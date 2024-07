CSafe lança transportador para paletes Silverpod, feito de material reutilizável, para ajudar as empresas farmacêuticas a economizar nos custos de descarte e atingir metas de sustentabilidade

Novo palete melhora o custo e a eficiência operacional, reduzindo o impacto ambiental; inclui visibilidade em tempo real com conectividade em nuvem

Os principais recursos incluem:

Feito de componentes totalmente reutilizáveis e refrigerantes PCM (material de mudança de fase) recicláveis

Novo dispositivo de rastreamento integrado em tempo real rastreia localização GPS, temperatura, choque e inclinação

O modelo de aluguel reduz os custos e inconvenientes de descarte, apoiado pelo programa de reciclagem e reutilização da CSafe

Disponível para empresas farmacêuticas e agentes de carga em todo o mundo

MONROE, Ohio, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A CSafe , fornecedora de soluções de transporte ativo e passivo com temperatura controlada para a indústria farmacêutica, anunciou o lançamento de um novo transportador para paletes feito de material reutilizável - o Silverpod MAX RE - com uma série de recursos atualizados. O novo e aprimorado produto ajudará os clientes farmacêuticos em todo o mundo a economizar nos custos de descarte, atingir suas metas de sustentabilidade e melhorar a logística.

A CSafe pegou seu transportador passivo de paletes Silverpod MAX de uso único e reconhecido mundialmente e o aprimorou para reutilização para criar o Silverpod MAX RE - um transportador de paletes PCM altamente durável feito inteiramente de componentes reutilizáveis. Este produto auxilia diretamente a indústria a atingir metas de sustentabilidade recém-impostas e cada vez mais rigorosas, contribuindo para uma indústria de transporte marítimo mais sustentável.

Os novos recursos também incluem um registrador de dados TracSafe RLT integrado para rastrear a localização da remessa, que se integra ao CSafe Connect (ecossistema de cadeia de suprimentos digital integrado da CSafe). Isso permite que os clientes obtenham visibilidade em tempo real de suas remessas ao longo de toda a jornada. Ele também monitora a temperatura da carga útil, a temperatura ambiente externa, o impacto, a inclinação e a localização do GPS.

O novo transportador, que oferece mais de 120 horas de proteção térmica qualificada, é fabricado com painéis externos duráveis com proteção estendida nas bordas e nos cantos, que podem ser usados várias vezes. Ele é fornecido em um modelo de aluguel no qual a CSafe controla totalmente o ciclo de vida e a devolução do produto, eliminando os custos de descarte e os inconvenientes para o cliente. O produto é fornecido embalado de forma plana para a entrega, armazenamento e montagem mais econômicos.

Patrick Schafer, CEO da CSafe, disse: "A reutilização e a qualidade são um foco importante para as empresas farmacêuticas que precisam atingir suas metas de sustentabilidade, e queremos facilitar ao máximo esse processo. Com o Silverpod MAX RE, transformamos um de nossos principais transportadores mais amados em um produto totalmente sustentável, mantendo a alta qualidade e a melhor tecnologia da categoria pela qual a CSafe é conhecida."

Para mais informações, visite https://csafeglobal.com/bulk-air-cargo/silverpod-max-re/#tech-specs

Sobre a CSafe A

CSafe oferece à cadeia fria farmacêutica um amplo conjunto de soluções de transporte térmico em todo o mundo. Com um foco no "paciente em primeiro lugar", profundo conhecimento e compromisso com a inovação, a CSafe combina seus requisitos com a melhor solução para suas necessidades. Oferecendo praticamente qualquer tamanho, duração e temperatura – a CSafe está no centro da sua cadeia fria. csafeglobal.com

Contato de imprensa

Dominic Alston, Ballou PR

[email protected]

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470022/CSafe_Silverpod_MAX_RE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917781/CSafe_Logo_New.jpg

FONTE CSafe