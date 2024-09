CRRC revela soluções de transporte inteligente ecológico de passageiros na InnoTrans de 2024

Desbloqueando níveis completos de velocidade e cenários diversos de aplicação

BERLIM, Alemanha, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na InnoTrans de 2024 em Berlim, na Alemanha (estande 210, pavilhão 4.2), a CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766) apresentou uma linha ampla de soluções avançadas de transporte de passageiros que abrangem todos os níveis de velocidade e cenários de aplicação. Apresentadas sob o tema No caminho para um futuro de baixo carbono, essas inovações e suas plataformas de desenvolvimento ganharam bastante atenção dos participantes.

Apresentando veículos de passageiros de alta velocidade para viagens de longa distância

A CRRC revela soluções inteligentes de transporte de passageiros ecologicamente corretas na InnoTrans 2024, desbloqueando níveis de velocidade total e diversos cenários de aplicação. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

A CRRC revelou uma gama de unidades múltiplas elétricas (EMU) inteligentes de alta velocidade projetadas para vários níveis de velocidade: EMU inteligente de alta velocidade de 350 km/h, EMU padrão de 250 km/h e a plataforma de EMU centralizada de energia de 160 km/h. O EMU principal de 350 km/h ostenta um design TCMS de transmissão de alta velocidade, aprimorando seus recursos com análise inteligente avançada e assistência de condução. O sistema de sensor do trem pode detectar as condições do veículo e do ambiente de forma abrangente, aprimorando expressivamente sua inteligência operacional. O trem entrou em operação na Ferrovia de Alta Velocidade Jacarta-Bandung em outubro de 2023 e, até julho deste ano, havia transportado mais de 4 milhões de passageiros.

Soluções ferroviárias ecológicas pioneiras para linhas não eletrificadas

A CRRC revelou soluções ecológicas de transporte ferroviário que respondem à mudança em relação à mobilidade de carbono zero, incluindo o Trem Intermunicipal Inteligente de Nova Energia CINOVA H 2 e o Trem Regional Inteligente Totalmente Automático de Hidrogênio de 160 km/h. Esses trens integram os sistemas capacitados por hidrogênio por todo o veículo, usando células de combustível de hidrogênio para zerar as emissões de carbono ao passo que aproveita fontes de energia renováveis.

Capacitando cidades com tecnologia inteligente de vagão ferroviário de curta distância

A CRRC revelou uma plataforma inovadora para viagem interurbana e regional, apresentando o Novo EMU Intermunicipal/Regional Inteligente CINOVA 2.0 e o Trem Regional Inteligente de 160 km/h. O CINOVA 2.0 incorpora tecnologia de condução inteligente, reduzindo o consumo médio de energia por pessoa para menos de 0,75 kWh por cem quilômetros, um notável 15% ou mais de aumento em relação a outros trens. O Trem Regional Inteligente de 160 km/h redefine o deslocamento urbano ao fornecer serviços rápidos, de alta capacidade e semelhantes aos de ônibus, ideal para transportar viajantes rapidamente e eficientemente em distritos comerciais centrais e em outras áreas metropolitanas densamente populadas.

Fornecendo soluções econômicas de transporte ferroviário urbano para diversas necessidades

A CRRC desenvolveu um portfólio diverso de soluções de transporte ferroviário urbano, incluindo trens de metrô padrão, trens monotrilhos suspensos, bondes 100% modernos e sistemas de Transporte Ferroviário Rápido Autônomo (ART). Cada um projetado para atender a necessidades variadas de transporte, incentivando a mobilidade urbana ecológica a novas alturas. Notavelmente, o sistema ART utiliza rodas de borracha e tecnologia de trilho virtual para transformar o transporte urbano, eliminando a dependência de trilhos e catenárias aéreas, garantindo uma integração perfeita com as redes do transporte público moderno.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515372/IMG.jpg

FONTE CRRC Corporation Limited