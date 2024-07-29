CSafe推出可重複使用的Silverpod托盤託運機，幫助製藥公司節省處置成本並實現可持續發展目標

新聞提供者

CSafe

30 7月, 2024, 02:00 CST

新的托盤可提高成本和營運效率，同時減少環境影響；包括雲端連線功能的即時可見性

主要功能包括：

  • 由完全可重複使用的組件和可回收的相變材料（PCM）製冷劑製成
  • 全新整合式實時追蹤裝置可追蹤GPS位置、溫度、衝擊和傾斜
  • 由CSafe的回收再利用計劃支持，租賃模式可降低處置成本和不便
  • 適用於全球製藥業務和貨運代理

美國俄亥俄州門羅2024年7月29日 /美通社/ -- 為製藥行業主動和被動溫度控制運輸解決方案提供商CSafe宣佈推出新的可重複使用托盤託運器——Silverpod MAX RE——具有許多更新功能。這項全新改進的產品將幫助世界各地的製藥客戶節省棄置成本、達成可持續發展目標，並在運輸過程中提高物流透明度。

CSafe 採用全球公認的一次性 Silverpod MAX 被動式托盤託運器，並增強其可重複使用，創造 Silverpod MAX RE-這是一款完全由可重複使用元件製成的高耐用 PCM 托盤託運器。該產品直接協助行業實現新施加且越來越嚴格的可持續發展目標，從而為更可持續航運業做出貢獻。

新功能還包括一個內置的TracSafe RLT數據記錄器，用於追蹤貨件位置，該記錄器與CSafe Connect（CSafe的整合數碼供應鏈生態系統）集成。這使客戶能夠在整個旅程中實時查看其貨件。它還可監控有效負載溫度、外部環境溫度、衝擊、傾斜和GPS位置。

新的寄件商提供超過120小時的合格熱保護，由耐用的外部面板製成，具有延伸邊緣和角蓋保護，可以一次又一次使用。它透過租賃模式提供，CSafe完全管理產品的生命週期和退貨，從而消除了處置成本和客戶的不便。該產品提供平面包裝，以最具成本效益的交付、存儲和組裝。

CSafe行政總裁Patrick Schafer表示「對於需要達到可持續發展目標的製藥企業來說，可重複使用性和品質是重點，我們希望盡可能輕鬆地為他們提供這項工作。憑藉Silverpod MAX RE，我們將我們最受歡迎的旗艦託運商之一變成一個完全可持續的產品，同時保持CSafe所聞名的高品質和同級最佳技術。」

有關詳情，請瀏覽https://csafeglobal.com/bulk-air-cargo/silverpod-max-re/#tech-specs

關於CSafe
CSafe為製藥低溫運輸鏈提供全球各種熱運輸解決方案。CSafe憑藉「患者至上」的焦點、深厚的專業知識和對創新的承諾，可以滿足您的需求，為您提供符合您的需求的最佳解決方案。提供幾乎任何尺寸、持續時間和溫度——CSafe是您的低溫運輸鏈的核心。csafeglobal.com

新聞聯絡
Dominic Alston，Ballou PR
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SOURCE CSafe

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