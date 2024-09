CRRC stellt auf der InnoTrans 2024 umweltfreundliche Lösungen für den intelligenten Personentransport vor

Volle Geschwindigkeit und vielfältige Anwendungsszenarien freischalten

BERLIN, Deutschland, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der InnoTrans 2024 in Berlin, Deutschland (Stand 210, Halle 4.2), stellte CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766) eine umfassende Palette fortschrittlicher Personenbeförderungslösungen vor, die alle Geschwindigkeitsstufen und Anwendungsszenarien abdecken. Unter dem Motto On Track for A Low Carbon Future (Auf Kurs für eine kohlenstoffarme Zukunft) fanden diese Innovationen und ihre Entwicklungsplattformen bei den Teilnehmern große Beachtung.

Einführung von Hochgeschwindigkeits-Personenfahrzeugen für den Langstreckenverkehr

CRRC hat eine Reihe von intelligenten Hochgeschwindigkeits-Elektrotriebzügen (EMUs) vorgestellt, die für verschiedene Geschwindigkeitsstufen ausgelegt sind: Intelligenter Hochgeschwindigkeits-EWU mit 350 km/h, Standard-EWU mit 250 km/h und zentralisierte EMU-Plattform mit 160 km/h. Das Flaggschiff ist der 350 km/h schnelle Elektrotriebwagen, ausgestattet mit einem TCMS-Hochgeschwindigkeitsgetriebe, dessen Fähigkeiten durch fortschrittliche intelligente Analyse und Fahrassistenz erweitert werden. Das Sensorsystem des Zuges kann die Fahrzeug- und Umgebungsbedingungen umfassend erfassen, was die Betriebsintelligenz des Zuges deutlich erhöht. Der Zug wurde im Oktober 2023 auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung in Betrieb genommen und hat bis Mitte Juli dieses Jahres bereits über 4 Millionen Fahrgäste befördert.

Pionierarbeit für umweltfreundlichere Bahnlösungen für nicht-elektrifizierte Strecken

CRRC hat umweltfreundliche Lösungen für den Schienenverkehr vorgestellt, die dem Wandel hin zu einer kohlenstofffreien Mobilität Rechnung tragen, darunter den intelligenten Intercity-Zug CINOVA H 2 und den vollautomatischen intelligenten Wasserstoff-Regionalzug mit 160 km/h. Diese Züge enthalten im gesamten Fahrzeug wasserstoffbetriebene Systeme, die mit Hilfe von Wasserstoff-Brennstoffzellen kohlenstofffrei sind und gleichzeitig erneuerbare Energiequellen nutzen.

Intelligente Nahverkehrstriebwagen für die Städte

CRRC hat eine innovative Plattform für den Intercity- und Regionalverkehr mit dem CINOVA 2.0 New Intelligent Intercity/Regional EMU und dem 160 km/h schnellen Intelligent Regional Train vorgestellt. CINOVA 2.0 verfügt über eine intelligente Fahrtechnologie, die den durchschnittlichen Pro-Kopf-Energieverbrauch auf unter 0,75 kWh pro hundert Kilometer senkt, was eine bemerkenswerte Verbesserung von mehr als 15 % gegenüber bestehenden Zügen darstellt. Der 160 km/h schnelle Intelligente Regionalzug definiert den städtischen Pendlerverkehr neu, indem er schnelle, kapazitätsstarke und busähnliche Dienste anbietet, die sich ideal für die schnelle und effiziente Beförderung von Reisenden in zentralen Geschäftsvierteln und anderen dicht besiedelten Ballungsräumen eignen.

Kosteneffiziente Nahverkehrslösungen für unterschiedliche Bedürfnisse

CRRC hat ein breit gefächertes Portfolio an Lösungen für den städtischen Schienenverkehr entwickelt, darunter Standard-Metrozüge, Einschienenhängebahnen, 100 % moderne Straßenbahnen und autonome Rapid-Rail-Transit-Systeme (ART). Jede ist für unterschiedliche Verkehrsanforderungen ausgelegt und setzt neue Maßstäbe für eine umweltfreundliche urbane Mobilität. Das ART-System nutzt Gummiräder und eine virtuelle Schienentechnologie, um den städtischen Nahverkehr zu verändern, indem es die Abhängigkeit von Schienen und Oberleitungen beseitigt und gleichzeitig eine nahtlose Integration in moderne öffentliche Verkehrsnetze gewährleistet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2515226/IMG.jpg