat eine kontinuierliche Reichweite von 1.200 Kilometern bei 160 km/h, mehr als die Strecke von Berlin nach London, und verbraucht weniger als 0,3 Gramm Wasserstoff pro Passagier und Kilometer.

Mit dem intelligenten Betriebs- und Wartungssystem SmartCare von CRRC integriert CINOVA H₂ die Daten von Fahrzeug und Boden und bietet den Nutzern umfassende intelligente Betriebs- und Wartungsdienste für den gesamten Lebenszyklus, die die Betriebssicherheit erhöhen und die Wartungskosten senken. Das Wasserstoffsystem wurde einer strengen Sicherheitsüberprüfung unter allen Szenarien und Bedingungen unterzogen und verfügt über mehrere Sicherheitsschutzsysteme, wie z. B. intelligente Erkennung und Isolationsschutz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

CINOVA H₂ ist vielseitig einsetzbar und kann auf nicht-elektrifizierten Bahnstrecken weltweit eingesetzt werden, um herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu ersetzen, die Kohlendioxid- und Luftschadstoffemissionen effektiv zu reduzieren und eine umweltfreundliche Modernisierung der Bahnindustrie zu fördern.

ART 2.0: Harmonische Verbindung von Öko-Innovation und orientalischer Eleganz

Der ART 2.0 in der Lackierung „Green Peacock" zeigt leuchtende Smaragd- und Goldmotive, die Wohlstand und Hoffnung symbolisieren. „Er kombiniert grüne Technologie mit orientalischer Ästhetik und bietet sowohl ein atemberaubendes visuelles Erlebnis als auch eine erstklassige Leistung", so Dr. Xiao Lei, ein Ingenieur von CRRC. Der ART ist für ein mittleres bis geringes Fahrgastaufkommen konzipiert und vereint die Vorteile von Straßenbahnen und straßengebundenen Fahrzeugen, wobei er sich an die Bedürfnisse des Stadtverkehrs anpasst.

Der ART nutzt Gummiräder und virtuelle Gleise, wodurch Gleise und Oberleitungen überflüssig werden. Das bahnbrechende Design senkt die Kosten für den Bau und die Wartung von Gleisen drastisch.

„Der ART 2.0 bietet eine Vielzahl von Energiequellen, wie z. B. schnell aufladbare Lithiumbatterien, Superkondensatoren, Wasserstoff und Oberleitungssysteme, die auf die verschiedenen betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind", betonte Dr. Xiao Lei. Der mit Wasserstoff betriebene ART 2.0 hat eine maximale Reichweite von 500 Kilometern. Beeindruckend ist auch die Schnellladefähigkeit, die in nur 5 Minuten eine Reichweite von 20 Kilometern ermöglicht."

ART 2.0 bietet beispiellose Intelligenz und Sicherheit und leistet Pionierarbeit im Bereich des vollständig autonomen Fahrens. Sein Kernsystem erreicht die höchste funktionale Sicherheitsstufe SIL4, die den Fahrgästen eine sichere und zuverlässige Fahrt garantiert.

Daten von CRRC zeigen, dass China neun ART-Linien gebaut hat, die zusammen mehr als 15 Millionen Kilometer zurücklegen, mehr als 35 Millionen Fahrgäste befördern und den Kohlendioxidausstoß um mehr als 24.500 Tonnen senken. Außerdem wurden ART-Systeme in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Malaysia eingesetzt.

„Wir sind bestrebt, die Welt mit einer Vielzahl von Lösungen für den Schienenverkehr zu versorgen, die durch nachhaltige technologische Innovationen angetrieben werden", sagte Ma Yunshuang, Präsident der CRRC Corporation. „Unsere Vision ist es, ein globales Ökosystem zu schaffen, in dem die Lösungen von CRRC universell eingesetzt werden."

Mit Blick auf die Zukunft ist CRRC bestrebt, die globale nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, indem es die digitale, intelligente und umweltverträgliche Transformation der Schienenverkehrsausrüstung vorantreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, intelligentere, bequemere und komfortablere Beförderungsmöglichkeiten anzubieten, um das Reiseerlebnis für Fahrgäste weltweit zu verbessern.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2512846/Video1.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2512847/Video2.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2514293/Image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2514306/Image2.jpg

