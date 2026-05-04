CÚPULA MUNDIAL DAS CIDADES 2026: UM MARCO DA DÉCIMA EDIÇÃO HISTÓRICA EM SINGAPURA

Cidades habitáveis e sustentáveis: AJA agora!

14 a 16 de junho de 2026

SINGAPURA, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 10a edição da Cúpula Mundial das Cidades (WCS) 2026 será realizada em Singapura de 14 a 16 de junho deste ano. Organizada pelo Centro para Cidades Habitáveis (CLC) e pela Autoridade de Reurbanização (URA) de Singapore, a Cúpula bienal é uma plataforma global que reúne líderes governamentais, especialistas do setor e representantes do meio acadêmico para estimular o diálogo sobre questões relacionadas às cidades, abordar os desafios da habitabilidade e sustentabilidade urbanas, compartilhar soluções urbanas integradas e promover novas parcerias.

As últimas nove edições da WCS receberam mais de 140.000 representantes de mais de 250 cidades. Em 2024, a Cúpula recebeu mais de 3.500 representantes de quase 100 cidades, incluindo 115 ministros, prefeitos e líderes municipais. Além de promover o intercâmbio de conhecimentos entre o governo, especialistas do setor e a academia, a Cúpula oferece aos patrocinadores, grandes empresas e PMEs uma plataforma global para estabelecer contatos com cidades e outros parceiros.

Entre os palestrantes confirmados para a WCS 2026 estão Lawrence Wong, primeiro-ministro e ministro das Finanças de Singapura, além de prefeitos de cidades da Europa e da América Latina, como Berlim, Bucareste, Londres, Madri e Bogotá, entre outros participantes internacionais.

A lista completa dos participantes de destaque, atualizada em 4 de maio, pode ser encontrada aqui.

A 10a edição representa um marco importante no papel de Singapura como organizadora respeitada por autoridades urbanas e como plataforma para o compartilhamento de conhecimento e parceria entre cidades. Ela reforça o papel central das cidades no enfrentamento de desafios urgentes, como as mudanças climáticas, a habitação e as infraestruturas sustentáveis, ao mesmo tempo em que destaca resultados concretos e uma colaboração mais estreita entre cidades em todo o mundo.

Sobre a WCS 2026

O tema da WCS 2026, "Cidades habitáveis e sustentáveis: AJA agora!", é um apelo à necessidade urgente de acelerar, colaborar e transformar os ambientes urbanos para criar cidades mais habitáveis, resilientes e sustentáveis.

Os participantes poderão assistir a debates envolventes em seis eixos temáticos: Cidades para as Pessoas, Cidades Resilientes e Regenerativas, Cidades Inteligentes, Financiamento para as Cidades, Cidades do Futuro e o Palco de Conexões da WRLDCTY – criado para abordar as questões mais urgentes e as oportunidades no desenvolvimento urbano. Cada eixo temático inclui sessões plenárias, debates, masterclasses e mesas redondas, organizadas em parceria com entidades internacionais como o Grupo Banco Mundial, C40 Cities, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Bloomberg CityLab e o Urban Land Institute (ULI).

A programação completa está disponível aqui no site da Cúpula Mundial das Cidades.

A 10 a Edição da WCS destaca a importância da colaboração entre cidades

Contribuindo para a agenda urbana global, a WCS 2026 atraiu a participação de parceiros internacionais, tais como C40 Cities, CDP, Cooperação Internacional Urbana e Regional da UE (EU-IURC), Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), Urban Land Institute (ULI), Instituto de Recursos Mundiais e Associação Mundial das Grandes Metrópoles. A sessão do IPCC é uma mesa redonda de líderes de alto escalão que reúne cientistas, prefeitos, altos funcionários municipais e especialistas em clima urbano para aprofundar a discussão sobre o Relatório Especial do IPCC sobre Mudanças Climáticas e Cidades (SRCities).

Na sua totalidade, a cúpula destacará como as ideias são colocadas em prática para abordar questões importantes, tais como as mudanças climáticas, moradia acessível, saúde e bem-estar, transição energética urbana, gerenciamento da água, emprego e mobilidade, inclusão social, inovação digital e financiamento sustentável.

Novas ofertas de programação na WCS 2026

O "Palco de Conexões da WRLDCTY" irá explorar a qualidade de vida, o apelo e a longevidade das cidades, com perspectivas extraídas de diversas regiões. O novo eixo temático também destacará a criação de espaços e o patrimônio cultural como dimensões fundamentais da identidade urbana.

As masterclasses ministradas por profissionais e as visitas dos participantes a locais relacionados às sessões permitirão uma compreensão holística das vertentes temáticas por meio de experiências do mundo real.

Participe da Cúpula Mundial das Cidades em Singapura, em junho deste ano, a principal conferência sobre cidades onde se reúnem líderes e agentes de mudança na área de soluções urbanas.

Sobre a Cúpula Mundial das Cidades

A Cúpula Mundial das Cidades (WCS), realizada a cada dois anos, é uma plataforma para que líderes governamentais e especialistas do setor discutam os desafios relacionados à criação de cidades habitáveis e sustentáveis, compartilhem soluções urbanas integradas e estabeleçam novas parcerias. Os principais destaques da Cúpula incluem o Fórum de Prefeitos, o Simpósio de Jovens Líderes da WCS, o Simpósio "A Ciência das Cidades", o Prêmio Mundial Lee Kuan Yew para Cidades e uma exposição. Para mais informações, acesse www.worldcitiessummit.com.sg

Mais detalhes podem ser encontrados no site da WCS.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2760311/WCS_logo_Logo.jpg

FONTE World Cities Summit