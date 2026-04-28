A líder mundial em tecnologia de lagoas cristalinas apresenta sua menor lagoa de todos os tempos — uma comodidade patenteada e sustentável que oferece uma verdadeira experiência de vida na praia a uma fração do custo de uma piscina convencional, competindo diretamente com piscinas comerciais pela primeira vez.

MIAMI, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons, a empresa multinacional de inovação em água por trás da principal comodidade do mundo, anunciou o lançamento de um novo modelo Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 5.400 pés quadrados, o menor tamanho de lagoa que a empresa já ofereceu. Pela primeira vez, o conceito e a tecnologia proprietários da Crystal Lagoons estão disponíveis em uma área que compete diretamente com piscinas comerciais, oferecendo aos desenvolvedores imobiliários e de hospitalidade uma alternativa disruptiva e sustentável às piscinas tradicionais — que transforma qualquer projeto em um destino de vida na praia.

Crystal Lagoons lança novo modelo Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 5.400 pés quadrados, marcando o fim da era tradicional das piscinas

O novo modelo de 5.400 pés quadrados se junta ao portfólio existente Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de modelos padronizados de 0,25 acre a 1 acre que reduzem o tempo de projeto, simplificam o licenciamento e aceleram a implementação — trazendo águas azul-turquesa icônicas e praias de areia branca para projetos de praticamente qualquer tamanho.

"Piscinas são coisa do passado", disse Jean Pierre Juanchich, diretor de negócios globais da Crystal Lagoons. "Pela primeira vez, os desenvolvedores podem acessar nossa tecnologia de lagoa patenteada em um tamanho que se encaixa nos menores projetos — oferecendo tudo o que uma piscina não pode: uma verdadeira experiência de estilo de vida na praia, a uma fração dos custos de construção e manutenção. Enquanto as piscinas são projetadas apenas para nadar, os modelos Small Lagoons by Crystal Lagoons™ transformam empreendimentos em destinos."

Principais vantagens em relação aos pools tradicionais:

Construção até 4 vezes mais barata

Um terço dos custos de manutenção

Tempo de construção de 3 meses vs. mais de 6 meses para piscinas

de 3 meses vs. mais de 6 meses para piscinas Não é necessária sala de máquinas

Não apenas uma piscina, um destino

Ao contrário das piscinas, que oferecem apenas natação em um ambiente de aparência artificial, os modelos Small Lagoons by Crystal Lagoons™ criam um paraíso tropical com praias de areia branca, água azul-turquesa e um conjunto completo de atividades que ativam cada centímetro do projeto: vida na praia, esportes aquáticos, bares molhados, passeios, casamentos e eventos e a inovação exclusiva do Lagoon Lounge da marca — uma borda rasa em forma de L com cadeiras submersas que redefinem a forma como as pessoas vivenciam a vida na água.

Para os desenvolvedores, o impacto é mensurável. Os modelos Small Lagoons by Crystal Lagoons™ geram um impacto de vendas incomparável, aumentando os prêmios de preço, a velocidade de vendas e a ocupação — tornando a tecnologia acessível a hotéis boutique, empreendimentos residenciais de médio porte, projetos de uso misto e comunidades que antes não tinham opção de lagoa.

Sobre a Crystal Lagoons

A Crystal Lagoons é uma empresa multinacional de inovação com tecnologia sustentável para lagoas cristalinas de tamanho ilimitado a baixo custo, usando até 100 vezes menos energia de filtragem do que as piscinas tradicionais, 33 vezes menos água do que um campo de golfe e 40% de um parque do mesmo tamanho. Com 1.000 projetos em diferentes estágios em mais de 60 países, a Crystal Lagoons está trazendo vida à praia em qualquer lugar do mundo.

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FONTE Crystal Lagoons