Cultura LG impulsiona experiências fluidas na casa conectada

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LG Electronics Brasil

26 jun, 2026, 16:33 GMT

Com a Inteligência Afetiva, a LG consolida o conceito Zero Labor Home integrando ecossistemas para reduzir o esforço diário e devolver tempo aos consumidores

Resumo da Notícia

  • A LG Electronics reforça seus princípios para a construção da "Casa com Zero Trabalho" (Zero Labor Home).
  • A estratégia é guiada pela cultura da Inteligência Afetiva, focada em antecipar as necessidades da família de forma proativa.
  • O hub ThinQ ON e as Smart TVs com webOS centralizam a casa inteligente com suporte ao padrão universal Matter.
  • A privacidade dos lares é assegurada pela tecnologia de criptografia LG Shield e pelo processamento local de dados (on-device).

SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta como seus princípios estratégicos entregam experiências mais fluidas e conectadas no ambiente doméstico. O foco é consolidar o conceito de "Casa com Zero Trabalho" (Zero Labor Home), utilizando a inovação para orquestrar a rotina do lar de forma autônoma. O desenvolvimento dessas soluções é guiado pela cultura da Inteligência Afetiva, que busca reduzir a necessidade de comandos manuais em aparelhos eletrônicos e devolver tempo livre aos usuários.

Inteligência Afetiva e a cultura centrada no usuário 

Para a LG, uma automação residencial que realmente funcione depende de olhar para as pessoas antes de olhar para os dispositivos. A Inteligência Afetiva substitui o gerenciamento manual por um entendimento contínuo da rotina da família, desenhado para que os produtos interajam entre si e resolvam os atritos diários de forma silenciosa.

"A verdadeira casa conectada é aquela que não exige esforço de quem vive nela. A cultura da LG coloca a empatia no centro da inovação, aplicando a Inteligência Afetiva para integrar dispositivos de forma invisível," destaca Anna Karina Pinto, diretora de Marketing da LG Brasil. "O nosso princípio básico é permitir que a tecnologia cuide da rotina e das tarefas da casa, para que as pessoas possam focar no bem-estar e no que realmente importa."

Integração fluida através de ecossistemas abertos 

A experiência ininterrupta no lar conectado exige que dispositivos de diferentes marcas e protocolos conversem em harmonia. Para tornar isso realidade, a LG desenvolveu o hub ThinQ ON, projetado para ser o cérebro da casa inteligente. O suporte ativo ao padrão universal Matter e a integração com o ecossistema Homey, por meio da aquisição da plataforma Athom, permitem o gerenciamento simples de dezenas de milhares de produtos. Adicionalmente, as Smart TVs da marca, suportadas pelo sistema webOS, atuam como o coração da sala de estar através do Home Dashboard, possibilitando o controle de climatização, lavadoras e iluminação diretamente da tela principal.

Segurança estrutural e processamento local 

A confiança é a base de toda essa inovação dentro de casa, e para garantir a proteção de dados do cotidiano residencial, a LG aplica os preceitos da "Inteligência Responsável". Isso inclui a operação nativa do LG Shield, um sistema proprietário de segurança com criptografia de ponta a ponta. Aliado a isso, os aparelhos utilizam processando informações localmente nos próprios dispositivos. Essa arquitetura ajuda a minimizar a dependência e o trânsito de dados na nuvem, assegurando que a intimidade da família permaneça protegida e totalmente privada.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil

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