LG anuncia no Brasil o monitor 32U990A-S com resolução 6K voltado a profissionais que demandam máxima precisão e tecnologia de ponta

Lançamento reúne conectividade em rede 6K, tecnologia Thunderbolt™ e precisão profissional de cores

Resumo da Notícia

A LG Electronics anuncia a chegada do monitor 32U990A-S ao mercado brasileiro, ampliando seu portfólio premium para profissionais.





Com resolução 6K, o modelo oferece nível extremo de definição, ideal para fluxos de trabalho críticos em criação, edição e desenvolvimento.





Equipamento é direcionado a usuários exigentes que necessitam de altíssima fidelidade visual e precisão de imagem.





O monitor incorpora tecnologia de última geração em painel e conectividade, elevando o padrão de qualidade no segmento profissional.

SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anuncia o lançamento do monitor 32U990A-S no Brasil, modelo que se posiciona como uma das soluções mais avançadas do mercado para profissionais que demandam qualidade visual extrema. Equipado com resolução 6K, o display eleva o nível de precisão e detalhamento, atendendo fluxos de trabalho que exigem máxima fidelidade, como edição de vídeo, design gráfico, fotografia profissional e desenvolvimento de conteúdo de alta complexidade.

MONITOR

Projetado para entregar excelência visual sem compromissos, o monitor proporciona densidade de pixels significativamente superior aos padrões convencionais do mercado, permitindo visualização extremamente nítida de imagens, textos e elementos gráficos. Na prática, isso se traduz em maior precisão de edição, melhor leitura de detalhes e mais eficiência em projetos que exigem rigor técnico.

Qualidade extrema para profissionais exigentes

O 32U990A-S foi desenvolvido com foco no público profissional que busca consistência e confiança em cada etapa do trabalho. Seu painel avançado garante reprodução de cores altamente precisa, fundamental para atividades onde qualquer variação pode impactar o resultado final.

A resolução 6K amplia o espaço de trabalho e reduz a necessidade de zoom constante ou uso de múltiplas telas, proporcionando uma experiência mais fluida e produtiva. O resultado é um ambiente otimizado para multitarefa, com maior organização visual e ganho real de eficiência.

O que há de mais tecnológico no segmento de monitores profissionais

Combinando hardware de última geração e engenharia avançada, o modelo se consolida como uma das soluções mais tecnológicas disponíveis atualmente no portfólio da LG. O monitor integra recursos modernos de conectividade e usabilidade que facilitam a integração com diferentes dispositivos e ambientes de trabalho.

A proposta do produto é clara: atender usuários que não abrem mão da melhor tecnologia disponível para alcançar resultados superiores. Seja em estúdios criativos, ambientes corporativos ou setups avançados de produção, o 32U990A-S entrega uma experiência de alto nível alinhada às demandas mais exigentes do mercado.

Produtividade, precisão e inovação em um único equipamento

Além do ganho em qualidade de imagem, o monitor contribui diretamente para a produtividade, permitindo que profissionais operem com mais agilidade e precisão. A combinação de resolução elevada, fidelidade de cores e engenharia avançada transforma o dispositivo em uma ferramenta essencial para quem trabalha com conteúdo visual de alto padrão.

"O 32U990A-S representa o compromisso da LG em oferecer tecnologia de ponta para profissionais que exigem excelência em cada detalhe. Com resolução 6K e recursos avançados, entregamos um monitor que redefine o padrão de qualidade e produtividade no segmento premium", avalia Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

O novo monitor reforça a estratégia da LG de expandir sua atuação no mercado de tecnologia profissional, oferecendo soluções que combinam inovação, desempenho e confiabilidade.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil