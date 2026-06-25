Geladeiras LG combinam alta capacidade, conectividade e design para casas conectadas

Modelos LG Side by Side L267 e LG Multidoor 670L combinam amplo espaço interno, recursos de conservação de alimentos e integração com o LG ThinQ para uma rotina mais prática e conectada

Resumo da notícia

LG amplia seu portfólio premium de refrigeração com os modelos LG Side by Side L267 e LG Multidoor 670L.

Os produtos combinam alta capacidade interna, design sofisticado e recursos inteligentes conectados ao ecossistema LG ThinQ.

Tecnologias como DoorCooling+, Hygiene Fresh+, Compressor Inverter e conectividade Wi-Fi ajudam a otimizar a conservação dos alimentos e a rotina doméstica.

Por meio do aplicativo LG ThinQ, os usuários podem acompanhar e gerenciar funções da geladeira remotamente, além de acessar recursos de diagnóstico inteligente.

SÃO PAULO, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A geladeira deixou de ser apenas um eletrodoméstico destinado ao armazenamento de alimentos para se tornar uma peça central na rotina das casas conectadas. Combinando alta capacidade, design sofisticado e recursos inteligentes, os modelos LG Side by Side L267 e LG Multidoor 670L foram desenvolvidos para atender consumidores que buscam praticidade, organização e integração tecnológica no dia a dia. Com conectividade LG ThinQ, ambos os modelos permitem monitoramento e gerenciamento remoto diretamente pelo smartphone, ampliando a conveniência na rotina doméstica.

geladeira

Design pensado para diferentes estilos de vida

A escolha da geladeira está cada vez mais ligada não apenas à capacidade de armazenamento, mas também à forma como o produto se integra aos ambientes. Nesse cenário, a LG oferece opções que atendem diferentes perfis de consumidores sem abrir mão da sofisticação.

A LG Side by Side L267 conta com 638 litros de capacidade total, acabamento Inox Look e dispenser externo de água e gelo, reunindo praticidade e visual contemporâneo para cozinhas modernas. Já a LG Multidoor 670L aposta em um formato de quatro portas, que favorece a organização interna e oferece amplo espaço para armazenar alimentos e bebidas para toda a família.

"Acreditamos que os consumidores procuram soluções que combinem tecnologia, funcionalidade e design em um único produto. Tanto a LG Side by Side quanto a nova Multidoor foram desenvolvidas para entregar uma experiência completa, ajudando a tornar a rotina mais prática e organizada sem abrir mão da sofisticação que o ambiente da cozinha merece", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Tecnologias que ajudam a preservar os alimentos por mais tempo

Além da capacidade interna, os modelos incorporam tecnologias desenvolvidas para contribuir com a conservação dos alimentos. Entre elas está o DoorCooling+, sistema que distribui o ar frio de forma mais rápida e uniforme no interior da geladeira, ajudando a manter temperaturas estáveis em diferentes compartimentos.

Os modelos também contam com Hygiene Fresh+, recurso que auxilia na filtragem do ar interno e na redução de odores, e Compressor Inverter, projetado para oferecer operação eficiente, silenciosa e durável.

Na Multidoor 670L, a tecnologia InstaView acrescenta praticidade ao permitir visualizar o interior da geladeira com apenas dois toques no painel de vidro, reduzindo a necessidade de abrir a porta constantemente e contribuindo para a preservação da temperatura interna.

O poder da casa conectada com LG ThinQ

Um dos principais diferenciais dos dois modelos está na integração com o aplicativo LG ThinQ. Por meio do aplicativo, os usuários podem acompanhar o funcionamento da geladeira remotamente, receber notificações, acessar informações importantes sobre o produto e utilizar o recurso Smart Diagnosis, que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais.

A conectividade também contribui para uma experiência mais prática no dia a dia, permitindo que o consumidor acompanhe o status do produto mesmo quando está fora de casa.

"Com o LG ThinQ, buscamos transformar a relação das pessoas com os eletrodomésticos. A tecnologia permite mais controle, conveniência e tranquilidade, conectando os produtos ao cotidiano dos consumidores de forma simples e intuitiva", complementa Edianne Menezes.

Ao reunir design premium, alta capacidade e recursos inteligentes, a LG reforça sua estratégia de oferecer soluções conectadas que acompanham a evolução dos hábitos dos consumidores e tornam a rotina doméstica mais prática, organizada e eficiente.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil