Da Bahia para Londres: Luana é a Campeã do Candy Crush All Stars 2026 -- e o Brasil Acabou de Ganhar o Mundo

BAHIA, Brasil, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O que começou na tela de um celular telefone na Bahia, Brasil, terminou em uma disputa acirrada ao vivo em Londres.

O Candy Crush All Stars tem sua Campeã de 2026 — e ela é brasileira. Luana, da Bahia, Brasil, conquistou o título em uma das maiores Finais Ao Vivo do torneio, competindo contra milhões de jogadores de todo o mundo e saindo vitoriosa no palco de uma das cidades culturalmente mais influentes do mundo. Para o Brasil, é um momento que vai além dos jogos.

Luana from Brazil is Named Candy Crush’s 2026 All Stars Champion Custom Candy Crush All Stars 2026 championship ring created by Icebox All Stars 2026 Finalists Competing at their chance to win this year's tournament

Luana leva para casa boa parte do prêmio total de $1 milhão de dólares, além do anel de campeão inspirado em Candy Crush, feito pela joalheria Icebox, uma peça multicolorida adornada com safiras, rubis, esmeraldas e safiras rosas, moldadas nas formas mais icônicas do jogo, desde Bombas de Cor e agrupamentos até Doces Vermelhos trazidos à vida em pedra. No centro, um domo de Doce Enrolado azul giratório que é tão brincalhão quanto o próprio jogo, com o nome Candy Crush Saga gravado em ouro no anel. Luana mal esperou para que o momento se consolidasse antes de colocá-lo no dedo — uma peça única projetada apenas para este momento e para a campeã brasileira que a conquistou.

"Eu comecei a jogar Candy Crush há um tempo, era apenas algo que eu adorava fazer, um jogo que sempre tornava pequenos momentos divertidos. Nunca imaginei que um dia me levaria a um palco em Londres para competir contra os melhores jogadores do mundo. Voltar para casa como a Campeã do Candy Crush All Stars 2026 é algo que vou carregar comigo. Estou tão incrivelmente orgulhosa," disse Luana, Campeã do Candy Crush All Stars 2026.

A Final Ao Vivo reuniu um grupo extraordinário de competidores, refletindo a escala e diversidade da comunidade Candy Crush — com o Brasil à frente. Jogadores viajaram de todo o mundo para competir em Londres, incluindo Ingrid e German, um casal da área da baía da Califórnia, que avançaram para a fase final do torneio independentemente — aconteceu que dois dos melhores jogadores de Candy Crush do mundo estavam compartilhando um lar o tempo todo. Pela primeira vez, a Final Ao Vivo também introduziu uma Rodada de Bônus, um desafio rápido e de alta intensidade que empurrou os jogadores ao limite, com o vencedor ganhando $10.000 adicionais.

"Na King, sempre acreditamos que jogos casuais podem criar momentos de verdadeira habilidade, conexão e alegria em grande escala. O All Stars traz isso à vida de uma maneira que apenas Candy Crush pode. Ver os finalistas trazerem sua paixão e talento para um palco ao vivo em Londres é um poderoso lembrete do que torna nossa comunidade tão especial — e ter uma campeã do Brasil é um reflexo de quão global e competitivo este jogo se tornou," disse Todd Green, Presidente da King.

Com milhões de jogadores competindo mundialmente e a Final Ao Vivo retornando a Londres em sua escala mais ambiciosa até agora, o Candy Crush All Stars continua crescendo como um dos formatos competitivos mais abertos e emocionantes em jogos de videogame atualmente. Mais de uma década após o lançamento, o jogo permanece uma das experiências de entretenimento móvel mais amadas do mundo, trazendo alegria a milhões de jogadores todos os dias — incluindo a campeã brasileira de 2026, que acaba de provar que o próximo grande jogador pode vir de qualquer lugar.

Candy Crush Saga® é gratuito para download no iOS e Android. Para mais informações, visite candycrushsaga.com.candycrushsaga.com

*O Torneio Candy Crush All Stars foi realizado em Londres em 2021 em uma escala intimista.

Sobre Candy Crush Saga

Candy Crush Saga® é um dos jogos móveis mais populares do mundo. Milhões de jogadores ao redor do globo combinam doces coloridos em combinações de três ou mais para ganhar pontos, derrotar obstáculos e avançar por mais de 20.000 níveis. Em novembro de 2022, Candy Crush Saga celebrou seu 10º aniversário. Candy Crush Saga está disponível para download gratuito na Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Windows App Store e Facebook.

Sobre a King

Com a missão de Tornar o Mundo Brincalhão, a King é uma empresa líder em entretenimento interativo para o mundo móvel, com mais de 20 anos de história na entrega de alguns dos jogos mais icônicos da indústria de jogos móveis, incluindo a famosa franquia Candy Crush, além de outros títulos móveis como Farm Heroes Saga. Os jogos da King são jogados por mais de 200 milhões de usuários ativos mensais. A King, parte da Microsoft (NASDAQ: MSFT), possui Kingsters em Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona, Berlim, Dublin, São Francisco, Nova Iorque, Los Angeles e Malta. Mais informações podem ser encontradas em King.com ou nos seguindo no LinkedIn, @lifeatking no Instagram.

FONTE Candy Crush Saga