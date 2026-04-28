La líder mundial en tecnología de lagunas cristalinas presenta su laguna más pequeña: un concepto patentado y sustentable que ofrece una experiencia de playa a una fracción del costo de una piscina convencional y que, por primera vez, compite directamente con las piscinas comerciales.

MIAMI, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons, la multinacional de innovación, anunció el lanzamiento de Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 500 m², su laguna de menor tamaño hasta la fecha. Por primera vez, su tecnología patentada se ofrece en una superficie que compite directamente con las piscinas comerciales, brindando a desarrolladores inmobiliarios y hoteleros una alternativa disruptiva y sustentable para convertir cualquier proyecto en un destino de vida de playa.

Crystal Lagoons lanza su nuevo modelo Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 500 m² y marca el fin de la piscina tradicional

Se integra al portafolio existente, con formatos estandarizados de 1.000 m² a 4.000 m² que reducen tiempos de diseño, agilizan permisos y aceleran la ejecución, llevando aguas turquesas y playas de arena blanca a proyectos de cualquier escala.

"Las piscinas son cosa del pasado", afirmó Jean Pierre Juanchich, Director Global de Negocios de Crystal Lagoons. "Por primera vez, los desarrolladores pueden acceder a nuestra tecnología en un tamaño pensado para proyectos pequeños, con todo lo que una piscina no ofrece: una experiencia de playa a una fracción de los costos de construcción y mantenimiento. Mientras las piscinas solo sirven para nadar, los modelos Small Lagoons by Crystal Lagoons™ transforman los desarrollos en destinos."

Ventajas frente a piscinas tradicionales:

Hasta 4 veces más económicas de construir

de construir Un tercio de los costos de mantenimiento

3 meses de construcción vs. 6+ meses de una piscina

vs. 6+ meses de una piscina No requieren sala de máquinas

Más que una piscina: un destino

A diferencia de las piscinas, limitadas al nado, los modelos Small Lagoons by Crystal Lagoons™ recrean un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas turquesas y actividades que activan todo el proyecto: deportes náuticos, bares dentro del agua, paseos, matrimonios y eventos, además del Lagoon Lounge, la innovación insignia de la marca: un borde en L con asientos sumergidos que redefine la experiencia acuática.

Para los desarrolladores el impacto es medible: el concepto Small Lagoons by Crystal Lagoons™ incrementa la plusvalía, la velocidad de ventas y la ocupación, poniendo la tecnología al alcance de hoteles boutique, desarrollos residenciales de mediana altura, proyectos de uso mixto y otras comunidades.

Acerca de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons es una multinacional de innovación con tecnología sustentable para crear lagunas cristalinas de tamaño ilimitado a bajo costo. Consume hasta 100 veces menos energía de filtración que una piscina tradicional, 33 veces menos agua que un campo de golf y apenas el 40% del agua de un parque de igual superficie. Con 1.000 proyectos en distintas etapas en más de 60 países, Crystal Lagoons lleva la vida de playa a cualquier rincón del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965561/Crystal_Lagoons.jpg

FUENTE Crystal Lagoons