WORLD CITIES SUMMIT 2026: EIN MEILENSTEIN: DIE 10. AUSGABE IN SINGAPUR

Lebenswerte und nachhaltige Städte: Jetzt HANDELN!

14.–16. Juni 2026

SINGAPUR, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die 10. Ausgabe des World Cities Summit (WCS) 2026 findet vom 14. bis 16. Juni dieses Jahres in Singapur statt. Der alle zwei Jahre stattfindende Gipfel, der vom Centre for Liveable Cities (CLC) und der Urban Redevelopment Authority (URA) in Singapur organisiert wird, ist eine globale Plattform, auf der führende Regierungsvertreter, Branchenexperten und Wissenschaftler zusammenkommen, um Gespräche über Städte anzuregen, sich mit den Herausforderungen der urbanen Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu befassen, integrierte urbane Lösungen auszutauschen und neue Partnerschaften zwischen Städten zu fördern.

Bei den vergangenen neun Ausgaben von WCS wurden über 140.000 Delegierte aus mehr als 250 Städten begrüßt. Im Jahr 2024 waren über 3.500 Delegierte aus fast 100 Städten zu Gast, darunter 115 Minister, Bürgermeister und Stadtoberhäupter. Neben der Förderung des Wissensaustauschs zwischen Behörden, Branchenexperten und Wissenschaftlern bietet der Gipfel Sponsoren, Unternehmen und KMU eine globale Plattform, um mit Städten und anderen Partnern in Kontakt zu treten.

Zu den bestätigten Rednern des WCS 2026 gehören Lawrence Wong, Premierminister und Finanzminister von Singapur, sowie führende Persönlichkeiten aus Europa und Lateinamerika wie Berlin, Bukarest, London, Madrid und Bogotá, neben anderen globalen Teilnehmern.

Die vollständige Liste der namhaften Teilnehmer (Stand: 4. Mai) finden Sie hier.

Die 10. Ausgabe ist ein wichtiger Meilenstein für die Rolle Singapurs als vertrauenswürdiger Treffpunkt für städtische Führungskräfte und ein Sprungbrett für den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Städten. Sie unterstreicht die zentrale Rolle der Städte bei der Bewältigung drängender Herausforderungen wie Klimawandel, Wohnungsbau und nachhaltige Infrastrukturen und legt gleichzeitig Wert auf umsetzbare Ergebnisse und eine stärkere weltweite Zusammenarbeit zwischen den Städten.

Informationen zum WCS 2026

Das Thema des WCS 2026 lautet „Liveable and Sustainable Cities: ACT Now!" (Lebenswerte und nachhaltige Städte: Jetzt HANDELN!) und ist ein Aufruf zur dringenden Notwendigkeit, städtische Umgebungen schnell und in Zusammenarbeit zu transformieren, um lebenswertere, resilientere und nachhaltigere Städte zu schaffen.

Die Teilnehmenden können sich auf spannende Diskussionen in sechs thematischen Bereichen freuen: "Städte für Menschen", „Resiliente & regenerative Städte", „Smarte Städte", „Finanzierung für Städte", „Städte der Zukunft" und die WRLDCTY Connections Stage, die sich mit den dringlichsten Fragen und Möglichkeiten der Stadtentwicklung befassen. Jeder Track umfasst Plenarsitzungen, Diskussionen, Masterclasses und Rundtischgespräche, die mit internationalen Partnern wie der Weltbankgruppe, C40 Cities, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, Bloomberg CityLab und dem Urban Land Institute (ULI) organisiert werden.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Website des Weltstädtegipfels hier.

10. Ausgabe des WCS zeigt die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Städten

Als Beitrag zur globalen städtischen Agenda hat der WCS 2026 die Beteiligung internationaler Partner wie C40 Cities, CDP, EU-Initiative für internationale städtische und regionale Zusammenarbeit (EU-IURC), Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimawandel (IPCC), Urban Land Institute (ULI), World Resources Institute und World Major Association of the Metropolises gewonnen. Bei der IPCC-Sitzung handelt es sich um einen Rundtisch mit Wissenschaftlern, Bürgermeistern, hochrangigen städtischen Beamten und städtischen Klimaexperten, um den Sonderbericht des IPCC über Klimawandel und Städte (SRCities) weiter zu diskutieren.

Gemeinsam wird der Gipfel aufzeigen, wie Ideen umgesetzt werden, um wichtige Themen wie Klimawandel, erschwinglicher Wohnraum, Gesundheit und Wellness, urbane Energiewende, Wassermanagement, Arbeitsplätze und Mobilität, soziale Integration, digitale Innovation und nachhaltige Finanzierung anzugehen.

Neue Programmangebote auf dem WCS 2026

Die „WRLDCTY Connections Stage" wird sich mit den Themen Lebensqualität, Liebenswürdigkeit und Langlebigkeit in Städten befassen und dabei Perspektiven aus verschiedenen Regionen einbringen. Der neue Bereich wird auch die Gestaltung von Orten und das kulturelle Erbe als wichtige Dimensionen der städtischen Identität hervorheben.

Die von Praktikern geleiteten Masterclasses und die mit den Sitzungen verbundenen Besuche der Delegierten vor Ort ermöglichen ein ganzheitliches Verständnis der Themenbereiche durch praktische Erfahrungen.

Nehmen Sie im Juni dieses Jahres am World Cities Summit in Singapur teil, der führenden Städtekonferenz, auf der sich führende Persönlichkeiten und Entscheidungsträger aus dem Bereich der urbanen Lösungen treffen.

Informationen zum World Cities Summit

Der alle zwei Jahre stattfindende World Cities Summit (WCS) ist eine Plattform für führende Regierungsvertreter und Branchenexperten, die sich mit den Herausforderungen einer lebenswerten und nachhaltigen Stadt befassen, integrierte urbane Lösungen austauschen und neue Partnerschaften eingehen. Zu den wichtigsten Höhepunkten des Gipfels gehören das Bürgermeisterforum, das WCS Young Leaders Symposium, das Science of Cities Symposium, der Lee Kuan Yew World City Prize und eine Ausstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldcitiessummit.com.sg

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der WCS-Website.

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