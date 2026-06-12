Del smartphone al podio: Candy Crush All Stars corona a su Campeón de 2026 tras meses de competición

Candy Crush All Stars coronó a su Campeón 2026. Luana, de Brasil, se alzó con la victoria entre millones de jugadores de todo el mundo que compitieron por un codiciado puesto en la Final en Vivo.

Una de las Finales en Vivo de All Stars más grandes hasta la fecha reunió en Londres a finalistas de Estados Unidos, Brasil, Alemania, España y otros países para competir en el escenario por una parte del premio de 1 millón de dólares y un anillo de campeonato Icebox personalizado.

Una nueva ronda de bonificación añadió emoción a la Final en Vivo, con un jugador que ganó 10.000 dólares adicionales en el desafío más rápido del torneo hasta el momento.

LONDRES, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lo que empezó en la pantalla de un teléfono terminó en un escenario en vivo en Londres. Candy Crush All Stars coronó a su campeón de 2026. Luana, de Bahía, Brasil, se alzó con el título en la final en vivo, tras competir contra millones de jugadores de todo el mundo, saliendo victoriosa en la final en vivo más grande de la historia del torneo, celebrada en Londres.

Luana from Brazil is Named Candy Crush’s 2026 All Stars Champion Custom Candy Crush All Stars 2026 championship ring created by Icebox All Stars 2026 Finalists Competing at their chance to win this year's tournament

Se llevó a casa una parte de un millón de dólares y un anillo de campeonato personalizado inspirado en Candy Crush de Icebox, una pieza multicolor engastada con zafiros, rubíes, esmeraldas y zafiros rosas que recreaban las formas más icónicas del juego, desde bombas de color y racimos hasta caramelos rojos convertidos en piedra. En el centro, una cúpula giratoria de caramelos envueltos azules, tan divertida como el propio juego, con el nombre de Candy Crush Saga grabado en oro a lo largo de la banda. Luana apenas tardó en asimilarlo cuando ya tenía el anillo en su dedo, una pieza única diseñada exclusivamente para este momento y para la jugadora que lo había ganado.

La final en vivo marcó una gran evolución para la competición, transformando lo que comenzó como un juego móvil cotidiano en un espectáculo en vivo a gran escala. Finalistas de Estados Unidos, Brasil, Alemania, España y otros países compitieron en el escenario frente a fans, familiares y medios de comunicación. Por primera vez, la final en directo introdujo una ronda extra: un desafío trepidante y de alta intensidad que llevó a los jugadores al límite como nunca antes se había visto en la competición. El ganador de esa ronda extra se llevó 10.000 dólares adicionales.

La final en directo reunió a un grupo extraordinario de competidores, reflejando la magnitud y diversidad de la comunidad de Candy Crush. Jugadores de todo el mundo viajaron a Londres para competir, entre ellos Ingrid y German, un matrimonio de la zona de la Bahía de San Francisco, quienes llegaron a la final del torneo de forma independiente. Resulta que dos de los mejores jugadores de Candy Crush del mundo han estado compartiendo casa todo este tiempo.

Tras semanas de competición en 25 países y con la participación de millones de jugadores de Candy Crush para conseguir un puesto en la final en directo, Luana, una estudiante de arte de Bahía, Brasil, se alzó con el título de campeona, convirtiéndose en la campeona de Candy Crush All Stars 2026.

"Empecé a jugar a Candy Crush hace tiempo; era algo que me encantaba hacer, un juego que siempre convertía los pequeños momentos en diversión. Nunca imaginé que algún día me llevaría a un escenario en Londres para competir contra los mejores jugadores del mundo. Volver a casa como campeona de Candy Crush All Stars 2026 es algo que siempre llevaré conmigo. Estoy increíblemente orgullosa", dijo Luana, campeona de Candy Crush All Stars 2026.

"En King, siempre hemos creído que los juegos casuales pueden crear momentos de verdadera habilidad, conexión y alegría a gran escala. All Stars lo hace realidad de una forma que solo Candy Crush puede lograr. Ver a los finalistas desplegar su pasión y talento en un escenario en Londres para competir a tan alto nivel es un poderoso recordatorio de lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Este torneo se creó para nuestros jugadores, y ellos siguen sorprendiéndonos e inspirándonos", dijo Todd Green, presidente de King.

Con millones de jugadores compitiendo en todo el mundo por un lugar en la final en vivo de All Stars, y con la final en vivo regresando a Londres en su versión más ambiciosa hasta la fecha, Candy Crush continúa demostrando el atractivo perdurable del juego compartido a escala global. Más de una década después de su lanzamiento, el juego sigue siendo una de las experiencias de entretenimiento móvil más queridas del mundo, brindando alegría a millones de jugadores cada día.

Candy Crush Saga® se puede descargar gratis en iOS y Android. Para más información, visite candycrushsaga.com.

*Candy Crush All Stars Tournament se celebró en Londres en 2021 a escala íntima.

Acerca de Candy Crush Saga

Candy Crush Saga® es uno de los juegos para móviles más populares del mundo. Millones de jugadores de todo el planeta combinan caramelos de colores en grupos de tres o más para ganar puntos, superar obstáculos y avanzar por más de 20.000 niveles. En noviembre de 2022, Candy Crush Saga celebró su décimo aniversario. Candy Crush Saga está disponible para su descarga gratuita en la App Store de Apple, Google Play, Amazon Appstore, Windows Appstore y Facebook.

Acerca de King

Con la misión de hacer del mundo un lugar más divertido, King es una empresa líder en entretenimiento interactivo para dispositivos móviles con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de algunos de los juegos más emblemáticos del mundo, como la mundialmente famosa franquicia Candy Crush y otros títulos como Farm Heroes Saga. Los juegos de King cuentan con más de 200 millones de usuarios activos mensuales. King, parte de Microsoft (NASDAQ: MSFT), tiene oficinas en Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona, Berlín, Dublín, San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y Malta. Para más información, visite King.com o síganos en LinkedIn y en Instagram: @lifeatking.