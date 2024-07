CSafe lance la caisse-palette réutilisable Silverpod pour aider les entreprises pharmaceutiques à réduire leurs frais d'élimination et à atteindre leurs objectifs de durabilité.

La nouvelle palette permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant l'incidence sur l'environnement ; elle offre une visibilité en temps réel grâce à la connectivité dans le nuage.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Elle est composée d'éléments entièrement réutilisables et de réfrigérants PCM (matériaux à changement de phase) recyclables.

Le nouveau dispositif de suivi en temps réel intégré permet de suivre la position GPS, la température, les chocs et l'inclinaison.

Le modèle locatif réduit les frais d'élimination et les inconvénients, avec l'aide du programme de recyclage et de réutilisation de CSafe.

Elle est disponible pour les entreprises pharmaceutiques et les transitaires du monde entier.

MONROE, Ohio, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- CSafe, le fournisseur de solutions de transport à température contrôlée actives et passives pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé le lancement d'une nouvelle caisse-palette réutilisable - la Silverpod MAX RE - dotée d'une foule de caractéristiques mises à jour. Le nouveau produit amélioré aidera les clients du secteur pharmaceutique du monde entier à économiser sur les frais d'élimination, à atteindre leurs objectifs de durabilité et à améliorer la transparence logistique pendant le transport.

CSafe a pris sa caisse-palette passive à usage unique Silverpod MAX mondialement reconnue et l'a améliorée pour la réutiliser afin de créer Silverpod MAX RE - une caisse-palette PCM très durable, entièrement constituée de composants réutilisables. Ce produit aide directement l'industrie à atteindre les objectifs de durabilité nouvellement imposés et de plus en plus stricts, contribuant ainsi à un secteur du fret plus durable.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent également un enregistreur de données TracSafe RLT intégré pour le suivi de la localisation de l'envoi, qui s'intègre à CSafe Connect (l'écosystème numérique intégré de la chaîne d'approvisionnement de CSafe). Celui-ci permet aux clients d'avoir une visibilité en temps réel de leurs envois tout au long du trajet. Il surveille également la température de la charge utile, la température ambiante extérieure, les chocs, l'inclinaison et la position GPS.

La nouvelle caisse, qui offre une protection thermique qualifiée de plus de 120 heures, est munie de panneaux extérieurs durables avec une protection élargie des bords et des coins utilisables à maintes reprises. Elle est fournie via un modèle locatif dans lequel CSafe gère entièrement le cycle de vie et le retour du produit, supprimant ainsi les frais d'élimination et les inconvénients pour le client. Le produit est livré à plat pour une livraison, un stockage et un montage au meilleur coût.

Patrick Schafer, PDG de CSafe, a déclaré : " La réutilisabilité et la qualité sont au cœur des préoccupations des entreprises pharmaceutiques qui doivent atteindre leurs objectifs de durabilité, et nous voulons leur faciliter la tâche autant que possible. Avec la Silverpod MAX RE, nous avons transformé l'une de nos caisses-palettes phares les plus appréciées en un produit entièrement durable, tout en conservant la qualité supérieure et la technologie de pointe qui ont fait la réputation de CSafe ".

Pour plus d'informations, consultez le site https://csafeglobal.com/bulk-air-cargo/silverpod-max-re/#tech-specs

À propos de CSafe

CSafe offre à la chaîne du froid pharmaceutique une large gamme de solutions de transport thermique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le patient, en s'appuyant sur une expertise approfondie et en s'engageant à innover, CSafe répond à vos exigences en vous proposant la solution la mieux adaptée à vos besoins. Offrant pratiquement toutes les tailles, durées et températures, CSafe est au cœur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

