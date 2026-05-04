SOMMET MONDIAL DES VILLES 2026 : ÉDITION MILESTONE 10™ À SINGAPOUR

« Liveable and Sustainable Cities: ACT Now! »

14 - 16 juin 2026

SINGAPOUR, May 4, 2026 /PRNewswire/ -- La 10e édition du Sommet mondial des villes (WCS) 2026 se tiendra à Singapour du 14 au 16 juin prochains. Organisé par le Centre for Liveable Cities (CLC) et l'Urban Redevelopment Authority (URA) de Singapour, ce sommet biennal est une plateforme mondiale réunissant des dirigeants gouvernementaux, des experts du secteur et des universitaires afin d'inspirer des conversations sur les villes, de relever les défis de l'habitabilité et de la durabilité urbaines, de partager des solutions urbaines intégrées et d'encourager les villes à établir de nouveaux partenariats.

Les neuf dernières éditions de WCS ont accueilli plus de 140 000 délégués de plus de 250 villes. En 2024, le sommet a accueilli plus de 3 500 délégués de près de 100 villes, dont 115 ministres, maires et dirigeants municipaux. En plus de promouvoir l'échange de connaissances entre les pouvoirs publics, les experts de l'industrie et les universités, le sommet offre aux sponsors, aux entreprises et aux PME une plateforme mondiale pour entrer en contact avec des villes et d'autres partenaires.

Parmi les orateurs confirmés pour WCS 2026 figurent Lawrence Wong, Premier ministre et ministre des finances de Singapour, ainsi que des dirigeants de villes d'Europe et d'Amérique latine telles que Berlin, Bucarest, Londres, Madrid et Bogota, parmi d'autres participants internationaux.

La liste complète des participants notables, en date du 4 mai, peut être consultée ici.

La 10e édition représente une étape importante dans le rôle de Singapour en tant que rassembleur de confiance des dirigeants urbains et tremplin pour le partage des connaissances et la collaboration entre les villes. Ce sommet renforce le rôle central des villes dans la résolution des problèmes urgents tels que le changement climatique, le logement et les infrastructures durables, tout en mettant l'accent sur des résultats réalisables et une collaboration plus étroite entre les villes du monde entier.

À propos de WCS 2026

Le thème de WCS 2026, « Liveable and Sustainable Cities: ACT Now ! » est un appel à la mobilisation pour répondre au besoin urgent d'accélérer, de collaborer et de transformer les environnements urbains afin de créer des villes plus vivables, plus résilientes et plus durables.

Les participants peuvent s'attendre à des discussions passionnantes à travers six thèmes : Cities for People, Villes résilientes et régénératives, Villes intelligentes, Financement des villes, Villes du futur, ainsi que WRLDCTY Connections Stage - conçus pour aborder les questions et les opportunités les plus urgentes en matière de développement urbain. Chaque thème comprend des réunions plénières, des discussions, des masterclasses et des tables rondes, organisées avec des partenaires internationaux tels que le Groupe de la Banque mondiale, C40 Cities, le Programme des Nations unies pour le développement, Bloomberg CityLab et l'Urban Land Institute (ULI).

Le programme complet est disponible sur le site web du Sommet mondial des villes ici.

La 10 e édition du WCS montre l'importance de la collaboration entre les villes

Contribuant à l'agenda urbain mondial, WCS 2026 a attiré la participation de partenaires internationaux tels que C40 Cities, CDP, EU International Urban and Regional Cooperation (EU-IURC), le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), Urban Land Institute (ULI), World Resources Institute et World Major Association of the Metropolises. La session du GIEC est une table ronde de hauts responsables réunissant des scientifiques, des maires, des hauts fonctionnaires municipaux et des experts du climat urbain afin de continuer la discussion sur le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les villes (SRCities).

Le sommet veut examiner la façon dont les idées sont mises en œuvre pour aborder des questions importantes telles que le changement climatique, le logement abordable, la santé et le bien-être, la transition énergétique urbaine, la gestion de l'eau, l'emploi et la mobilité, l'inclusion sociale, l'innovation numérique et le financement durable.

Nouvelles offres de programmes à WCS 2026

La « WRLDCTY Connections Stage » explorera l'habitabilité, l'amabilité et la longévité dans les villes, avec des points de vue provenant de diverses régions. Le nouveau thème mettra également l'accent sur l'aménagement du territoire et le patrimoine culturel en tant que dimensions essentielles de l'identité urbaine.

Les masterclasses dirigées par des praticiens et les visites de sites des délégués liées aux sessions permettront d'avoir une compréhension holistique des thèmes par le biais d'expériences concrètes.

Rejoignez le Sommet mondial des villes à Singapour en juin, la première conférence sur les villes où se réunissent les leaders et les acteurs du changement dans le domaine des solutions urbaines.

À propos du Sommet mondial des villes

Le Sommet mondial des villes (WCS), qui a lieu tous les deux ans, est une plateforme permettant aux dirigeants gouvernementaux et aux experts de l'industrie de relever les défis des villes vivables et durables, de partager des solutions urbaines intégrées et de forger de nouveaux partenariats. Parmi les temps forts du sommet figurent le forum des maires, le symposium des jeunes leaders du WCS, le symposium sur la science des villes, le prix de la ville mondiale Lee Kuan Yew et une exposition. Pour plus d'informations, consultez le site www.worldcitiessummit.com.sg

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet WCS.

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